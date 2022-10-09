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Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
1:0
Перерыв
Лахти
0'
26' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
1:0
43' Гол
Нгуекам Ариэль

Ход матча

26'
 
Пеннинкангас Теему
43'
Нгуекам Ариэль
(Пеннанен Петтери)
1:0
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Лахти
3.70
4.30
5.40
Все Коэффициенты
12
Хуухтанен
Ээту
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
16
Миеттунен
Тату
2
Оллила
Туомас
29
Oiva
Jukkola
55
Якубу
Наджиб
49
Отенг
Эрик
42
Kai
Meriluoto
8
Пеннанен
Петтери
11
Нгуекам
Ариэль
25
Регеро
Антонио
27
Пеннинкангас
Теему
15
Пирттийоки
Юхо
2
Кабаши
Ариан
26
Мемола
Хюсен
22
Хертси
Лооренц
17
Сейдиу
Арлинд
8
Клинга
Матти
7
Зекири
Альтин
11
Лампинен
Пири
9
Чарльз
Джеффри
Ильвес
Лахти

История личных встреч

Ильвес
Лахти

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

27 матчей

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

В
1:1
В
3:2
В
1:0
В
3:1
В
3:1
В
3:2
К
1:2
В
1:0
В
1:0
В
0:1
В
0:0
В
2:0
К
2:2
В
2:1
В
0:0
В
1:1
К
0:2
В
0:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
3:1
В
2:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
КЛ
0:1
КЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 9 0.35
Kai Meriluoto 9 0.35
Нгуекам Ариэль 6 0.23
Оллила Туомас 6 0.23
Ларссон Адам 3 0.12
Отенг Эрик 3 0.12
Oiva Jukkola 2 0.08
Алмен Микаэль 1 0.04
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.04
Видьеског Аксель 1 0.04
Мяенпя Аапо 0 0
Сийра Тууре 0 0
Сарр Момоду 0 0
Арифи Дони 0 0
Noel Hasa 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 3 0.12
Пеннинкангас Теему 3 0.12
Чарльз Джеффри 3 0.12
Канджи Макумба 3 (2) 0.12
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.04
Хертси Лооренц 1 0.04
Клинга Матти 1 0.04
Пирттийоки Юхо 1 0.04
Сейдиу Арлинд 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Berat Koese 1 0.04
Мемола Хюсен 0 0
Адеми Альбион 0 0
Хейнонен Артту 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмен Микаэль 4 1
Манга Таби 5 0
Катц Калле 5 0
Пеннанен Петтери 4 0
Нгуекам Ариэль 4 0
Сийра Тууре 4 0
Миеттунен Тату 4 0
Арифи Дони 4 0
Мяенпя Аапо 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Лейслахти Расмус 2 0
Каллио Тони 0 1
Янтти Теему 0 1
Ларссон Адам 1 0
Сарр Момоду 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Kai Meriluoto 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 11 0
Вирта Эмели 9 0
Пеннинкангас Теему 6 1
Мемола Хюсен 6 0
Пирттийоки Юхо 4 1
Кабаши Ариан 5 0
Чарльз Джеффри 3 1
Martinos Christofi 4 0
Адеми Альбион 3 0
Хейнонен Артту 3 0
Энрике Алан 1 1
Хертси Лооренц 2 0
Ярвенпяя Ласси 2 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 2 0
Зекири Альтин 2 0
Канджи Макумба 1 0
Клинга Матти 1 0
Регеро Антонио 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Коскипало Даниэль 1 0
Jussi Juurikka 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
3
16%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
7
47%
76-90

Пропущено

26
32
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
15%
3
9%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
2
8%
3
9%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
3
12%
8
25%
61-75
9
35%
8
25%
76-90

Забито

22
5
13 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
16 Не забивали 21
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
1
20%
16-30
5
23%
1
20%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
2
9%
3
60%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
6
38%
3
14%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
31%
3
14%
76-90

Забито

41
20
21 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 5
6 Не забивали 12
8
20%
1
5%
1-15
4
10%
3
15%
16-30
9
22%
2
10%
31-45
8
20%
2
10%
46-60
5
12%
2
10%
61-75
7
17%
10
50%
76-90

Пропущено

42
53
18 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 21
4
10%
7
13%
1-15
6
14%
9
17%
16-30
8
19%
6
11%
31-45
6
14%
8
15%
46-60
4
10%
12
23%
61-75
14
33%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1
КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1
Лахти
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1
Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 25 17 4 4 40 - 22 55
2. КуПС 1:0 26 16 6 4 41 - 21 54
3. Хонка 25 14 5 6 52 - 26 47
4. Хака 25 13 5 7 39 - 38 44
5. Оулу 26 12 6 8 47 - 38 42
6. СЯК Сейнайоки 25 10 4 11 33 - 37 34
7. ВПС 26 10 4 12 50 - 39 34
8. Мариехамн 26 9 6 11 39 - 41 33
9. Ильвес 1:0 26 8 7 11 41 - 43 31
10. Интер Турку 0:1 26 8 5 13 38 - 36 29
11. Лахти 0:1 26 4 6 16 20 - 54 18
12. ХИФК 26 1 6 19 19 - 64 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 1:0 14 10 4 0 26 - 8 34
2. ХИК 13 10 1 2 24 - 13 31
3. Хонка 13 9 3 1 34 - 12 30
4. Хака 12 8 2 2 21 - 17 26
5. Оулу 13 7 4 2 20 - 17 25
6. СЯК Сейнайоки 12 7 3 2 23 - 16 24
7. Мариехамн 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Ильвес 1:0 14 5 1 8 20 - 26 16
9. Интер Турку 0:1 12 4 3 5 18 - 14 15
10. ВПС 13 3 3 7 19 - 19 12
11. Лахти 0:1 12 1 3 8 5 - 21 6
12. ХИФК 13 0 1 12 7 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 12 7 3 2 16 - 9 24
2. ВПС 13 7 1 5 31 - 20 22
3. КуПС 1:0 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Хака 13 5 3 5 18 - 21 18
5. Оулу 13 5 2 6 27 - 21 17
6. Хонка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Ильвес 1:0 12 3 6 3 21 - 17 15
8. Интер Турку 0:1 14 4 2 8 20 - 22 14
9. Мариехамн 13 4 2 7 16 - 21 14
10. Лахти 0:1 14 3 3 8 15 - 33 12
11. СЯК Сейнайоки 13 3 1 9 10 - 21 10
12. ХИФК 13 1 5 7 12 - 28 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 20 (2)
Хонка Agon Sadiku 16
ВПС kalle Multanen 15 (5)
Мариехамн Овоери Джон 16 (6)
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 10
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 8
Лахти Вирта Эмели 9
ХИФК Маттила Сакари 1 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Нгуекам Ариэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Пеннинкангас Теему получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Лахти
3.70
4.30
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ильвес 1:0 Лахти онлайн

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