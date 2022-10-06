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  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
2:1
Конец матча
Интер Турку
0'
1:0
7' Гол
Agon Sadiku
1:0
10' Не забитый пенальти
Форселль Петтери
52' Желтая карточка
Арсьеро Родриго
56' Желтая карточка
Luka Kuittinen
2:0
64' Гол
Agon Sadiku
2:1
75' Гол
Тамминен Матиас
83' Желтая карточка
Арсало Маркус
87' Желтая карточка
Воутилайнен Джерри
89' Желтая карточка
Форселль Петтери
89' Желтая карточка
Бонет Роджер
90'+4
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
47
Elias
Aijala
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
14
Саарикиви
Ниило
18
Agon
Sadiku
12
Рийконен
Матиас
20
Хювяринен
Юхо
22
Luka
Kuittinen
6
Бонет
Роджер
25
Арсьеро
Родриго
18
Арсало
Маркус
27
Rober
Sierra
16
Юрю
Томми
14
Аккам
Давид
21
Тамминен
Матиас
10
Форселль
Петтери
Хонка
Интер Турку

История личных встреч

Хонка
Интер Турку

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
19%
18 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

39 матчей

41%
28.2%
30.8%
16 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.4%
56.4%
28.2%
6 побед 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

46.2%
25.6%
28.2%
18 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

В
0:1
В
2:1
В
2:2
В
1:2
К
0:2
В
0:0
В
1:1
К
1:0
В
0:1
В
3:1
В
3:2
К
2:0
В
0:2
В
2:3
В
2:2
В
2:2
В
2:1
В
3:1
В
1:2
В
0:0
В
0:1
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:3
В
4:0
КЛ
3:4
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0
КЛ
0:0
В
2:3
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
4:2
В
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 14 (2) 0.56
Модесто Руй 6 0.24
Воутилайнен Джерри 6 0.24
Florian Krebs2 4 0.16
Янсен Кевин 4 0.16
Арко-Менса Эдмунд 3 0.12
Эрнандес Алдайр 3 0.12
Багарич Дражен 3 (1) 0.12
Коски Вилле 2 0.08
Рале Матиас 2 0.08
Коскинен Отсо 2 0.08
Кауфманн Лукас 1 (1) 0.04
Аалто Хенри 1 0.04
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 7 (1) 0.28
Форселль Петтери 6 (1) 0.24
Юрю Томми 5 0.2
Тамминен Матиас 4 0.16
David Haro Iniesta 4 0.16
Кеттинг Рик 3 0.12
Паананен Алекси 3 0.12
Бонет Роджер 3 (1) 0.12
Хямяляйнен Юусо 1 0.04
Хювяринен Юхо 1 0.04
Арсьеро Родриго 0 0
Нурми Ноа 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 6 0
Agon Sadiku 5 0
Florian Krebs2 4 0
Арко-Менса Эдмунд 4 0
Янсен Кевин 3 0
Воутилайнен Джерри 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Коски Вилле 3 0
Рудаков Максим 2 0
Багарич Дражен 2 0
Рале Матиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Модесто Руй 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсьеро Родриго 8 1
Jussi Niska 4 1
Паананен Алекси 4 0
Бонет Роджер 4 0
Тамминен Матиас 4 0
Форселль Петтери 2 1
Арсало Маркус 2 1
Кеттинг Рик 3 0
Хювяринен Юхо 3 0
Юрю Томми 3 0
Вийтала Валтер 2 0
Хямяляйнен Юусо 2 0
Назарит Мигель 2 0
Нурми Ноа 2 0
Luka Kuittinen 2 0
David Haro Iniesta 1 0
Rober Sierra 1 0
Tobias Fagerstroem 1 0
Магута Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
20
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
8
24%
3
15%
1-15
3
9%
3
15%
16-30
2
6%
4
20%
31-45
5
15%
3
15%
46-60
7
21%
4
20%
61-75
8
24%
3
15%
76-90

Пропущено

13
21
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
4
31%
6
29%
76-90

Забито

19
18
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
6
33%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
5
26%
1
6%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
2
15%
5
36%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

52
38
19 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
9
17%
3
8%
1-15
5
10%
9
24%
16-30
5
10%
8
21%
31-45
8
15%
7
18%
46-60
12
23%
7
18%
61-75
13
25%
4
11%
76-90

Пропущено

26
35
7 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
1
4%
4
11%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
7
27%
6
17%
46-60
5
19%
9
26%
61-75
7
27%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1
Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2
Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1
Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 25 17 4 4 40 - 22 55
2. КуПС 25 15 6 4 40 - 21 51
3. Хонка 25 14 5 6 52 - 26 47
4. Хака 25 13 5 7 39 - 38 44
5. Оулу 25 12 6 7 46 - 36 42
6. СЯК Сейнайоки 25 10 4 11 33 - 37 34
7. ВПС 25 9 4 12 48 - 38 31
8. Мариехамн 25 8 6 11 36 - 39 30
9. Интер Турку 25 8 5 12 38 - 35 29
10. Ильвес 25 7 7 11 40 - 43 28
11. Лахти 25 4 6 15 20 - 53 18
12. ХИФК 25 1 6 18 17 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 13 9 4 0 25 - 8 31
2. ХИК 13 10 1 2 24 - 13 31
3. Хонка 13 9 3 1 34 - 12 30
4. Хака 12 8 2 2 21 - 17 26
5. Оулу 13 7 4 2 20 - 17 25
6. СЯК Сейнайоки 12 7 3 2 23 - 16 24
7. Мариехамн 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Интер Турку 12 4 3 5 18 - 14 15
9. Ильвес 13 4 1 8 19 - 26 13
10. ВПС 12 2 3 7 17 - 18 9
11. Лахти 12 1 3 8 5 - 21 6
12. ХИФК 12 0 1 11 5 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 12 7 3 2 16 - 9 24
2. ВПС 13 7 1 5 31 - 20 22
3. КуПС 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Хака 13 5 3 5 18 - 21 18
5. Оулу 12 5 2 5 26 - 19 17
6. Хонка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Ильвес 12 3 6 3 21 - 17 15
8. Интер Турку 13 4 2 7 20 - 21 14
9. Лахти 13 3 3 7 15 - 32 12
10. Мариехамн 12 3 2 7 13 - 19 11
11. СЯК Сейнайоки 13 3 1 9 10 - 21 10
12. ХИФК 13 1 5 7 12 - 28 8
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 20 (2)
Хонка Agon Sadiku 16
ВПС kalle Multanen 15 (5)
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Оулу Лопес Майкл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 10
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 8
Лахти Вирта Эмели 9
Мариехамн Балисо Янга 8
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      10'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Форселль Петтери пробил пенальти, но не смог забить!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Agon Sadiku бьет в цель!
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