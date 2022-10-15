Тур: 9. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
21' Желтая карточкаРисполи Андреа
23' Желтая карточкаБани Маттиа
0:1
31' ПенальтиКода Массимо
34' Вторая желтая карточкаБани Маттиа
37' Желтая карточкаМерони Андреа
0:2
37' ГолСтротман Кевин
1:2
45' ПенальтиБутич Карло
90'+6
Ход матча
21'
23'
31'
0:1
34'
37'
37'
0:2
45'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
46 Владение мячом, % 54
14
Панико
Чиро
20
Насти
Марко
32
Бутич
Карло
13
Бани
Маттиа
93
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Насти МаркоНападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
93 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.11
|Ларривей Хоакин
|1
|0.11
|Риджионе Микеле
|1
|0.11
|Бриньола Энрико
|1
|0.11
|Мерони Андреа
|1
|0.11
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.11
|Брешанини Марко
|1
|0.11
|Флоренци Альдо
|1
|0.11
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.11
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|3 (2)
|0.33
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.11
|Портанова Маноло
|1
|0.11
|Стротман Кевин
|1
|0.11
|Экубан Калеб
|1
|0.11
|Ягелло Филип
|1
|0.11
|Хефти Сильван
|1
|0.11
|Morten Frendrup
|1
|0.11
|Йебоа Келвин
|1
|0.11
|Бадель Милан
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|3
|1
|Вока Идриз
|4
|0
|Рисполи Андреа
|3
|0
|Pietro Martino
|1
|1
|Вентури Майкл
|2
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
|Насти Марко
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|3
|1
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|Паяч Марко
|3
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Стротман Кевин
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Мартинес Хосеп
|1
|0
|Morten Frendrup
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Пропущено
9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1
Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3
Дженоа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0
Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тернана
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|2.
|Реджина
|9
|6
|0
|3
|17 - 5
|18
|3.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|4.
|Фрозиноне
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|5.
|Дженоа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|6.
|Парма
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Брешия
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|10.
|Козенца
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|11.
|Зюйдтироль
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|12.
|СПАЛ
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|13.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Беневенто
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Венеция
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|17.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|18.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|19.
|Комо
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|20.
|Перуджа
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|СПАЛ
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Комо
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|6.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|10.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|12.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Беневенто
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4
|Модена
|Дьяв Давиде
|5
|Пиза
|Марин Мариус
|5