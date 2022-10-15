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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Козенца
1:2
Конец матча
Дженоа
0'
21' Желтая карточка
Рисполи Андреа
23' Желтая карточка
Бани Маттиа
0:1
31' Пенальти
Кода Массимо
34' Вторая желтая карточка
Бани Маттиа
37' Желтая карточка
Мерони Андреа
0:2
37' Гол
Стротман Кевин
1:2
45' Пенальти
Бутич Карло
90'+6

Ход матча

21'
Рисполи Андреа
 
23'
 
Бани Маттиа
31'
0:1
Кода Массимо
34'
 
Бани Маттиа
36'
 
Ильзанкер Штефан
Ягелло Филип
37'
Мерони Андреа
 
37'
0:2
Стротман Кевин
45'
Бутич Карло
1:2
46'
Вока Идриз
Кало Джакомо
 
57'
Бриньола Энрико
Рисполи Андреа
 
57'
Гоцци Паоло
Панико Чиро
 
67'
 
Йебоа Келвин
Кода Массимо
68'
 
Ялчын Гювен
Араму Маттиа
70'
Ларривей Хоакин
Насти Марко
 
70'
Мерола Давиде
Мерони Андреа
 
77'
 
Туре Абдулайе
Гудмундссон Альберт

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 46 Владение мячом, % 54
31
Матосевич
Кристьян
13
Мерони
Андреа
5
Риджионе
Микеле
23
Вентури
Майкл
3
Рисполи
Андреа
14
Панико
Чиро
6
Кало
Джакомо
4
Брешанини
Марко
10
Д'Урсо
Кристиан
20
Насти
Марко
32
Бутич
Карло
22
Мартинес
Хосеп
2
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
93
Паяч
Марко
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
Козенца
3-4-1-2
Дженоа
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Урсо Кристиан 1 0.11
Ларривей Хоакин 1 0.11
Риджионе Микеле 1 0.11
Бриньола Энрико 1 0.11
Мерони Андреа 1 0.11
Корнвиг Эмиль 1 0.11
Брешанини Марко 1 0.11
Флоренци Альдо 1 0.11
Бутич Карло 1 (1) 0.11
Валлоккия Андреа 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 3 (2) 0.33
Гудмундссон Альберт 1 0.11
Портанова Маноло 1 0.11
Стротман Кевин 1 0.11
Экубан Калеб 1 0.11
Ягелло Филип 1 0.11
Хефти Сильван 1 0.11
Morten Frendrup 1 0.11
Йебоа Келвин 1 0.11
Бадель Милан 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 3 1
Вока Идриз 4 0
Рисполи Андреа 3 0
Pietro Martino 1 1
Вентури Майкл 2 0
Вяйсянен Саули 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Панико Чиро 1 0
Massimo Zilli 1 0
Насти Марко 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 3 1
Гудмундссон Альберт 2 1
Паяч Марко 3 0
Бадель Милан 2 0
Портанова Маноло 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Стротман Кевин 1 0
Кода Массимо 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Мартинес Хосеп 1 0
Morten Frendrup 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1
Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3
Дженоа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0
Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тернана 9 6 1 2 16 - 11 19
2. Реджина 9 6 0 3 17 - 5 18
3. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
4. Фрозиноне 9 6 0 3 14 - 6 18
5. Дженоа 9 5 3 1 11 - 6 18
6. Парма 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Брешия 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
9. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
10. Козенца 9 3 2 4 9 - 11 11
11. Зюйдтироль 8 3 2 3 8 - 11 11
12. СПАЛ 9 2 4 3 10 - 13 10
13. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
14. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
15. Беневенто 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Венеция 9 2 2 5 11 - 15 8
17. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
18. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
19. Комо 9 1 3 5 9 - 19 6
20. Перуджа 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
12. СПАЛ 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Зюйдтироль 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Комо 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 5 4 0 1 7 - 3 12
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
6. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
10. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
12. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Беневенто 4 1 2 1 3 - 2 5
14. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
19. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
20. Перуджа 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Модена Дьяв Давиде 5
Пиза Марин Мариус 5
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