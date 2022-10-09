Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
2:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаЛеписто Йоонас
37' Желтая карточкаБиспо Габриэл
1:0
43' ГолТомас Диого
56' Желтая карточкаКаррильо Даниэль
2:0
59' ГолИкауниекс Янис
90'+5
Ход матча
37'
43'
1:0
56'
59'
2:0
83'
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Аккам ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
27 Rober Sierra
-
Главный тренер: Miguel Grau
История личных встреч
КуПС
Интер Турку
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.2%
45.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
37.5%
17 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
45 матчей
44.4%
20%
35.6%
20 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.9%
42.2%
28.9%
13 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.8%
33.3%
28.9%
17 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|11 (3)
|0.42
|Икауниекс Янис
|8
|0.31
|Биспо Габриэл
|6
|0.23
|Антви Клинтон
|3
|0.12
|Попович Антон
|2 (1)
|0.08
|Де Паула Таллес
|2
|0.08
|Ветели Йоона
|2
|0.08
|Каррильо Даниэль II
|2
|0.08
|Томас Диого
|1
|0.04
|Саволайнен Саку
|1
|0.04
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.04
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.04
|Видьеског Аксель
|1
|0.04
|Оксанен Яакко
|1
|0.04
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Валенчич Филип
|0
|0
|Рикардо Пауло
|0
|0
|Хаарала Сантери
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|7 (1)
|0.27
|Форселль Петтери
|6 (1)
|0.23
|Юрю Томми
|5
|0.19
|Тамминен Матиас
|4
|0.15
|David Haro Iniesta
|4
|0.15
|Кеттинг Рик
|3
|0.12
|Паананен Алекси
|3
|0.12
|Бонет Роджер
|3 (1)
|0.12
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.04
|Хювяринен Юхо
|1
|0.04
|Арсьеро Родриго
|0
|0
|Нурми Ноа
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|5
|0
|Биспо Габриэл
|5
|0
|Каррильо Даниэль II
|3
|1
|Рикардо Пауло
|4
|0
|Крайдль Йоханнес
|2
|1
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Попович Антон
|2
|0
|Дальстрем Себастьян
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Узочокву Хенри
|2
|0
|Нуу Муса
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсьеро Родриго
|8
|1
|Jussi Niska
|4
|1
|Паананен Алекси
|4
|0
|Бонет Роджер
|4
|0
|Тамминен Матиас
|4
|0
|Форселль Петтери
|2
|1
|Арсало Маркус
|2
|1
|Кеттинг Рик
|3
|0
|Хювяринен Юхо
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Вийтала Валтер
|2
|0
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0
|Назарит Мигель
|2
|0
|Нурми Ноа
|2
|0
|Luka Kuittinen
|2
|0
|David Haro Iniesta
|1
|0
|Rober Sierra
|1
|0
|Tobias Fagerstroem
|1
|0
|Леписто Йоонас
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
20
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
11%
3
15%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
6
22%
4
20%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
6
22%
4
20%
61-75
4
15%
3
15%
76-90
Пропущено
8
23
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
1
13%
3
13%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
1
13%
3
13%
31-45
2
25%
5
22%
46-60
1
13%
4
17%
61-75
2
25%
6
26%
76-90
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
3
19%
1
6%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
2
17%
5
36%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
43
38
20 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
7
16%
3
8%
1-15
5
12%
9
24%
16-30
8
19%
8
21%
31-45
6
14%
7
18%
46-60
10
23%
7
18%
61-75
7
16%
4
11%
76-90
Пропущено
20
37
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 23
3
15%
4
11%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
5
25%
5
14%
31-45
6
30%
7
19%
46-60
3
15%
9
24%
61-75
2
10%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0
ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0
Интер Турку
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0
Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|26
|18
|4
|4
|41 - 22
|58
|2.
|КуПС
|26
|16
|6
|4
|42 - 21
|54
|3.
|Хонка
|25
|14
|5
|6
|52 - 26
|47
|4.
|Хака
|0:1
|26
|13
|5
|8
|39 - 39
|44
|5.
|Оулу
|26
|12
|6
|8
|47 - 38
|42
|6.
|СЯК Сейнайоки
|25
|10
|4
|11
|33 - 37
|34
|7.
|ВПС
|26
|10
|4
|12
|50 - 39
|34
|8.
|Мариехамн
|26
|9
|6
|11
|39 - 41
|33
|9.
|Ильвес
|26
|8
|7
|11
|41 - 43
|31
|10.
|Интер Турку
|26
|8
|5
|13
|38 - 37
|29
|11.
|Лахти
|26
|4
|6
|16
|20 - 54
|18
|12.
|ХИФК
|26
|1
|6
|19
|19 - 64
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|14
|10
|4
|0
|27 - 8
|34
|2.
|ХИК
|1:0
|13
|10
|1
|2
|24 - 13
|31
|3.
|Хонка
|13
|9
|3
|1
|34 - 12
|30
|4.
|Хака
|0:1
|13
|8
|2
|3
|21 - 18
|26
|5.
|Оулу
|13
|7
|4
|2
|20 - 17
|25
|6.
|СЯК Сейнайоки
|12
|7
|3
|2
|23 - 16
|24
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Ильвес
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|9.
|Интер Турку
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|10.
|ВПС
|13
|3
|3
|7
|19 - 19
|12
|11.
|Лахти
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|12.
|ХИФК
|13
|0
|1
|12
|7 - 36
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|13
|8
|3
|2
|17 - 9
|27
|2.
|ВПС
|13
|7
|1
|5
|31 - 20
|22
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|4.
|Хака
|0:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|5.
|Оулу
|13
|5
|2
|6
|27 - 21
|17
|6.
|Хонка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|7.
|Ильвес
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|8.
|Интер Турку
|14
|4
|2
|8
|20 - 23
|14
|9.
|Мариехамн
|13
|4
|2
|7
|16 - 21
|14
|10.
|Лахти
|14
|3
|3
|8
|15 - 33
|12
|11.
|СЯК Сейнайоки
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|12.
|ХИФК
|13
|1
|5
|7
|12 - 28
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|20 (2)
|Хонка
|Agon Sadiku
|16
|ВПС
|kalle Multanen
|15 (5)
|Мариехамн
|Овоери Джон
|16 (6)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|10
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 8
|Лахти
|Вирта Эмели
|9
|ХИФК
|Маттила Сакари
|1 7