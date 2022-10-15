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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Магдебург
0:2
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
12' Желтая карточка
Ферай Иммануэль
27' Желтая карточка
Бокхорн Эберт
0:1
51' Гол в свои ворота
Конде Амара
59' Желтая карточка
Атик Бариш
67' Желтая карточка
Краусе Робин
81' Желтая карточка
Уджа Энтони
86' Желтая карточка
Хеннинг Брайан
0:2
90' Гол
Хеннинг Брайан
90'+6
Магдебург - Айнтрахт Брауншвейг....

Ход матча

6'
 
Виб Данило
Берендт Бриан
12'
 
Ферай Иммануэль
27'
Бокхорн Эберт
 
38'
Connor Krempicki
Ито Тацуя
 
46'
Конде Амара
Daniel Elfadli
 
51'
0:1
Конде Амара
59'
Атик Бариш
 
65'
Jason Ceka
Шулер Лука
 
67'
 
Краусе Робин
68'
 
Хеннинг Брайан
Ферай Иммануэль
68'
 
Ихорст Лук
Кауфманн Фабио
79'
Leo Scienza
Andreas Mueller
 
81'
 
Уджа Энтони
81'
 
Лаубербах Лион
Уджа Энтони
82'
 
Мультауп Маурице
Маркс Ян-Хендрик
86'
 
Хеннинг Брайан
90'
0:2
Хеннинг Брайан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
28
Босс
Тим
7
Бокхорн
Эберт
2
Пиччини
Кристиано
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
16
Andreas
Mueller
6
Daniel
Elfadli
23
Атик
Бариш
8
Квартенг
Мориц-Брони
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
16
Фейзич
Ясмин
15
Де
Медина
Натан
30
Берендт
Бриан
18
Бенкович
Филип
26
Маркс
Ян-Хендрик
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
4
Николау
Яннис
39
Краусе
Робин
10
Ферай
Иммануэль
14
Уджа
Энтони
Магдебург
4-2-1-3
Айнтрахт Бр
3-5-2

История личных встреч

Магдебург
Айнтрахт Бр

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

Б3
2:1
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
2:4
ТМС
0:0
ТМС
1:2
ТМС
2:3
РЛС
1:1
РЛС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 4 0.33
Атик Бариш 2 0.17
Jason Ceka 1 0.08
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.08
Пиччини Кристиано 1 0.08
Connor Krempicki 1 0.08
Шулер Лука 1 0.08
Andreas Mueller 1 0.08
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0
Ито Тацуя 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферай Иммануэль 5 0.42
Уджа Энтони 4 0.33
Кауфманн Фабио 2 0.17
Краусе Робин 1 0.08
Хеннинг Брайан 1 0.08
Донкор Антон 1 0.08
Лаубербах Лион 1 0.08
Николау Яннис 0 0
Ихорст Лук 0 0
Виб Данило 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 2 2
Конде Амара 3 0
Атик Бариш 2 0
Райманн Доминик 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Leon Bell 2 0
Andreas Mueller 2 0
Биттрофф Александер 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Гнака Силас 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Шулер Лука 1 0
Daniel Elfadli 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 5 0
Ферай Иммануэль 4 0
Николау Яннис 3 0
Хеннинг Брайан 3 0
Маркс Ян-Хендрик 3 0
Уджа Энтони 2 0
Де Медина Натан 2 0
Донкор Антон 2 0
Philipp Strompf 2 0
Фейзич Ясмин 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Бенкович Филип 1 0
Киевски Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Забито

7
10
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
33%
4
44%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

26
20
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
5
19%
7
35%
61-75
5
19%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 12 8 3 1 22 - 12 27
2. Гамбург 12 8 1 3 17 - 10 25
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Хайденхайм 11 5 5 1 16 - 8 20
5. Фортуна 12 5 2 5 20 - 15 17
6. Карлсруэ 12 5 2 5 21 - 17 17
7. Ганновер 96 11 5 2 4 19 - 16 17
8. Кайзерслаутерн 11 3 7 1 20 - 17 16
9. Хольштайн Киль 11 4 4 3 20 - 22 16
10. Айнтрахт Бр 12 4 3 5 15 - 21 15
11. Ганза 12 4 2 6 12 - 19 14
12. Санкт-Паули 12 3 5 4 18 - 17 14
13. Нюрнберг 12 4 1 7 12 - 21 13
14. Зандхаузен 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
16. Гройтер Фюрт 12 1 7 4 17 - 22 10
17. Магдебург 12 3 1 8 13 - 25 10
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
4. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
6. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
8. Карлсруэ 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
11. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
12. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
13. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
14. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
16. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 5 2 0 3 5 - 8 6
18. Магдебург 6 2 0 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ганновер 96 6 3 0 3 12 - 10 9
5. Хольштайн Киль 6 2 2 2 11 - 16 8
6. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Кайзерслаутерн 5 1 4 0 8 - 6 7
8. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
9. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
11. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Магдебург 6 1 1 4 8 - 14 4
14. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
15. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
16. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
18. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 6 (1)
Дармштадт Титц Филлип 6
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Ганза Ферхук Йон 1 4
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Весь список
  • 68'
    Кауфманн Фабио уходит с поля. Ихорст Лук выходит вместо него
  • 68'
    Иммануэль Ферай уходит с поля. Хеннинг Брайан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    67'
    Краусе Робин получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Лука Шулер уходит с поля. Jason Ceka выходит вместо него
  • Желтая карточка
    59'
    Атик Бариш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Конде Амара уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 46'
    Daniel Elfadli уходит с поля. Конде Амара выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 38'
      Ито Тацуя уходит с поля. Connor Krempicki выходит вместо него
    • Желтая карточка
      27'
      Бокхорн Эберт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Иммануэль Ферай получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Берендт Бриан уходит с поля. Виб Данило выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр онлайн

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