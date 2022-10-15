Тур: 9. Стадион: Чиро Вигорито.
0'
1:0
19' Гол в свои воротаЯннарилли Энтони
35' Желтая карточкаЯннарилли Энтони
2:0
35' ПенальтиЛа Гумина Антонино
57' Желтая карточкаКарич Нермин
2:1
58' ГолСоренсен Фредерик
63' Желтая карточкаПалеари Альберто
73' Желтая карточкаПастина Кристиан
2:2
74' ГолПеттинари Стефано
2:3
81' ГолДи Таккио Франческо
90' Желтая карточкаГирингелли Лука
90'+7
Ход матча
19'
1:0
35'
35'
57'
58'
63'
73'
74'
81'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
-
14 Тиам ПапеНападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моро РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Беневенто
Тернана
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|2
|0.22
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.22
|Фариас Диего
|1
|0.11
|Пастина Кристиан
|1
|0.11
|Куцупиас Илиас
|1
|0.11
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Партипило Антони
|3
|0.33
|Фавилли Андреа
|3
|0.33
|Палумбо Антонио
|2
|0.22
|Кулибали Мамаду
|2
|0.22
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.11
|Петтинари Стефано
|1
|0.11
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.11
|Соренсен Фредерик
|1
|0.11
|Коррадо Никколо
|1
|0.11
|Моро Рауль
|1
|0.11
|Дефенди Марино
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карич Нермин
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Фулон Дам
|3
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|2
|0
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|Тельо Андрес
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Пастина Кристиан
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Фариас Диего
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Леверб Максим
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Капеллини Риккардо
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Кассата Франческо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Агацци Давиде
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
2
33%
3
21%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2
Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0
Тернана
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3
Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тернана
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|2.
|Реджина
|9
|6
|0
|3
|17 - 5
|18
|3.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|4.
|Фрозиноне
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|5.
|Дженоа
|2:1
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|6.
|Парма
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Брешия
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|10.
|Козенца
|1:2
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|11.
|Зюйдтироль
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|12.
|СПАЛ
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|13.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Беневенто
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Венеция
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|17.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|18.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|19.
|Комо
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|20.
|Перуджа
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Дженоа
|2:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Козенца
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|СПАЛ
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Комо
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|2:1
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|6.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|10.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|12.
|Козенца
|1:2
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Беневенто
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4
|Модена
|Дьяв Давиде
|5
|Пиза
|Марин Мариус
|5