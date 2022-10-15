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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Карлсруэ
1:2
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
19' Гол
Шлойзенер Фабиан
43' Желтая карточка
Небель Пауль
1:1
49' Гол
Пфайффер Патрик
53' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
54' Желтая карточка
Шуэн Марсель
57' Желтая карточка
Брунст Александер
86' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
1:2
88' Гол
Титц Филлип
90' Желтая карточка
Йенсен Леон
90'+7
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
15
Амброзиус
Стефан
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
9
Батмаз
Малик
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
4
Циммерман
Кристоф
5
Пфайффер
Патрик
32
Холланд
Фабиан
28
Бен-Балла
Яссин
6
Мелем
Марвин
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
Карлсруэ
4-4-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Карлсруэ
Дармштадт

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
3:4
Б2
2:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
0:0
ТМС
0:3
Б3
0:1
Б3
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 5 0.42
Ванитцек Марвин 5 (1) 0.42
Хайзе Филип 2 0.17
Батмаз Малик 2 0.17
Гондорф Жером 1 0.08
Небель Пауль 1 0.08
Рапп Симоне 1 0.08
Кауфманн Миккель 1 0.08
Брайтхаупт Тим 1 0.08
Франке Марсель 1 0.08
Куэто Лукас 1 0.08
Юнг Себастьян 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 6 0.5
Ману Брайдон 4 0.33
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.25
Пфайффер Патрик 3 0.25
Мелем Марвин 2 0.17
Мюллер Янник 1 0.08
Сейдель Аарон 1 0.08
Ронштадт Франк 1 0.08
Вильхельмссон Оскар 1 0.08
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амброзиус Стефан 4 0
Небель Пауль 4 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Франке Марсель 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Йенсен Леон 2 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Куэто Лукас 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 6 0
Пфайффер Патрик 4 1
Мюллер Янник 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Шнелльхардт Фабиан 2 0
Шуэн Марсель 2 0
Мелем Марвин 2 0
Титц Филлип 2 0
Ману Брайдон 2 0
Кемпе Тобиас 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
30%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
20%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
5
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
10%
7
32%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
5
24%
4
18%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
12%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
6
35%
3
25%
61-75
1
6%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арминия - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2
Дармштадт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0
Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 12 8 3 1 22 - 12 27
2. Гамбург 12 8 1 3 17 - 10 25
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Хайденхайм 11 5 5 1 16 - 8 20
5. Фортуна 12 5 2 5 20 - 15 17
6. Карлсруэ 12 5 2 5 21 - 17 17
7. Ганновер 96 11 5 2 4 19 - 16 17
8. Кайзерслаутерн 11 3 7 1 20 - 17 16
9. Хольштайн Киль 11 4 4 3 20 - 22 16
10. Айнтрахт Бр 12 4 3 5 15 - 21 15
11. Ганза 12 4 2 6 12 - 19 14
12. Санкт-Паули 12 3 5 4 18 - 17 14
13. Нюрнберг 12 4 1 7 12 - 21 13
14. Зандхаузен 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
16. Гройтер Фюрт 12 1 7 4 17 - 22 10
17. Магдебург 12 3 1 8 13 - 25 10
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
4. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
6. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
8. Карлсруэ 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
11. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
12. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
13. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
14. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
16. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 5 2 0 3 5 - 8 6
18. Магдебург 6 2 0 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ганновер 96 6 3 0 3 12 - 10 9
5. Хольштайн Киль 6 2 2 2 11 - 16 8
6. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Кайзерслаутерн 5 1 4 0 8 - 6 7
8. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
9. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
11. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Магдебург 6 1 1 4 8 - 14 4
14. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
15. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
16. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
18. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
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Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 6 (1)
Дармштадт Титц Филлип 6
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Ганза Ферхук Йон 1 4
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
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      43'
      Пауль Небель получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Шлойзенер Фабиан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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