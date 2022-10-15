Тур: 12. Стадион: Эсприт-Арена.
0'
15' Желтая карточкаГайс Йоханнес
34' Желтая карточкаНюрнбергер Фабиан
35' Желтая карточкаШиндлер Кристофер
Ход матча
15'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
28
Гиамера
Ян
17
Кастроп
Йенс
23
Дуа
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
- Нападающий
-
46 Elione Neto
-
45 Tom Geerkens
-
-
35 Daniel Bunk
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Шуранов ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Bryang Kayo
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
История личных встреч
Фортуна
Нюрнберг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|5 (1)
|0.42
|Аппелькамп Синта
|3
|0.25
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.17
|Клаус Феликс
|2
|0.17
|Зоботка Марсель
|2
|0.17
|Гинчек Даниэль
|1
|0.08
|Николя Гавори
|1
|0.08
|Танака Ао
|1
|0.08
|Обердорф Тим
|1
|0.08
|Хоффманн Андре
|1
|0.08
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.08
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|3
|0.25
|Дафернер Кристоф
|3
|0.25
|Темпельман Лино
|2
|0.17
|Валентини Энрико
|1
|0.08
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.08
|Кастроп Йенс
|1
|0.08
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
|Гайс Йоханнес
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николя Гавори
|3
|0
|Ковнацки Давид
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Векессер Эрик
|4
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0
|Темпельман Лино
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|2
|0
|Валентини Энрико
|2
|0
|Фофана Садик
|2
|0
|Шиндлер Кристофер
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Кастроп Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
6
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
33%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Забито
20
11
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
10%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
4
20%
5
45%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
7
33%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1
Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Дармштадт - Нюрнберг 2:0
Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|12
|8
|1
|3
|17 - 10
|25
|2.
|Дармштадт
|0:1
|12
|7
|3
|2
|20 - 12
|24
|3.
|Падерборн
|11
|7
|1
|3
|29 - 12
|22
|4.
|Карлсруэ
|1:0
|12
|6
|2
|4
|21 - 15
|20
|5.
|Хайденхайм
|11
|5
|5
|1
|16 - 8
|20
|6.
|Фортуна
|0:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|7.
|Ганновер 96
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|8.
|Кайзерслаутерн
|11
|3
|7
|1
|20 - 17
|16
|9.
|Хольштайн Киль
|11
|4
|4
|3
|20 - 22
|16
|10.
|Санкт-Паули
|12
|3
|5
|4
|18 - 17
|14
|11.
|Ганза
|12
|4
|2
|6
|12 - 19
|14
|12.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|12
|3
|4
|5
|13 - 21
|13
|13.
|Зандхаузен
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|14.
|Ян
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|15.
|Нюрнберг
|0:0
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|16.
|Магдебург
|0:0
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|12
|1
|7
|4
|17 - 22
|10
|18.
|Арминия
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|0:1
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Фортуна
|0:0
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|4.
|Карлсруэ
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Хайденхайм
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|7.
|Гамбург
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|10.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|11.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|13.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|14.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|5
|1
|11 - 12
|8
|16.
|Магдебург
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|17.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|18.
|Нюрнберг
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|0:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|3.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Ганновер 96
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|6
|2
|2
|2
|11 - 16
|8
|6.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Карлсруэ
|1:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|8.
|Кайзерслаутерн
|5
|1
|4
|0
|8 - 6
|7
|9.
|Ганза
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|10.
|Нюрнберг
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|11.
|Фортуна
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|Магдебург
|0:0
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|13.
|Ян
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|18.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|6 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5