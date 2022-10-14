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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 29205
Санкт-Паули
3:0
Конец матча
Гамбург
0'
28' Красная карточка
Шонлау Себастьян
33' Желтая карточка
Медич Яков
1:0
61' Гол
Смит Эрик
70' Желтая карточка
Василь Никола
70' Желтая карточка
Фернандеш Даниэль
2:0
74' Гол
Хартель Марсель
80' Желтая карточка
Салиакас Манолис
3:0
89' Гол
Отто Давид
90'+5
22
Василь
Никола
2
Салиакас
Манолис
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
20
Аремю
Афииз
7
Ирвайн
Джексон
14
Аменийдо
Этьенн
10
Хартель
Марсель
34
Матанович
Игорь
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Санкт-Паули
4-2-3-1
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Паули
Гамбург

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:4
Б2
0:0
Б
0:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 3 0.25
Ирвайн Джексон 3 0.25
Эггештайн Йоханнес 3 0.25
Пакарада Леарт 1 (1) 0.08
Салиакас Манолис 1 0.08
Дашнер Лукас 1 0.08
Смит Эрик 1 0.08
Аменийдо Этьенн 1 0.08
Медич Яков 1 0.08
Отто Давид 1 0.08
Немет Давид 1 0.08
Меткалф Коннор 1 0.08
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Матанович Игорь 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 0.58
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0.25
Рейс Людовит 2 0.17
Бенеш Ласло 1 0.08
Хайер Моритц 1 0.08
Джатта Бейкери 1 0.08
Вушкович Марио 1 0.08
Киттель Сонни 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Жан-Люк Домпе 0 0
Мухайм Миро 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Медич Яков 3 0
Дашнер Лукас 3 0
Салиакас Манолис 2 0
Смит Эрик 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Матанович Игорь 2 0
Хартель Марсель 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Фазлии Бетим 1 0
Меткалф Коннор 1 0
Аремю Афииз 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 2 1
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Глацель Роберт 2 0
Хайер Моритц 2 0
Мухайм Миро 2 0
Рейс Людовит 2 0
Вушкович Марио 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Киттель Сонни 1 0
Мефферт Йонас 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Ogechika Heil 1 0
Рор Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
4
33%
5
45%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
27%
2
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
7
37%
7
41%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
19%
4
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
5
31%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1
Гамбург
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3
Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 12 8 1 3 17 - 10 25
2. Дармштадт 11 7 3 1 20 - 11 24
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Хайденхайм 11 5 5 1 16 - 8 20
5. Фортуна 11 5 2 4 20 - 14 17
6. Карлсруэ 11 5 2 4 20 - 15 17
7. Ганновер 96 11 5 2 4 19 - 16 17
8. Кайзерслаутерн 11 3 7 1 20 - 17 16
9. Хольштайн Киль 11 4 4 3 20 - 22 16
10. Санкт-Паули 12 3 5 4 18 - 17 14
11. Ганза 12 4 2 6 12 - 19 14
12. Зандхаузен 11 3 3 5 12 - 14 12
13. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
14. Айнтрахт Бр 11 3 3 5 13 - 21 12
15. Гройтер Фюрт 12 1 7 4 17 - 22 10
16. Нюрнберг 11 3 1 7 11 - 21 10
17. Магдебург 11 3 1 7 13 - 23 10
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
4. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
6. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Карлсруэ 5 3 1 1 10 - 5 10
8. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
10. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
11. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
12. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
13. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
14. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
16. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 5 2 0 3 5 - 8 6
18. Магдебург 5 2 0 3 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ганновер 96 6 3 0 3 12 - 10 9
5. Хольштайн Киль 6 2 2 2 11 - 16 8
6. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
8. Кайзерслаутерн 5 1 4 0 8 - 6 7
9. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
10. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
11. Магдебург 6 1 1 4 8 - 14 4
12. Нюрнберг 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
14. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Айнтрахт Бр 5 0 2 3 3 - 12 2
17. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
18. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
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Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Ганза Ферхук Йон 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Медич Яков получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      УДАЛЕНИЕ! - Шонлау Себастьян увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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