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Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
2:0
Конец матча
Интер Турку
0'
7' Желтая карточка
Леписто Йоонас
37' Желтая карточка
Биспо Габриэл
1:0
43' Гол
Томас Диого
56' Желтая карточка
Каррильо Даниэль
2:0
59' Гол
Икауниекс Янис
90'+5
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
6
Саволайнен
Саку
14
Попович
Антон
13
Оксанен
Яакко
23
Каррильо
Даниэль
II
19
Биспо
Габриэл
9
Вяйринен
Тим
10
Икауниекс
Янис
12
Рийконен
Матиас
20
Хювяринен
Юхо
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
2
Jussi
Niska
16
Юрю
Томми
19
Паананен
Алекси
5
Нурми
Ноа
10
Форселль
Петтери
13
Леписто
Йоонас
9
Joel
Rodriguez1
КуПС
Интер Турку

История личных встреч

КуПС
Интер Турку

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
37.5%
17 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

45 матчей

44.4%
20%
35.6%
20 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.9%
42.2%
28.9%
13 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.8%
33.3%
28.9%
17 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

К
1:0
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
1:0
В
1:0
В
2:0
В
1:0
К
4:4
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
0:1
В
5:1
В
1:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
2:1
В
3:1
В
3:1
К
1:1
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
4:2
В
1:1
КС
1:2
В
1:2
В
2:2
В
1:1
В
1:4
В
0:6
В
2:1
В
2:1
В
4:4
В
0:1
В
1:3
В
2:1
К
0:2
В
2:3
В
0:2
В
4:0
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 11 (3) 0.42
Икауниекс Янис 8 0.31
Биспо Габриэл 6 0.23
Антви Клинтон 3 0.12
Попович Антон 2 (1) 0.08
Де Паула Таллес 2 0.08
Ветели Йоона 2 0.08
Каррильо Даниэль II 2 0.08
Томас Диого 1 0.04
Саволайнен Саку 1 0.04
Тойвомяки Ханри 1 0.04
Дальстрем Себастьян 1 0.04
Видьеског Аксель 1 0.04
Оксанен Яакко 1 0.04
Ярвинен Ииро 0 0
Валенчич Филип 0 0
Рикардо Пауло 0 0
Хаарала Сантери 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 7 (1) 0.27
Форселль Петтери 6 (1) 0.23
Юрю Томми 5 0.19
Тамминен Матиас 4 0.15
David Haro Iniesta 4 0.15
Кеттинг Рик 3 0.12
Паананен Алекси 3 0.12
Бонет Роджер 3 (1) 0.12
Хямяляйнен Юусо 1 0.04
Хювяринен Юхо 1 0.04
Арсьеро Родриго 0 0
Нурми Ноа 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 5 0
Биспо Габриэл 5 0
Каррильо Даниэль II 3 1
Рикардо Пауло 4 0
Крайдль Йоханнес 2 1
Икауниекс Янис 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Попович Антон 2 0
Дальстрем Себастьян 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Узочокву Хенри 2 0
Нуу Муса 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Антви Клинтон 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсьеро Родриго 8 1
Jussi Niska 4 1
Паананен Алекси 4 0
Бонет Роджер 4 0
Тамминен Матиас 4 0
Форселль Петтери 2 1
Арсало Маркус 2 1
Кеттинг Рик 3 0
Хювяринен Юхо 3 0
Юрю Томми 3 0
Вийтала Валтер 2 0
Хямяляйнен Юусо 2 0
Назарит Мигель 2 0
Нурми Ноа 2 0
Luka Kuittinen 2 0
David Haro Iniesta 1 0
Rober Sierra 1 0
Tobias Fagerstroem 1 0
Леписто Йоонас 1 0
Магута Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
20
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
11%
3
15%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
6
22%
4
20%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
6
22%
4
20%
61-75
4
15%
3
15%
76-90

Пропущено

8
23
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
1
13%
3
13%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
1
13%
3
13%
31-45
2
25%
5
22%
46-60
1
13%
4
17%
61-75
2
25%
6
26%
76-90

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
3
19%
1
6%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
2
17%
5
36%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

43
38
20 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
7
16%
3
8%
1-15
5
12%
9
24%
16-30
8
19%
8
21%
31-45
6
14%
7
18%
46-60
10
23%
7
18%
61-75
7
16%
4
11%
76-90

Пропущено

20
37
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 23
3
15%
4
11%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
5
25%
5
14%
31-45
6
30%
7
19%
46-60
3
15%
9
24%
61-75
2
10%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0
ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0
Интер Турку
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0
Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 26 18 4 4 41 - 22 58
2. КуПС 26 16 6 4 42 - 21 54
3. Хонка 25 14 5 6 52 - 26 47
4. Хака 0:1 26 13 5 8 39 - 39 44
5. Оулу 26 12 6 8 47 - 38 42
6. СЯК Сейнайоки 25 10 4 11 33 - 37 34
7. ВПС 26 10 4 12 50 - 39 34
8. Мариехамн 26 9 6 11 39 - 41 33
9. Ильвес 26 8 7 11 41 - 43 31
10. Интер Турку 26 8 5 13 38 - 37 29
11. Лахти 26 4 6 16 20 - 54 18
12. ХИФК 26 1 6 19 19 - 64 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 14 10 4 0 27 - 8 34
2. ХИК 1:0 13 10 1 2 24 - 13 31
3. Хонка 13 9 3 1 34 - 12 30
4. Хака 0:1 13 8 2 3 21 - 18 26
5. Оулу 13 7 4 2 20 - 17 25
6. СЯК Сейнайоки 12 7 3 2 23 - 16 24
7. Мариехамн 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Ильвес 14 5 1 8 20 - 26 16
9. Интер Турку 12 4 3 5 18 - 14 15
10. ВПС 13 3 3 7 19 - 19 12
11. Лахти 12 1 3 8 5 - 21 6
12. ХИФК 13 0 1 12 7 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 13 8 3 2 17 - 9 27
2. ВПС 13 7 1 5 31 - 20 22
3. КуПС 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Хака 0:1 13 5 3 5 18 - 21 18
5. Оулу 13 5 2 6 27 - 21 17
6. Хонка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Ильвес 12 3 6 3 21 - 17 15
8. Интер Турку 14 4 2 8 20 - 23 14
9. Мариехамн 13 4 2 7 16 - 21 14
10. Лахти 14 3 3 8 15 - 33 12
11. СЯК Сейнайоки 13 3 1 9 10 - 21 10
12. ХИФК 13 1 5 7 12 - 28 8
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 20 (2)
Хонка Agon Sadiku 16
ВПС kalle Multanen 15 (5)
Мариехамн Овоери Джон 16 (6)
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 10
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 8
Лахти Вирта Эмели 9
ХИФК Маттила Сакари 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Томас Диого бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Биспо Габриэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Joonas Lepistoe получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч КуПС 2:0 Интер Турку онлайн

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