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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: King A.
Мельбурн Виктори
0:0
Первый тайм: 26'
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
20' Желтая карточка
Броксхэм Ли

Ход матча

20'
Броксхэм Ли
 
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
3.85
3.90
4.20
Все Коэффициенты
20
Иззо
Пол
15
Тимотеу
Джордж
6
Броксхэм
Ли
21
Родерик
Миранда
3
Кадете
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
11
Фолами
Бен
22
Бриммер
Джейк
17
Нани
Луиш
18
Д'Агостино
Николас
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
26
Боррьелло
Брендон
17
Амальфитано
Ромен
28
Ньювенхоф
Калем
9
Йенги
Кусини
11
Крпич
Сулейман
10
Нинкович
Милош
Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

1:1
2:0
5:4
2:0
2:1
1:2
0:1
1:2
4:0
3:1
0:3
1:1
0:0
0:3
3:0
2:0
1:1
2:0
0:3
1:2
4:1
3:1
1:1
1:0
1:2
2:1
0:2

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Броксхэм Ли получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
3.85
3.90
4.20
Все Коэффициенты
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