Тур: 12. Стадион: МДСС-Арена.
0:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаФерай Иммануэль
27' Желтая карточкаБокхорн Эберт
0:1
51' Гол в свои воротаКонде Амара
59' Желтая карточкаАтик Бариш
67' Желтая карточкаКраусе Робин
81' Желтая карточкаУджа Энтони
86' Желтая карточкаХеннинг Брайан
0:2
90' ГолХеннинг Брайан
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
12'
27'
51'
0:1
59'
65'
67'
81'
86'
90'
0:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
28
Босс
Тим
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
16
Фейзич
Ясмин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
14
Уджа
Энтони
- Основной состав
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Атик БаришПолузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
17 Leo Scienza
-
10 Jason Ceka
-
30 Noah Kruth
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эндо КейтаНападающий
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Магдебург
Айнтрахт Бр
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|4
|0.33
|Атик Бариш
|2
|0.17
|Jason Ceka
|1
|0.08
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.08
|Пиччини Кристиано
|1
|0.08
|Connor Krempicki
|1
|0.08
|Шулер Лука
|1
|0.08
|Andreas Mueller
|1
|0.08
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферай Иммануэль
|5
|0.42
|Уджа Энтони
|4
|0.33
|Кауфманн Фабио
|2
|0.17
|Краусе Робин
|1
|0.08
|Хеннинг Брайан
|1
|0.08
|Донкор Антон
|1
|0.08
|Лаубербах Лион
|1
|0.08
|Николау Яннис
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
|Виб Данило
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Конде Амара
|3
|0
|Атик Бариш
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Andreas Mueller
|2
|0
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Николау Яннис
|3
|0
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|3
|0
|Уджа Энтони
|2
|0
|Де Медина Натан
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Фейзич Ясмин
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Забито
7
10
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
33%
4
44%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
26
20
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
5
19%
7
35%
61-75
5
19%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|Гамбург
|12
|8
|1
|3
|17 - 10
|25
|3.
|Падерборн
|11
|7
|1
|3
|29 - 12
|22
|4.
|Хайденхайм
|11
|5
|5
|1
|16 - 8
|20
|5.
|Фортуна
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|6.
|Карлсруэ
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|7.
|Ганновер 96
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|8.
|Кайзерслаутерн
|11
|3
|7
|1
|20 - 17
|16
|9.
|Хольштайн Киль
|11
|4
|4
|3
|20 - 22
|16
|10.
|Айнтрахт Бр
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|11.
|Ганза
|12
|4
|2
|6
|12 - 19
|14
|12.
|Санкт-Паули
|12
|3
|5
|4
|18 - 17
|14
|13.
|Нюрнберг
|12
|4
|1
|7
|12 - 21
|13
|14.
|Зандхаузен
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Ян
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Гройтер Фюрт
|12
|1
|7
|4
|17 - 22
|10
|17.
|Магдебург
|12
|3
|1
|8
|13 - 25
|10
|18.
|Арминия
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Хайденхайм
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|6.
|Гамбург
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Айнтрахт Бр
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|11.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|13.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|14.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|5
|1
|11 - 12
|8
|16.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Нюрнберг
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|3.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Ганновер 96
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|6
|2
|2
|2
|11 - 16
|8
|6.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|5
|1
|4
|0
|8 - 6
|7
|8.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|9.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|11.
|Ганза
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|14.
|Ян
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|15.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|18.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
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- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|6 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|6 (1)
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 4
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2