Тур: 12. Стадион: BBBank Wildpark.
0'
1:0
19' ГолШлойзенер Фабиан
43' Желтая карточкаНебель Пауль
1:1
49' ГолПфайффер Патрик
53' Желтая карточкаПфайффер Патрик
54' Желтая карточкаШуэн Марсель
57' Желтая карточкаБрунст Александер
86' Желтая карточкаКемпе Тобиас
1:2
88' ГолТитц Филлип
90' Желтая карточкаЙенсен Леон
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
19'
1:0
43'
49'
1:1
53'
54'
86'
88'
1:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
12 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
18 Жакоб КилианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Luca Bolay
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мюллер ЯнникПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Сонн ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Карлсруэ
Дармштадт
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.42
|Ванитцек Марвин
|5 (1)
|0.42
|Хайзе Филип
|2
|0.17
|Батмаз Малик
|2
|0.17
|Гондорф Жером
|1
|0.08
|Небель Пауль
|1
|0.08
|Рапп Симоне
|1
|0.08
|Кауфманн Миккель
|1
|0.08
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.08
|Франке Марсель
|1
|0.08
|Куэто Лукас
|1
|0.08
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|6
|0.5
|Ману Брайдон
|4
|0.33
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.25
|Пфайффер Патрик
|3
|0.25
|Мелем Марвин
|2
|0.17
|Мюллер Янник
|1
|0.08
|Сейдель Аарон
|1
|0.08
|Ронштадт Франк
|1
|0.08
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.08
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амброзиус Стефан
|4
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|6
|0
|Пфайффер Патрик
|4
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Мелем Марвин
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
20%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
5
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
10%
7
32%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
5
24%
4
18%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
12%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
6
35%
3
25%
61-75
1
6%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арминия - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2
Дармштадт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0
Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|Гамбург
|12
|8
|1
|3
|17 - 10
|25
|3.
|Падерборн
|11
|7
|1
|3
|29 - 12
|22
|4.
|Хайденхайм
|11
|5
|5
|1
|16 - 8
|20
|5.
|Фортуна
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|6.
|Карлсруэ
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|7.
|Ганновер 96
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|8.
|Кайзерслаутерн
|11
|3
|7
|1
|20 - 17
|16
|9.
|Хольштайн Киль
|11
|4
|4
|3
|20 - 22
|16
|10.
|Айнтрахт Бр
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|11.
|Ганза
|12
|4
|2
|6
|12 - 19
|14
|12.
|Санкт-Паули
|12
|3
|5
|4
|18 - 17
|14
|13.
|Нюрнберг
|12
|4
|1
|7
|12 - 21
|13
|14.
|Зандхаузен
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Ян
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Гройтер Фюрт
|12
|1
|7
|4
|17 - 22
|10
|17.
|Магдебург
|12
|3
|1
|8
|13 - 25
|10
|18.
|Арминия
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Хайденхайм
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|6.
|Гамбург
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Айнтрахт Бр
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|11.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|13.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|14.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|5
|1
|11 - 12
|8
|16.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Нюрнберг
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|3.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Ганновер 96
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|6
|2
|2
|2
|11 - 16
|8
|6.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|5
|1
|4
|0
|8 - 6
|7
|8.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|9.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|11.
|Ганза
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|14.
|Ян
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|15.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|18.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|6 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|6 (1)
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 4
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2