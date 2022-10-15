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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Магдебург
0:0
Первый тайм: 45+'
Айнтрахт Бр
0'
12' Желтая карточка
Ферай Иммануэль
27' Желтая карточка
Бокхорн Эберт

Ход матча

6'
 
Виб Данило
Берендт Бриан
12'
 
Ферай Иммануэль
27'
Бокхорн Эберт
 
38'
Connor Krempicki
Ито Тацуя
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Айнтрахт Бр
3.70
3.82
3.30
Все Коэффициенты
28
Босс
Тим
7
Бокхорн
Эберт
2
Пиччини
Кристиано
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
16
Andreas
Mueller
6
Daniel
Elfadli
23
Атик
Бариш
8
Квартенг
Мориц-Брони
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
16
Фейзич
Ясмин
15
Де
Медина
Натан
30
Берендт
Бриан
18
Бенкович
Филип
26
Маркс
Ян-Хендрик
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
4
Николау
Яннис
39
Краусе
Робин
10
Ферай
Иммануэль
14
Уджа
Энтони
Магдебург
4-2-1-3
Айнтрахт Бр
3-5-2

История личных встреч

Магдебург
Айнтрахт Бр

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

Б3
2:1
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
2:4
ТМС
0:0
ТМС
1:2
ТМС
2:3
РЛС
1:1
РЛС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 4 0.33
Атик Бариш 2 0.17
Jason Ceka 1 0.08
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.08
Пиччини Кристиано 1 0.08
Connor Krempicki 1 0.08
Шулер Лука 1 0.08
Andreas Mueller 1 0.08
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0
Ито Тацуя 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферай Иммануэль 4 0.33
Уджа Энтони 4 0.33
Кауфманн Фабио 2 0.17
Краусе Робин 1 0.08
Донкор Антон 1 0.08
Лаубербах Лион 1 0.08
Николау Яннис 0 0
Ихорст Лук 0 0
Виб Данило 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 2 2
Конде Амара 3 0
Райманн Доминик 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Leon Bell 2 0
Andreas Mueller 2 0
Биттрофф Александер 1 0
Атик Бариш 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Гнака Силас 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Шулер Лука 1 0
Daniel Elfadli 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 4 0
Ферай Иммануэль 4 0
Николау Яннис 3 0
Маркс Ян-Хендрик 3 0
Де Медина Натан 2 0
Хеннинг Брайан 2 0
Донкор Антон 2 0
Philipp Strompf 2 0
Фейзич Ясмин 1 0
Уджа Энтони 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Бенкович Филип 1 0
Киевски Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Забито

7
10
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
33%
4
44%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

12
14
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
17%
2
14%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
17%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
5
21%
7
35%
61-75
4
17%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 12 8 1 3 17 - 10 25
2. Дармштадт 0:1 12 7 3 2 20 - 12 24
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Карлсруэ 1:0 12 6 2 4 21 - 15 20
5. Хайденхайм 11 5 5 1 16 - 8 20
6. Фортуна 0:0 12 5 3 4 20 - 14 18
7. Ганновер 96 11 5 2 4 19 - 16 17
8. Кайзерслаутерн 11 3 7 1 20 - 17 16
9. Хольштайн Киль 11 4 4 3 20 - 22 16
10. Санкт-Паули 12 3 5 4 18 - 17 14
11. Ганза 12 4 2 6 12 - 19 14
12. Айнтрахт Бр 0:0 12 3 4 5 13 - 21 13
13. Зандхаузен 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
15. Нюрнберг 0:0 12 3 2 7 11 - 21 11
16. Магдебург 0:0 12 3 2 7 13 - 23 11
17. Гройтер Фюрт 12 1 7 4 17 - 22 10
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 0:1 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 0:0 6 4 2 0 15 - 5 14
4. Карлсруэ 1:0 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
7. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Айнтрахт Бр 0:0 6 3 1 2 10 - 9 10
10. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
11. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
12. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
13. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
14. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
16. Магдебург 0:0 6 2 1 3 5 - 9 7
17. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
18. Нюрнберг 0:0 5 2 0 3 5 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 0:1 6 3 1 2 8 - 8 10
3. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ганновер 96 6 3 0 3 12 - 10 9
5. Хольштайн Киль 6 2 2 2 11 - 16 8
6. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Карлсруэ 1:0 6 2 1 3 10 - 10 7
8. Кайзерслаутерн 5 1 4 0 8 - 6 7
9. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
10. Нюрнберг 0:0 7 1 2 4 6 - 13 5
11. Фортуна 0:0 6 1 1 4 5 - 9 4
12. Магдебург 0:0 6 1 1 4 8 - 14 4
13. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
14. Айнтрахт Бр 0:0 6 0 3 3 3 - 12 3
15. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
16. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
18. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Ганза Ферхук Йон 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Айнтрахт Бр
3.70
3.82
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр онлайн

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