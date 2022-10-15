Тур: 9. Стадион: Stadio P.C. Tombolato. Зрители: 3297
0:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
26' Желтая карточкаДанци Андреа
33' Желтая карточкаПертиконе Романо
40' Желтая карточкаАнтонуччи Мирко
44' Вторая желтая карточкаДанци Андреа
53' Желтая карточкаПеда Патрик
65' Желтая карточкаДалле Мура Кристиан
76' Желтая карточкаКастари Элхан
90' Красная карточкаБранка Симоне
90'+6
Ход матча
15'
26'
33'
40'
44'
53'
76'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
24 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
История личных встреч
Читтаделла
СПАЛ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|2
|0.22
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.22
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.22
|Беретта Джакомо
|1
|0.11
|Бранка Симоне
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
|Andrea Magrassi
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.44
|Майстро Фабио
|2
|0.22
|Мончини Габриэле
|1
|0.11
|Финотто Маттиа
|1
|0.11
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.11
|Рабби Симоне
|1
|0.11
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Тункара Мамаду
|3
|0
|Каррьеро Джузеппе
|3
|0
|Данци Андреа
|1
|1
|Ignacio Lores
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Пертиконе Романо
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|1
|Педа Патрик
|2
|1
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Matteo Arena
|1
|1
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Вальцания Лука
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Рабби Симоне
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
4
57%
1
13%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
6
46%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0
Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0
СПАЛ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0
Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кремонезе 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тернана
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|2.
|Реджина
|9
|6
|0
|3
|17 - 5
|18
|3.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|4.
|Фрозиноне
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|5.
|Дженоа
|2:1
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|6.
|Парма
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Брешия
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|10.
|Козенца
|1:2
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|11.
|Зюйдтироль
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|12.
|СПАЛ
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|13.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Беневенто
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Венеция
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|17.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|18.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|19.
|Комо
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|20.
|Перуджа
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Дженоа
|2:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Козенца
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|СПАЛ
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Комо
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|2:1
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|6.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|10.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|12.
|Козенца
|1:2
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Беневенто
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4
|Модена
|Дьяв Давиде
|5
|Пиза
|Марин Мариус
|5