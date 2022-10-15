Тур: 2. Стадион: McDonald Jones Stadium (Newcastle). Главный судья: Elder D.
0:0
Первый тайм: 11'
0'
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Перт Глори
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Второй тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 21 победа
45 матчей
20%
24.4%
55.6%
9 побед 11 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
10 побед 15 ничьих 20 побед
Второй тайм
17.8%
35.6%
46.6%
8 побед 16 ничьих 21 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1
Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2
Перт Глори
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1