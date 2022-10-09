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  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1. Стадион: .
Хака
0:1
Конец матча
ХИК
0'
0:1
13' Гол
Браун Дэвид
58' Желтая карточка
Тенхо Миро
61' Желтая карточка
Фриберг Никлас
68' Желтая карточка
Роджерсон Логан
70' Желтая карточка
Лингман Лукас
71' Желтая карточка
Эрвин Ли
86' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
90'+3
12
Хакала
Аату
27
Артур
Джуд
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
17
Лайне
Янне-Пекка
15
Пурме
Тино
6
Atte
Sihvonen
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
13
Мастокангас
Элиас
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
8
Лингман
Лукас
21
Вяянянен
Сантери
24
Браун
Дэвид
10
Бурджеллаб
Нассим
29
Олусанья
Антони
7
Хостикка
Сантери
Хака
ХИК

История личных встреч

Хака
ХИК

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
350%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

24 матча

4.2%
16.7%
79.1%
1 победа 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

4.2%
50%
45.8%
1 победа 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
2 победы 6 ничьих 16 побед

История матчей

В
0:3
В
4:1
В
2:0
В
1:2
В
1:4
В
3:1
К
2:3
К
1:3
КС
0:3
В
2:2
В
1:0
В
0:1
ТМС
1:1
В
5:2
В
1:3
В
0:5
КЛ
0:3
В
0:3
В
1:1
В
3:3
В
1:2
КЛ
0:2
В
2:3
В
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 17 (3) 0.65
Stavros Zarokostas 7 0.27
Роджерсон Логан 4 0.15
Oliver Whyte 2 0.08
Мастокангас Элиас 2 0.08
Лайне Янне-Пекка 2 0.08
Ойала Саломо 1 0.04
Сааринен Сет 1 0.04
Артур Джуд 1 0.04
Де Лукас Луии 1 0.04
Ацка Нтоналнто 1 0.04
Малундама Хенри 0 0
Пурме Тино 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 8 (4) 0.31
Олусанья Антони 7 0.27
Терхо Каспер 4 0.15
Хосконен Артту 3 0.12
Хетемай Перпарим 2 0.08
Браун Дэвид 2 0.08
Тенхо Миро 2 0.08
Жаир 2 0.08
Хостикка Сантери 2 0.08
Серраренс Фабиан 1 0.04
Вяянянен Сантери 1 0.04
Или-Кокко Йоханнес 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Соири Пюрю 1 0.04
Хальме Аапо 1 0.04
Мартич Мануэль 1 0.04
Бурджеллаб Нассим 1 0.04
Абубакари Малик 1 0.04
Мурило 0 0
Райтала Юкка 0 0
Лингман Лукас 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фриберг Никлас 6 0
Де Лукас Луии 6 0
Stavros Zarokostas 6 0
Эрвин Ли 4 0
Atte Sihvonen 4 0
Лайне Янне-Пекка 4 0
Малундама Хенри 3 0
Аувинен Ээро-Матти 3 0
Артур Джуд 3 0
Роджерсон Логан 2 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Мастокангас Элиас 1 0
Ойала Саломо 1 0
Пурме Тино 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 4 0
Тенхо Миро 4 0
Бурджеллаб Нассим 4 0
Хетемай Перпарим 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Танака Атому 2 0
Тойвио Йоона 2 0
Соири Пюрю 2 0
Лингман Лукас 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Хосконен Артту 2 0
Пелтола Матти 2 0
Араюури Паулус 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Браун Дэвид 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хазард Конор 1 0
Олусанья Антони 1 0
Терхо Каспер 1 0
Абубакари Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
1
5%
4
24%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
2
10%
6
35%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
29%
4
24%
76-90

Пропущено

18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
4
44%
76-90

Забито

18
24
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
11%
2
8%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
6
33%
4
17%
61-75
5
28%
8
33%
76-90

Пропущено

21
13
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
19%
3
23%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
5
24%
2
15%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
2
10%
2
15%
76-90

Забито

39
41
13 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
3
8%
6
15%
1-15
7
18%
4
10%
16-30
3
8%
8
20%
31-45
7
18%
5
12%
46-60
8
21%
6
15%
61-75
11
28%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

39
22
23 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
7
18%
3
14%
1-15
6
15%
4
18%
16-30
10
26%
4
18%
31-45
4
10%
1
5%
46-60
5
13%
4
18%
61-75
7
18%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1
Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1
ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1
Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 26 18 4 4 41 - 22 58
2. КуПС 26 16 6 4 42 - 21 54
3. Хонка 25 14 5 6 52 - 26 47
4. Хака 26 13 5 8 39 - 39 44
5. Оулу 26 12 6 8 47 - 38 42
6. СЯК Сейнайоки 25 10 4 11 33 - 37 34
7. ВПС 26 10 4 12 50 - 39 34
8. Мариехамн 26 9 6 11 39 - 41 33
9. Ильвес 26 8 7 11 41 - 43 31
10. Интер Турку 26 8 5 13 38 - 37 29
11. Лахти 26 4 6 16 20 - 54 18
12. ХИФК 26 1 6 19 19 - 64 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 14 10 4 0 27 - 8 34
2. ХИК 13 10 1 2 24 - 13 31
3. Хонка 13 9 3 1 34 - 12 30
4. Хака 13 8 2 3 21 - 18 26
5. Оулу 13 7 4 2 20 - 17 25
6. СЯК Сейнайоки 12 7 3 2 23 - 16 24
7. Мариехамн 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Ильвес 14 5 1 8 20 - 26 16
9. Интер Турку 12 4 3 5 18 - 14 15
10. ВПС 13 3 3 7 19 - 19 12
11. Лахти 12 1 3 8 5 - 21 6
12. ХИФК 13 0 1 12 7 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 13 8 3 2 17 - 9 27
2. ВПС 13 7 1 5 31 - 20 22
3. КуПС 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Хака 13 5 3 5 18 - 21 18
5. Оулу 13 5 2 6 27 - 21 17
6. Хонка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Ильвес 12 3 6 3 21 - 17 15
8. Интер Турку 14 4 2 8 20 - 23 14
9. Мариехамн 13 4 2 7 16 - 21 14
10. Лахти 14 3 3 8 15 - 33 12
11. СЯК Сейнайоки 13 3 1 9 10 - 21 10
12. ХИФК 13 1 5 7 12 - 28 8
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 20 (2)
Хонка Agon Sadiku 16
ВПС kalle Multanen 15 (5)
Мариехамн Овоери Джон 16 (6)
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 10
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 8
Лахти Вирта Эмели 9
ХИФК Маттила Сакари 1 7
Весь список
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    • 46'
      Atte Sihvonen уходит с поля. Stavros Zarokostas выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Браун Дэвид бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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