  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Беневенто
2:3
Конец матча
Тернана
0'
1:0
19' Гол в свои ворота
Яннарилли Энтони
35' Желтая карточка
Яннарилли Энтони
2:0
35' Пенальти
Ла Гумина Антонино
57' Желтая карточка
Карич Нермин
2:1
58' Гол
Соренсен Фредерик
63' Желтая карточка
Палеари Альберто
73' Желтая карточка
Пастина Кристиан
2:2
74' Гол
Петтинари Стефано
2:3
81' Гол
Ди Таккио Франческо
90' Желтая карточка
Гирингелли Лука
90'+7
21
Палеари
Альберто
33
Леверб
Максим
96
Капеллини
Риккардо
58
Пастина
Кристиан
16
Импрота
Риккардо
3
Летиция
Гаэтано
7
Карич
Нермин
27
Скьяттарелла
Паскуале
28
Чано
Камилло
8
Тельо
Андрес
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
26
Богдан
Лука
91
Коррадо
Никколо
20
Пагера
Фабрицио
14
Ди
Таккио
Франческо
29
Кассата
Франческо
21
Партипило
Антони
5
Палумбо
Антонио
9
Доннарумма
Альфредо
Беневенто
3-4-2-1
Тернана
4-3-2-1

История личных встреч

Беневенто
Тернана

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
0:2
СB
2:1
СB
0:1
СCA
2:0
СCB
3:1
СCB
2:1
СCB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 2 0.22
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.22
Фариас Диего 1 0.11
Пастина Кристиан 1 0.11
Куцупиас Илиас 1 0.11
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 3 0.33
Фавилли Андреа 3 0.33
Палумбо Антонио 2 0.22
Кулибали Мамаду 2 0.22
Доннарумма Альфредо 1 0.11
Петтинари Стефано 1 0.11
Ди Таккио Франческо 1 0.11
Соренсен Фредерик 1 0.11
Коррадо Никколо 1 0.11
Моро Рауль 1 0.11
Дефенди Марино 0 0
Агацци Давиде 0 0
Мантовани Валерио 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 4 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Фулон Дам 3 0
Скьяттарелла Паскуале 2 0
Акампора Дженнаро 2 0
Тельо Андрес 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Пастина Кристиан 2 0
Глик Камил 1 0
Фариас Диего 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Палеари Альберто 1 0
Леверб Максим 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Капеллини Риккардо 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 3 0
Партипило Антони 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Челли Алессандро III 2 0
Кассата Франческо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Капуано Марко 1 0
Агацци Давиде 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Моро Рауль 1 0
Капанни Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
2
33%
3
21%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2
Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0
Тернана
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3
Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тернана 9 6 1 2 16 - 11 19
2. Реджина 9 6 0 3 17 - 5 18
3. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
4. Фрозиноне 9 6 0 3 14 - 6 18
5. Дженоа 2:1 9 5 3 1 11 - 6 18
6. Парма 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Брешия 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
9. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
10. Козенца 1:2 9 3 2 4 9 - 11 11
11. Зюйдтироль 8 3 2 3 8 - 11 11
12. СПАЛ 9 2 4 3 10 - 13 10
13. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
14. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
15. Беневенто 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Венеция 9 2 2 5 11 - 15 8
17. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
18. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
19. Комо 9 1 3 5 9 - 19 6
20. Перуджа 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Дженоа 2:1 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Козенца 1:2 4 2 0 2 6 - 5 6
12. СПАЛ 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Зюйдтироль 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Комо 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 2:1 5 4 0 1 7 - 3 12
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
6. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
10. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
12. Козенца 1:2 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Беневенто 4 1 2 1 3 - 2 5
14. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
19. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
20. Перуджа 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Модена Дьяв Давиде 5
Пиза Марин Мариус 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Ла Гумина Антонино из команды Беневенто забивает с точки!
    • Желтая карточка
      35'
      Яннарилли Энтони получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Яннарилли Энтони уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Беневенто 2:3 Тернана онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     