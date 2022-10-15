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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 3297
Читтаделла
0:0
Конец матча
СПАЛ
0'
15' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
26' Желтая карточка
Данци Андреа
33' Желтая карточка
Пертиконе Романо
40' Желтая карточка
Антонуччи Мирко
44' Вторая желтая карточка
Данци Андреа
53' Желтая карточка
Педа Патрик
65' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
76' Желтая карточка
Кастари Элхан
90' Красная карточка
Бранка Симоне
90'+6

Ход матча

15'
 
Ла Мантия Андреа
26'
Данци Андреа
 
33'
Пертиконе Романо
 
40'
Антонуччи Мирко
 
44'
Данци Андреа
 
46'
Ignacio Lores
Беретта Джакомо
 
53'
 
Педа Патрик
60'
Паван Никола
Каррьеро Джузеппе
 
60'
Тункара Мамаду
Асенсио Рауль
 
60'
 
Тунёв Георгий
Проя Федерико
65'
 
Далле Мура Кристиан
72'
 
Рабби Симоне
Мончини Габриэле
72'
 
Сукулини Франко
Далле Мура Кристиан
76'
 
Дзанеллато Никколо
Майстро Фабио
76'
Кастари Элхан
 
82'
Эмбало Карлос
Антонуччи Мирко
 
89'
Фраре Доменико
Пертиконе Романо
 
90'
Бранка Симоне
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 24 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 2 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
2
Пертиконе
Романо
6
Висентин
Сантьяго
17
Доннарумма
Даниэле
20
Каррьеро
Джузеппе
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
11
Беретта
Джакомо
90
Асенсио
Рауль
1
Альфонсо
Энрико
27
Педа
Патрик
6
Меккарьелло
Бьяджо
4
Далле
Мура
Кристиан
24
Дикманн
Лоренцо
3
Трипальделли
Алессандро
8
Проя
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
37
Майстро
Фабио
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
Читтаделла
4-3-1-2
СПАЛ
5-3-2

История личных встреч

Читтаделла
СПАЛ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
0:0
СB
1:0
СB
2:0
К
0:2
СB
2:1
СB
1:2
ЛПС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 2 0.22
Бальдини Энрико 2 (1) 0.22
Асенсио Рауль 2 (1) 0.22
Беретта Джакомо 1 0.11
Бранка Симоне 0 0
Вита Алессио 0 0
Andrea Magrassi 0 0
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 4 0.44
Майстро Фабио 2 0.22
Мончини Габриэле 1 0.11
Финотто Маттиа 1 0.11
Эспозито Сальваторе 1 0.11
Рабби Симоне 1 0.11
Дзанеллато Никколо 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Тункара Мамаду 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Данци Андреа 1 1
Ignacio Lores 2 0
Фраре Доменико 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Пертиконе Романо 1 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кастари Элхан 1 0
Паван Никола 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 2 1
Педа Патрик 2 1
Мурджа Алессандро 3 0
Matteo Arena 1 1
Ла Мантия Андреа 2 0
Мончини Габриэле 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Вальцания Лука 1 0
Майстро Фабио 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Рабби Симоне 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
4
57%
1
13%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
6
46%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0
Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0
СПАЛ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0
Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кремонезе 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тернана 9 6 1 2 16 - 11 19
2. Реджина 9 6 0 3 17 - 5 18
3. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
4. Фрозиноне 9 6 0 3 14 - 6 18
5. Дженоа 2:1 9 5 3 1 11 - 6 18
6. Парма 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Брешия 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
9. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
10. Козенца 1:2 9 3 2 4 9 - 11 11
11. Зюйдтироль 8 3 2 3 8 - 11 11
12. СПАЛ 9 2 4 3 10 - 13 10
13. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
14. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
15. Беневенто 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Венеция 9 2 2 5 11 - 15 8
17. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
18. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
19. Комо 9 1 3 5 9 - 19 6
20. Перуджа 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Дженоа 2:1 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Козенца 1:2 4 2 0 2 6 - 5 6
12. СПАЛ 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Зюйдтироль 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Комо 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 2:1 5 4 0 1 7 - 3 12
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
6. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
10. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
12. Козенца 1:2 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Беневенто 4 1 2 1 3 - 2 5
14. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
19. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
20. Перуджа 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Модена Дьяв Давиде 5
Пиза Марин Мариус 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 44'
      Данци Андреа получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      40'
      Антонуччи Мирко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Пертиконе Романо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Данци Андреа получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Ла Мантия Андреа получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Читтаделла 0:0 СПАЛ онлайн

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