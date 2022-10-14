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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Гройтер Фюрт
2:2
Конец матча
Ганза
0'
1:0
20' Гол
Хргота Бранимир
23' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
29' Желтая карточка
Прёгер Кай
45' Желтая карточка
Ферхук Йон
55' Желтая карточка
Мэлоун Райан
1:1
57' Гол
Лукас Фрёде
2:1
60' Гол
Ахе Рагнар
62' Вторая желтая карточка
Ферхук Йон
66' Желтая карточка
Лукас Фрёде
2:2
90' Пенальти
Мэлоун Райан
90'+5

Ход матча

20'
Хргота Бранимир
1:0
23'
 
Ингельссон Сванте
29'
 
Прёгер Кай
34'
 
Анану Фредерик
Найдхарт Нико
35'
 
Шумахер Кевин
Лукоки Андерсон
45'
 
Ферхук Йон
45'
 
Мэлоун Райан
Россбах Дамиан
55'
 
Мэлоун Райан
57'
1:1
Лукас Фрёде
(Ингельссон Сванте)
60'
Ахе Рагнар
(Аста Симон)
2:1
62'
 
Ферхук Йон
66'
 
Лукас Фрёде
74'
 
Шретер Моррис
Хинтерзеер Лукас
74'
 
Фролинг Нильс
Прёгер Кай
79'
Пюлюлю Афимико
Ахе Рагнар
 
79'
Дуджак Джереми
Тильман Тимоти
 
86'
Иттер Джанлука
Грин Джулиан
 
90'
2:2
Мэлоун Райан

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Линде
Андреас
2
Аста
Симон
4
Михальски
Дамян
22
Гризбек
Себастьян
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
13
Кристиансен
Макс
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
21
Тильман
Тимоти
39
Ахе
Рагнар
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
5
Ван
Дронгелен
Рик
4
Россбах
Дамиан
21
Лукоки
Андерсон
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
19
Прёгер
Кай
22
Хинтерзеер
Лукас
14
Ингельссон
Сванте
18
Ферхук
Йон
Гройтер Фюрт
4-2-3-1
Ганза
4-2-3-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Ганза

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 5 (1) 0.42
Михальски Дамян 3 0.25
Грин Джулиан 2 0.17
Ахе Рагнар 2 0.17
Аста Симон 1 0.08
Тильман Тимоти 1 0.08
Пюлюлю Афимико 1 0.08
Рашль Тобиас 1 0.08
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0
Зиб Арминдо 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 4 0.33
Лукас Фрёде 3 0.25
Ферхук Йон 1 0.08
Мэлоун Райан 1 (1) 0.08
Хинтерзеер Лукас 1 0.08
Россбах Дамиан 1 0.08
Шумахер Кевин 1 0.08
Ингельссон Сванте 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Dennis Dressel 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 4 0
Аста Симон 4 0
Ахе Рагнар 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Йон Марко 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Кристиансен Макс 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 4 1
Лукас Фрёде 5 0
Ингельссон Сванте 5 0
Мэлоун Райан 5 0
Россбах Дамиан 3 0
Dennis Dressel 3 0
Найдхарт Нико 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Шерфф Лукас 1 0
Прёгер Кай 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
5
50%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
3
60%
76-90

Пропущено

13
12
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
5
42%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
38%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
4
33%
76-90

Пропущено

23
19
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
6
32%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
6
26%
4
21%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
7
30%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4
Ганза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ганза - Падерборн 0:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1
Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 12 8 1 3 17 - 10 25
2. Дармштадт 11 7 3 1 20 - 11 24
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Хайденхайм 11 5 5 1 16 - 8 20
5. Фортуна 11 5 2 4 20 - 14 17
6. Карлсруэ 11 5 2 4 20 - 15 17
7. Ганновер 96 11 5 2 4 19 - 16 17
8. Кайзерслаутерн 11 3 7 1 20 - 17 16
9. Хольштайн Киль 11 4 4 3 20 - 22 16
10. Санкт-Паули 12 3 5 4 18 - 17 14
11. Ганза 12 4 2 6 12 - 19 14
12. Зандхаузен 11 3 3 5 12 - 14 12
13. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
14. Айнтрахт Бр 11 3 3 5 13 - 21 12
15. Гройтер Фюрт 12 1 7 4 17 - 22 10
16. Нюрнберг 11 3 1 7 11 - 21 10
17. Магдебург 11 3 1 7 13 - 23 10
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
4. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
6. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Карлсруэ 5 3 1 1 10 - 5 10
8. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
10. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
11. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
12. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
13. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
14. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
16. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 5 2 0 3 5 - 8 6
18. Магдебург 5 2 0 3 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ганновер 96 6 3 0 3 12 - 10 9
5. Хольштайн Киль 6 2 2 2 11 - 16 8
6. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
8. Кайзерслаутерн 5 1 4 0 8 - 6 7
9. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
10. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
11. Магдебург 6 1 1 4 8 - 14 4
12. Нюрнберг 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
14. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Айнтрахт Бр 5 0 2 3 3 - 12 2
17. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
18. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
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Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Ганза Ферхук Йон 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Весь список
  • Желтая карточка
    66'
    Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    62'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Ферхук Йон получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Ахе Рагнар бьет в цель!
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Лукас Фрёде бьет в цель!
  • Желтая карточка
    55'
    Мэлоун Райан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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