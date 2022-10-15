0:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаБроксхэм Ли
0:1
41' ГолМрчела Томислав
49' Желтая карточкаНинкович Милош
85' Желтая карточкаНьювенхоф Калем
86' Желтая карточкаМрчела Томислав
86' Желтая карточкаИззо Пол
89' Желтая карточкаФильо Марсело
90' Желтая карточкаКарлуччо Джеррод
90' Желтая карточкаБоррьелло Брендон
90' Желтая карточкаИкономидис Крис
90' Желтая карточкаНигро Стефан
90'+7
Ход матча
20'
41'
0:1
49'
85'
86'
86'
89'
90'
90'
90'
20
Иззо
Пол
3
Кадете
4
Rai
IV
11
Фолами
Бен
17
Нани
Луиш
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Смит НоаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Тонгик РуонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Alex Bonetig
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1