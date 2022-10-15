Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
10
Ahmed
Jahouh
45
Лаленгмавия
24
Стюарт
Грэг
29
Сингх
Бипин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Нападающий
-
24 Стюарт ГрэгНападающий
-
29 Сингх БипинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
22 Bhaskar Roy
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Sahil PanwarЗащитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Nanda KumarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Josep Gombau
История личных встреч
Мумбаи Сити
Дели Динамос
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Мумбаи Сити - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0
Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - АТК 1:1 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3
Дели Динамос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1
Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:4 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:4