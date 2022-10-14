Тур: 12. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
2:2
Конец матча
0'
1:0
20' ГолХргота Бранимир
23' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
29' Желтая карточкаПрёгер Кай
45' Желтая карточкаФерхук Йон
55' Желтая карточкаМэлоун Райан
1:1
57' ГолЛукас Фрёде
2:1
60' ГолАхе Рагнар
62' Вторая желтая карточкаФерхук Йон
66' Желтая карточкаЛукас Фрёде
2:2
90' ПенальтиМэлоун Райан
90'+5
Ход матча
20'
1:0
29'
45'
55'
57'
1:1
60'
2:1
62'
66'
90'
2:2
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
55 Владение мячом, % 45
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
37
Грин
Джулиан
39
Ахе
Рагнар
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Ганза
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|5 (1)
|0.42
|Михальски Дамян
|3
|0.25
|Грин Джулиан
|2
|0.17
|Ахе Рагнар
|2
|0.17
|Аста Симон
|1
|0.08
|Тильман Тимоти
|1
|0.08
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.08
|Рашль Тобиас
|1
|0.08
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
|Зиб Арминдо
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|4
|0.33
|Лукас Фрёде
|3
|0.25
|Ферхук Йон
|1
|0.08
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.08
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0.08
|Россбах Дамиан
|1
|0.08
|Шумахер Кевин
|1
|0.08
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
|Dennis Dressel
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|4
|0
|Аста Симон
|4
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Йон Марко
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Кристиансен Макс
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|4
|1
|Лукас Фрёде
|5
|0
|Ингельссон Сванте
|5
|0
|Мэлоун Райан
|5
|0
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Найдхарт Нико
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Шерфф Лукас
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
5
50%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
3
60%
76-90
Пропущено
13
12
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
5
42%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
38%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
4
33%
76-90
Пропущено
23
19
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
6
32%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
6
26%
4
21%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
7
30%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4
Ганза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ганза - Падерборн 0:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1
Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|12
|8
|1
|3
|17 - 10
|25
|2.
|Дармштадт
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|3.
|Падерборн
|11
|7
|1
|3
|29 - 12
|22
|4.
|Хайденхайм
|11
|5
|5
|1
|16 - 8
|20
|5.
|Фортуна
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|Карлсруэ
|11
|5
|2
|4
|20 - 15
|17
|7.
|Ганновер 96
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|8.
|Кайзерслаутерн
|11
|3
|7
|1
|20 - 17
|16
|9.
|Хольштайн Киль
|11
|4
|4
|3
|20 - 22
|16
|10.
|Санкт-Паули
|12
|3
|5
|4
|18 - 17
|14
|11.
|Ганза
|12
|4
|2
|6
|12 - 19
|14
|12.
|Зандхаузен
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|13.
|Ян
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|14.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|15.
|Гройтер Фюрт
|12
|1
|7
|4
|17 - 22
|10
|16.
|Нюрнберг
|11
|3
|1
|7
|11 - 21
|10
|17.
|Магдебург
|11
|3
|1
|7
|13 - 23
|10
|18.
|Арминия
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Фортуна
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|4.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Хайденхайм
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|6.
|Гамбург
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Карлсруэ
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|8.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Айнтрахт Бр
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|10.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|11.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|13.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|14.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|5
|1
|11 - 12
|8
|16.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Нюрнберг
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Ганновер 96
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|6
|2
|2
|2
|11 - 16
|8
|6.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|8.
|Кайзерслаутерн
|5
|1
|4
|0
|8 - 6
|7
|9.
|Ганза
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|10.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|11.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|12.
|Нюрнберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Ян
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Айнтрахт Бр
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|18.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|6 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5