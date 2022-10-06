Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолAgon Sadiku
1:0
10' Не забитый пенальтиФорселль Петтери
52' Желтая карточкаАрсьеро Родриго
56' Желтая карточкаLuka Kuittinen
2:0
64' ГолAgon Sadiku
2:1
75' ГолТамминен Матиас
83' Желтая карточкаАрсало Маркус
87' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
89' Желтая карточкаФорселль Петтери
89' Желтая карточкаБонет Роджер
90'+4
Ход матча
7'
1:0
10'
1:0
52'
56'
64'
75'
2:1
83'
89'
89'
21
Коски
Вилле
47
Elias
Aijala
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
27
Rober
Sierra
16
Юрю
Томми
14
Аккам
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
47 Elias AijalaЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Rober SierraПолузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
-
14 Аккам ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
История личных встреч
Хонка
Интер Турку
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
19%
18 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
39 матчей
41%
28.2%
30.8%
16 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.4%
56.4%
28.2%
6 побед 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
46.2%
25.6%
28.2%
18 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|14 (2)
|0.56
|Модесто Руй
|6
|0.24
|Воутилайнен Джерри
|6
|0.24
|Florian Krebs2
|4
|0.16
|Янсен Кевин
|4
|0.16
|Арко-Менса Эдмунд
|3
|0.12
|Эрнандес Алдайр
|3
|0.12
|Багарич Дражен
|3 (1)
|0.12
|Коски Вилле
|2
|0.08
|Рале Матиас
|2
|0.08
|Коскинен Отсо
|2
|0.08
|Кауфманн Лукас
|1 (1)
|0.04
|Аалто Хенри
|1
|0.04
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|7 (1)
|0.28
|Форселль Петтери
|6 (1)
|0.24
|Юрю Томми
|5
|0.2
|Тамминен Матиас
|4
|0.16
|David Haro Iniesta
|4
|0.16
|Кеттинг Рик
|3
|0.12
|Паананен Алекси
|3
|0.12
|Бонет Роджер
|3 (1)
|0.12
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.04
|Хювяринен Юхо
|1
|0.04
|Арсьеро Родриго
|0
|0
|Нурми Ноа
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|6
|0
|Agon Sadiku
|5
|0
|Florian Krebs2
|4
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Воутилайнен Джерри
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Коски Вилле
|3
|0
|Рудаков Максим
|2
|0
|Багарич Дражен
|2
|0
|Рале Матиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсьеро Родриго
|8
|1
|Jussi Niska
|4
|1
|Паананен Алекси
|4
|0
|Бонет Роджер
|4
|0
|Тамминен Матиас
|4
|0
|Форселль Петтери
|2
|1
|Арсало Маркус
|2
|1
|Кеттинг Рик
|3
|0
|Хювяринен Юхо
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Вийтала Валтер
|2
|0
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0
|Назарит Мигель
|2
|0
|Нурми Ноа
|2
|0
|Luka Kuittinen
|2
|0
|David Haro Iniesta
|1
|0
|Rober Sierra
|1
|0
|Tobias Fagerstroem
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
20
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
8
24%
3
15%
1-15
3
9%
3
15%
16-30
2
6%
4
20%
31-45
5
15%
3
15%
46-60
7
21%
4
20%
61-75
8
24%
3
15%
76-90
Пропущено
13
21
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
4
31%
6
29%
76-90
Забито
19
18
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
6
33%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
5
26%
1
6%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
2
15%
5
36%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Забито
52
38
19 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
9
17%
3
8%
1-15
5
10%
9
24%
16-30
5
10%
8
21%
31-45
8
15%
7
18%
46-60
12
23%
7
18%
61-75
13
25%
4
11%
76-90
Пропущено
26
35
7 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
1
4%
4
11%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
7
27%
6
17%
46-60
5
19%
9
26%
61-75
7
27%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1
Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2
Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1
Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|25
|17
|4
|4
|40 - 22
|55
|2.
|КуПС
|25
|15
|6
|4
|40 - 21
|51
|3.
|Хонка
|25
|14
|5
|6
|52 - 26
|47
|4.
|Хака
|25
|13
|5
|7
|39 - 38
|44
|5.
|Оулу
|25
|12
|6
|7
|46 - 36
|42
|6.
|СЯК Сейнайоки
|25
|10
|4
|11
|33 - 37
|34
|7.
|ВПС
|25
|9
|4
|12
|48 - 38
|31
|8.
|Мариехамн
|25
|8
|6
|11
|36 - 39
|30
|9.
|Интер Турку
|25
|8
|5
|12
|38 - 35
|29
|10.
|Ильвес
|25
|7
|7
|11
|40 - 43
|28
|11.
|Лахти
|25
|4
|6
|15
|20 - 53
|18
|12.
|ХИФК
|25
|1
|6
|18
|17 - 61
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|2.
|ХИК
|13
|10
|1
|2
|24 - 13
|31
|3.
|Хонка
|13
|9
|3
|1
|34 - 12
|30
|4.
|Хака
|12
|8
|2
|2
|21 - 17
|26
|5.
|Оулу
|13
|7
|4
|2
|20 - 17
|25
|6.
|СЯК Сейнайоки
|12
|7
|3
|2
|23 - 16
|24
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Интер Турку
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|9.
|Ильвес
|13
|4
|1
|8
|19 - 26
|13
|10.
|ВПС
|12
|2
|3
|7
|17 - 18
|9
|11.
|Лахти
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|12.
|ХИФК
|12
|0
|1
|11
|5 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|12
|7
|3
|2
|16 - 9
|24
|2.
|ВПС
|13
|7
|1
|5
|31 - 20
|22
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|4.
|Хака
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|5.
|Оулу
|12
|5
|2
|5
|26 - 19
|17
|6.
|Хонка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|7.
|Ильвес
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|8.
|Интер Турку
|13
|4
|2
|7
|20 - 21
|14
|9.
|Лахти
|13
|3
|3
|7
|15 - 32
|12
|10.
|Мариехамн
|12
|3
|2
|7
|13 - 19
|11
|11.
|СЯК Сейнайоки
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|12.
|ХИФК
|13
|1
|5
|7
|12 - 28
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|20 (2)
|Хонка
|Agon Sadiku
|16
|ВПС
|kalle Multanen
|15 (5)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Оулу
|Лопес Майкл
|12 (2)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|10
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 8
|Лахти
|Вирта Эмели
|9
|Мариехамн
|Балисо Янга
|8