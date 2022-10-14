Тур: 12. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29205
3:0
Конец матча
0'
28' Красная карточкаШонлау Себастьян
33' Желтая карточкаМедич Яков
1:0
61' ГолСмит Эрик
70' Желтая карточкаВасиль Никола
70' Желтая карточкаФернандеш Даниэль
2:0
74' ГолХартель Марсель
80' Желтая карточкаСалиакас Манолис
3:0
89' ГолОтто Давид
90'+5
Ход матча
28'
33'
61'
1:0
70'
74'
80'
89'
3:0
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
43 Владение мячом, % 57
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
20
Аремю
Афииз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Санкт-Паули
Гамбург
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|3
|0.25
|Ирвайн Джексон
|3
|0.25
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.25
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.08
|Салиакас Манолис
|1
|0.08
|Дашнер Лукас
|1
|0.08
|Смит Эрик
|1
|0.08
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.08
|Медич Яков
|1
|0.08
|Отто Давид
|1
|0.08
|Немет Давид
|1
|0.08
|Меткалф Коннор
|1
|0.08
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|7
|0.58
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0.25
|Рейс Людовит
|2
|0.17
|Бенеш Ласло
|1
|0.08
|Хайер Моритц
|1
|0.08
|Джатта Бейкери
|1
|0.08
|Вушкович Марио
|1
|0.08
|Киттель Сонни
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Дашнер Лукас
|3
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Фазлии Бетим
|1
|0
|Меткалф Коннор
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Глацель Роберт
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Вушкович Марио
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
4
33%
5
45%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
27%
2
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
50%
76-90
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
7
37%
7
41%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
19%
4
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
5
31%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1
Гамбург
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3
Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|12
|8
|1
|3
|17 - 10
|25
|2.
|Дармштадт
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|3.
|Падерборн
|11
|7
|1
|3
|29 - 12
|22
|4.
|Хайденхайм
|11
|5
|5
|1
|16 - 8
|20
|5.
|Фортуна
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|Карлсруэ
|11
|5
|2
|4
|20 - 15
|17
|7.
|Ганновер 96
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|8.
|Кайзерслаутерн
|11
|3
|7
|1
|20 - 17
|16
|9.
|Хольштайн Киль
|11
|4
|4
|3
|20 - 22
|16
|10.
|Санкт-Паули
|12
|3
|5
|4
|18 - 17
|14
|11.
|Ганза
|12
|4
|2
|6
|12 - 19
|14
|12.
|Зандхаузен
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|13.
|Ян
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|14.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|15.
|Гройтер Фюрт
|12
|1
|7
|4
|17 - 22
|10
|16.
|Нюрнберг
|11
|3
|1
|7
|11 - 21
|10
|17.
|Магдебург
|11
|3
|1
|7
|13 - 23
|10
|18.
|Арминия
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Фортуна
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|4.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Хайденхайм
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|6.
|Гамбург
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Карлсруэ
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|8.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Айнтрахт Бр
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|10.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|11.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|13.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|14.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|5
|1
|11 - 12
|8
|16.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Нюрнберг
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Ганновер 96
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|6
|2
|2
|2
|11 - 16
|8
|6.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|8.
|Кайзерслаутерн
|5
|1
|4
|0
|8 - 6
|7
|9.
|Ганза
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|10.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|11.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|12.
|Нюрнберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Ян
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Айнтрахт Бр
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|18.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|6 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5