Тур: 9. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
10' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
1:0
11' ГолДи Мариано Франческо
17' Желтая карточкаIvan Marconi
1:1
25' ГолТуре Идрисса
2:1
45' ГолЭлия Сальваторе
48' Желтая карточкаБетелла Давиде
51' Желтая карточкаКалабрези Артуро
3:1
57' ГолЭлия Сальваторе
60' Желтая карточкаБрунори Маттео
60' Желтая карточкаМарин Мариус
62' Желтая карточкаЭлия Сальваторе
3:2
64' ГолГлиоцци Этторе
3:3
78' ГолТрамони Лисандру
79' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
88' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
90'+6
Ход матча
10'
11'
17'
25'
1:1
45'
48'
51'
57'
3:1
60'
60'
62'
64'
3:2
78'
79'
83'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
15
Ivan
Marconi
14
Бро
Жереми
37
Матею
Алеш
16
Надь
Адам
15
Туре
Идрисса
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
-
37 Матею АлешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Палермо
Пиза
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|3 (1)
|0.33
|Элия Сальваторе
|3
|0.33
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.11
|Сегре Джакопо
|1
|0.11
|Nicolo Valente
|1
|0.11
|Штулац Лео
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|4 (1)
|0.44
|Туре Идрисса
|2
|0.22
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.11
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.11
|Ионице Артур
|1
|0.11
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.11
|Канестрелли Симоне
|1
|0.11
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.11
|Трамони Лисандру
|1
|0.11
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|4
|1
|Бетелла Давиде
|3
|1
|Nicolo Valente
|2
|1
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|5
|0
|Калабрези Артуро
|3
|1
|Беруатто Пьетро
|3
|0
|Ионице Артур
|1
|1
|Барба Федерико
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0
Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2
Пиза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1
Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тернана
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|2.
|Реджина
|9
|6
|0
|3
|17 - 5
|18
|3.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|4.
|Фрозиноне
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|5.
|Дженоа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|6.
|Парма
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Брешия
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|10.
|Козенца
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|11.
|Зюйдтироль
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|12.
|СПАЛ
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|13.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Беневенто
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Венеция
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|17.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|18.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|19.
|Комо
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|20.
|Перуджа
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|СПАЛ
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Комо
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|6.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|10.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|12.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Беневенто
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4
|Модена
|Дьяв Давиде
|5
|Пиза
|Марин Мариус
|5