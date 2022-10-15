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  3. Индия: Суперлига Индии
Тур: 1.
Мумбаи Сити
2:0
Конец матча
Дели Динамос
0'
1:0
51' Гол в свои ворота
Shubham Sarangi
2:0
90' Гол
Сингх Бипин
90'+5
1
Phurba
Lachenpa
2
Бхеке
Рахул
18
Гриффитс
Ростин
5
Mehtab
Singh
15
Sanjeev
Stalin
8
Ногуэра
Альберто
10
Ahmed
Jahouh
45
Лаленгмавия
7
Чхангте
Лаллианзуала
24
Стюарт
Грэг
29
Сингх
Бипин
1
Сингх
Амриндер
15
Shubham
Sarangi
6
Малик
Осама
5
Дельгадо
Карлос
36
Sahil
Panwar
10
Фернандес
Райньер
21
Креспо
Сауль
48
Issac
Vanmalsawma
17
Jerry
Mawihmingthanga
9
Маурисио
Диего
11
Nanda
Kumar
Мумбаи Сити
Дели Динамос

История личных встреч

Мумбаи Сити
Дели Динамос

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СИ
4:1
СИ
4:2
СИ
1:6
СИ
2:0
СИ
2:0
СИ
2:4
СИ
2:4
СИ
2:0
СИ
5:1
СИ
4:0
СИ
0:0
СИ
3:3
СИ
1:1
СИ
2:0
СИ
4:1
СИ
1:0

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Мумбаи Сити - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0
Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - АТК 1:1 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3
Дели Динамос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1
Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:4 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:4
  • 68'
    Ahmed Jahouh уходит с поля. Хорхе Перейра выходит вместо него
  • 67'
    Lalengmawia уходит с поля. Раи Винит выходит вместо него
  • 54'
    Фернандес Райньер уходит с поля. Thoiba Moirangthem выходит вместо него
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Shubham Sarangi уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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