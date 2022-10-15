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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Фортуна
0:0
Перерыв
Нюрнберг
0'
15' Желтая карточка
Гайс Йоханнес
34' Желтая карточка
Нюрнбергер Фабиан
35' Желтая карточка
Шиндлер Кристофер

Ход матча

15'
 
Гайс Йоханнес
34'
 
Нюрнбергер Фабиан
35'
 
Шиндлер Кристофер

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Нюрнберг
2.38
3.82
4.20
Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
9
Ковнацки
Давид
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
16
Шиндлер
Кристофер
4
Лоуренс
Джеймс
15
Нюрнбергер
Фабиан
17
Кастроп
Йенс
6
Темпельман
Лино
5
Гайс
Йоханнес
10
Дели
Матс
Мёллер
23
Дуа
Квадво
33
Дафернер
Кристоф
Фортуна
4-2-3-1
Нюрнберг
4-4-2

История личных встреч

Фортуна
Нюрнберг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
1:1
К
5:1
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 5 (1) 0.42
Аппелькамп Синта 3 0.25
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.17
Клаус Феликс 2 0.17
Зоботка Марсель 2 0.17
Гинчек Даниэль 1 0.08
Николя Гавори 1 0.08
Танака Ао 1 0.08
Обердорф Тим 1 0.08
Хоффманн Андре 1 0.08
Ийоха Эммануэль 1 0.08
Хендрикс Йоррит 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кларер Кристоф 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 3 0.25
Дафернер Кристоф 3 0.25
Темпельман Лино 2 0.17
Валентини Энрико 1 0.08
Винтцаймер Мануэль 1 0.08
Кастроп Йенс 1 0.08
Дели Матс Мёллер 0 0
Думан Тайлан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Гайс Йоханнес 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николя Гавори 3 0
Ковнацки Давид 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Хеннингс Роувен 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Карбовник Михал 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0
Marcel Mansfeld 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Векессер Эрик 4 0
Нюрнбергер Фабиан 3 0
Темпельман Лино 3 0
Гайс Йоханнес 2 0
Валентини Энрико 2 0
Фофана Садик 2 0
Шиндлер Кристофер 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Гиамера Ян 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дуа Квадво 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Кастроп Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
33%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

20
11
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
10%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
4
20%
5
45%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
7
33%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1
Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Дармштадт - Нюрнберг 2:0
Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 12 8 1 3 17 - 10 25
2. Дармштадт 0:1 12 7 3 2 20 - 12 24
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Карлсруэ 1:0 12 6 2 4 21 - 15 20
5. Хайденхайм 11 5 5 1 16 - 8 20
6. Фортуна 0:0 12 5 3 4 20 - 14 18
7. Ганновер 96 11 5 2 4 19 - 16 17
8. Кайзерслаутерн 11 3 7 1 20 - 17 16
9. Хольштайн Киль 11 4 4 3 20 - 22 16
10. Санкт-Паули 12 3 5 4 18 - 17 14
11. Ганза 12 4 2 6 12 - 19 14
12. Айнтрахт Бр 0:0 12 3 4 5 13 - 21 13
13. Зандхаузен 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
15. Нюрнберг 0:0 12 3 2 7 11 - 21 11
16. Магдебург 0:0 12 3 2 7 13 - 23 11
17. Гройтер Фюрт 12 1 7 4 17 - 22 10
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 0:1 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 0:0 6 4 2 0 15 - 5 14
4. Карлсруэ 1:0 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
7. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Айнтрахт Бр 0:0 6 3 1 2 10 - 9 10
10. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
11. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
12. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
13. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
14. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
16. Магдебург 0:0 6 2 1 3 5 - 9 7
17. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
18. Нюрнберг 0:0 5 2 0 3 5 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 0:1 6 3 1 2 8 - 8 10
3. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ганновер 96 6 3 0 3 12 - 10 9
5. Хольштайн Киль 6 2 2 2 11 - 16 8
6. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Карлсруэ 1:0 6 2 1 3 10 - 10 7
8. Кайзерслаутерн 5 1 4 0 8 - 6 7
9. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
10. Нюрнберг 0:0 7 1 2 4 6 - 13 5
11. Фортуна 0:0 6 1 1 4 5 - 9 4
12. Магдебург 0:0 6 1 1 4 8 - 14 4
13. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
14. Айнтрахт Бр 0:0 6 0 3 3 3 - 12 3
15. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
16. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
18. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Выход в Бундеслигу
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Ганза Ферхук Йон 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Шиндлер Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Нюрнбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Гайс Йоханнес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Нюрнберг
2.38
3.82
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна 0:0 Нюрнберг онлайн

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