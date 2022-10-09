Тур: 1. Стадион: Таммела.
Ход матча
43'
22
Мяенпя
Аапо
29
Oiva
Jukkola
55
Якубу
Наджиб
49
Отенг
Эрик
26
Мемола
Хюсен
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Oiva JukkolaПолузащитник
-
55 Якубу НаджибПолузащитник
-
49 Отенг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сийра ТууреПолузащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
Ильвес
Лахти
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
27 матчей
48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|9
|0.35
|Kai Meriluoto
|9
|0.35
|Нгуекам Ариэль
|6
|0.23
|Оллила Туомас
|6
|0.23
|Ларссон Адам
|3
|0.12
|Отенг Эрик
|3
|0.12
|Oiva Jukkola
|2
|0.08
|Алмен Микаэль
|1
|0.04
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.04
|Видьеског Аксель
|1
|0.04
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Сийра Тууре
|0
|0
|Сарр Момоду
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Noel Hasa
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|3
|0.12
|Пеннинкангас Теему
|3
|0.12
|Чарльз Джеффри
|3
|0.12
|Канджи Макумба
|3 (2)
|0.12
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.04
|Хертси Лооренц
|1
|0.04
|Клинга Матти
|1
|0.04
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.04
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Berat Koese
|1
|0.04
|Мемола Хюсен
|0
|0
|Адеми Альбион
|0
|0
|Хейнонен Артту
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмен Микаэль
|4
|1
|Манга Таби
|5
|0
|Катц Калле
|5
|0
|Пеннанен Петтери
|4
|0
|Нгуекам Ариэль
|4
|0
|Сийра Тууре
|4
|0
|Миеттунен Тату
|4
|0
|Арифи Дони
|4
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Лейслахти Расмус
|2
|0
|Каллио Тони
|0
|1
|Янтти Теему
|0
|1
|Ларссон Адам
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Kai Meriluoto
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмсис Эдуард
|11
|0
|Вирта Эмели
|9
|0
|Пеннинкангас Теему
|6
|1
|Мемола Хюсен
|6
|0
|Пирттийоки Юхо
|4
|1
|Кабаши Ариан
|5
|0
|Чарльз Джеффри
|3
|1
|Martinos Christofi
|4
|0
|Адеми Альбион
|3
|0
|Хейнонен Артту
|3
|0
|Энрике Алан
|1
|1
|Хертси Лооренц
|2
|0
|Ярвенпяя Ласси
|2
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Канджи Макумба
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Регеро Антонио
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
|Jussi Juurikka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
3
16%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
7
47%
76-90
Пропущено
26
32
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
15%
3
9%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
2
8%
3
9%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
3
12%
8
25%
61-75
9
35%
8
25%
76-90
Забито
22
5
13 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
16 Не забивали 21
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
1
20%
16-30
5
23%
1
20%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
2
9%
3
60%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
6
38%
3
14%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
31%
3
14%
76-90
Забито
41
20
21 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 5
6 Не забивали 12
8
20%
1
5%
1-15
4
10%
3
15%
16-30
9
22%
2
10%
31-45
8
20%
2
10%
46-60
5
12%
2
10%
61-75
7
17%
10
50%
76-90
Пропущено
42
53
18 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 21
4
10%
7
13%
1-15
6
14%
9
17%
16-30
8
19%
6
11%
31-45
6
14%
8
15%
46-60
4
10%
12
23%
61-75
14
33%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1
КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1
Лахти
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1
Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|25
|17
|4
|4
|40 - 22
|55
|2.
|КуПС
|1:0
|26
|16
|6
|4
|41 - 21
|54
|3.
|Хонка
|25
|14
|5
|6
|52 - 26
|47
|4.
|Хака
|25
|13
|5
|7
|39 - 38
|44
|5.
|Оулу
|26
|12
|6
|8
|47 - 38
|42
|6.
|СЯК Сейнайоки
|25
|10
|4
|11
|33 - 37
|34
|7.
|ВПС
|26
|10
|4
|12
|50 - 39
|34
|8.
|Мариехамн
|26
|9
|6
|11
|39 - 41
|33
|9.
|Ильвес
|1:0
|26
|8
|7
|11
|41 - 43
|31
|10.
|Интер Турку
|0:1
|26
|8
|5
|13
|38 - 36
|29
|11.
|Лахти
|0:1
|26
|4
|6
|16
|20 - 54
|18
|12.
|ХИФК
|26
|1
|6
|19
|19 - 64
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|1:0
|14
|10
|4
|0
|26 - 8
|34
|2.
|ХИК
|13
|10
|1
|2
|24 - 13
|31
|3.
|Хонка
|13
|9
|3
|1
|34 - 12
|30
|4.
|Хака
|12
|8
|2
|2
|21 - 17
|26
|5.
|Оулу
|13
|7
|4
|2
|20 - 17
|25
|6.
|СЯК Сейнайоки
|12
|7
|3
|2
|23 - 16
|24
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Ильвес
|1:0
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|9.
|Интер Турку
|0:1
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|10.
|ВПС
|13
|3
|3
|7
|19 - 19
|12
|11.
|Лахти
|0:1
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|12.
|ХИФК
|13
|0
|1
|12
|7 - 36
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|12
|7
|3
|2
|16 - 9
|24
|2.
|ВПС
|13
|7
|1
|5
|31 - 20
|22
|3.
|КуПС
|1:0
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|4.
|Хака
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|5.
|Оулу
|13
|5
|2
|6
|27 - 21
|17
|6.
|Хонка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|7.
|Ильвес
|1:0
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|8.
|Интер Турку
|0:1
|14
|4
|2
|8
|20 - 22
|14
|9.
|Мариехамн
|13
|4
|2
|7
|16 - 21
|14
|10.
|Лахти
|0:1
|14
|3
|3
|8
|15 - 33
|12
|11.
|СЯК Сейнайоки
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|12.
|ХИФК
|13
|1
|5
|7
|12 - 28
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|20 (2)
|Хонка
|Agon Sadiku
|16
|ВПС
|kalle Multanen
|15 (5)
|Мариехамн
|Овоери Джон
|16 (6)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|10
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 8
|Лахти
|Вирта Эмели
|9
|ХИФК
|Маттила Сакари
|1 7