Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
0:1
13' ГолБраун Дэвид
58' Желтая карточкаТенхо Миро
61' Желтая карточкаФриберг Никлас
68' Желтая карточкаРоджерсон Логан
70' Желтая карточкаЛингман Лукас
71' Желтая карточкаЭрвин Ли
86' Желтая карточкаВяянянен Сантери
90'+3
Ход матча
13'
0:1
58'
61'
68'
70'
71'
86'
12
Хакала
Аату
27
Артур
Джуд
15
Пурме
Тино
9
Эрвин
Ли
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
24
Браун
Дэвид
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
27 Артур ДжудЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
23 Ойала СаломоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Соири ПюрюЗащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Хака
ХИК
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
350%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
24 матча
4.2%
16.7%
79.1%
1 победа 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
4.2%
50%
45.8%
1 победа 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
2 победы 6 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|17 (3)
|0.65
|Stavros Zarokostas
|7
|0.27
|Роджерсон Логан
|4
|0.15
|Oliver Whyte
|2
|0.08
|Мастокангас Элиас
|2
|0.08
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0.08
|Ойала Саломо
|1
|0.04
|Сааринен Сет
|1
|0.04
|Артур Джуд
|1
|0.04
|Де Лукас Луии
|1
|0.04
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.04
|Малундама Хенри
|0
|0
|Пурме Тино
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|8 (4)
|0.31
|Олусанья Антони
|7
|0.27
|Терхо Каспер
|4
|0.15
|Хосконен Артту
|3
|0.12
|Хетемай Перпарим
|2
|0.08
|Браун Дэвид
|2
|0.08
|Тенхо Миро
|2
|0.08
|Жаир
|2
|0.08
|Хостикка Сантери
|2
|0.08
|Серраренс Фабиан
|1
|0.04
|Вяянянен Сантери
|1
|0.04
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|Соири Пюрю
|1
|0.04
|Хальме Аапо
|1
|0.04
|Мартич Мануэль
|1
|0.04
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.04
|Абубакари Малик
|1
|0.04
|Мурило
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Лингман Лукас
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фриберг Никлас
|6
|0
|Де Лукас Луии
|6
|0
|Stavros Zarokostas
|6
|0
|Эрвин Ли
|4
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Лайне Янне-Пекка
|4
|0
|Малундама Хенри
|3
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|0
|Артур Джуд
|3
|0
|Роджерсон Логан
|2
|0
|Хакала Аату
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|4
|0
|Тенхо Миро
|4
|0
|Бурджеллаб Нассим
|4
|0
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Танака Атому
|2
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Соири Пюрю
|2
|0
|Лингман Лукас
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
17
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
1
5%
4
24%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
2
10%
6
35%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
29%
4
24%
76-90
Пропущено
18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
4
44%
76-90
Забито
18
24
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
11%
2
8%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
6
33%
4
17%
61-75
5
28%
8
33%
76-90
Пропущено
21
13
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
19%
3
23%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
5
24%
2
15%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
2
10%
2
15%
76-90
Забито
39
41
13 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
3
8%
6
15%
1-15
7
18%
4
10%
16-30
3
8%
8
20%
31-45
7
18%
5
12%
46-60
8
21%
6
15%
61-75
11
28%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
39
22
23 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
7
18%
3
14%
1-15
6
15%
4
18%
16-30
10
26%
4
18%
31-45
4
10%
1
5%
46-60
5
13%
4
18%
61-75
7
18%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1
Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1
ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1
Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|26
|18
|4
|4
|41 - 22
|58
|2.
|КуПС
|26
|16
|6
|4
|42 - 21
|54
|3.
|Хонка
|25
|14
|5
|6
|52 - 26
|47
|4.
|Хака
|26
|13
|5
|8
|39 - 39
|44
|5.
|Оулу
|26
|12
|6
|8
|47 - 38
|42
|6.
|СЯК Сейнайоки
|25
|10
|4
|11
|33 - 37
|34
|7.
|ВПС
|26
|10
|4
|12
|50 - 39
|34
|8.
|Мариехамн
|26
|9
|6
|11
|39 - 41
|33
|9.
|Ильвес
|26
|8
|7
|11
|41 - 43
|31
|10.
|Интер Турку
|26
|8
|5
|13
|38 - 37
|29
|11.
|Лахти
|26
|4
|6
|16
|20 - 54
|18
|12.
|ХИФК
|26
|1
|6
|19
|19 - 64
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|14
|10
|4
|0
|27 - 8
|34
|2.
|ХИК
|13
|10
|1
|2
|24 - 13
|31
|3.
|Хонка
|13
|9
|3
|1
|34 - 12
|30
|4.
|Хака
|13
|8
|2
|3
|21 - 18
|26
|5.
|Оулу
|13
|7
|4
|2
|20 - 17
|25
|6.
|СЯК Сейнайоки
|12
|7
|3
|2
|23 - 16
|24
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Ильвес
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|9.
|Интер Турку
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|10.
|ВПС
|13
|3
|3
|7
|19 - 19
|12
|11.
|Лахти
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|12.
|ХИФК
|13
|0
|1
|12
|7 - 36
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|13
|8
|3
|2
|17 - 9
|27
|2.
|ВПС
|13
|7
|1
|5
|31 - 20
|22
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|4.
|Хака
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|5.
|Оулу
|13
|5
|2
|6
|27 - 21
|17
|6.
|Хонка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|7.
|Ильвес
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|8.
|Интер Турку
|14
|4
|2
|8
|20 - 23
|14
|9.
|Мариехамн
|13
|4
|2
|7
|16 - 21
|14
|10.
|Лахти
|14
|3
|3
|8
|15 - 33
|12
|11.
|СЯК Сейнайоки
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|12.
|ХИФК
|13
|1
|5
|7
|12 - 28
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|20 (2)
|Хонка
|Agon Sadiku
|16
|ВПС
|kalle Multanen
|15 (5)
|Мариехамн
|Овоери Джон
|16 (6)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|10
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 8
|Лахти
|Вирта Эмели
|9
|ХИФК
|Маттила Сакари
|1 7