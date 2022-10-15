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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Палермо
3:3
Конец матча
Пиза
0'
10' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
1:0
11' Гол
Ди Мариано Франческо
17' Желтая карточка
Ivan Marconi
1:1
25' Гол
Туре Идрисса
2:1
45' Гол
Элия Сальваторе
48' Желтая карточка
Бетелла Давиде
51' Желтая карточка
Калабрези Артуро
3:1
57' Гол
Элия Сальваторе
60' Желтая карточка
Брунори Маттео
60' Желтая карточка
Марин Мариус
62' Желтая карточка
Элия Сальваторе
3:2
64' Гол
Глиоцци Этторе
3:3
78' Гол
Трамони Лисандру
79' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
88' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
90'+6

Ход матча

10'
 
Беруатто Пьетро
11'
Ди Мариано Франческо
(Брунори Маттео)
1:0
17'
Ivan Marconi
 
18'
 
Ливьери Алессандро
Николас Андраде
25'
1:1
Туре Идрисса
45'
Элия Сальваторе
(Брунори Маттео)
2:1
46'
Бетелла Давиде
Ivan Marconi
 
48'
Бетелла Давиде
 
51'
 
Калабрези Артуро
57'
Элия Сальваторе
(Матею Алеш)
3:1
60'
Брунори Маттео
 
60'
 
Марин Мариус
62'
 
Эштевеш Томаш
Калабрези Артуро
62'
 
Трамони Лисандру
Ионице Артур
62'
Элия Сальваторе
 
64'
3:2
Глиоцци Этторе
66'
 
Херманнссон Хьёртур
Барба Федерико
66'
 
Торрегросса Эрнесто
Надь Адам
76'
Шарич Дарио
Ди Мариано Франческо
 
78'
3:3
Трамони Лисандру
(Глиоцци Этторе)
79'
 
Сибилли Джузеппе
83'
Видо Лука
Бро Жереми
 
88'
Неделчару Ионуц
 
90'
Nicolo Valente
Элия Сальваторе
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
77
Элия
Сальваторе
5
Гомес
Клаудио
14
Бро
Жереми
37
Матею
Алеш
8
Сегре
Джакопо
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
5
Канестрелли
Симоне
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
15
Туре
Идрисса
23
Ионице
Артур
17
Сибилли
Джузеппе
9
Глиоцци
Этторе
Палермо
3-4-3
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Палермо
Пиза

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 3 (1) 0.33
Элия Сальваторе 3 0.33
Ди Мариано Франческо 1 0.11
Сегре Джакопо 1 0.11
Nicolo Valente 1 0.11
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Матею Алеш 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 4 (1) 0.44
Туре Идрисса 2 0.22
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.11
Мазуччи Гаэтано 1 0.11
Ионице Артур 1 0.11
Торрегросса Эрнесто 1 0.11
Канестрелли Симоне 1 0.11
Сибилли Джузеппе 1 0.11
Трамони Лисандру 1 0.11
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Калабрези Артуро 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 4 1
Бетелла Давиде 3 1
Nicolo Valente 2 1
Неделчару Ионуц 2 0
Матею Алеш 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Бро Жереми 1 0
Элия Сальваторе 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 5 0
Калабрези Артуро 3 1
Беруатто Пьетро 3 0
Ионице Артур 1 1
Барба Федерико 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Надь Адам 1 0
Николас Андраде 1 0
Туре Идрисса 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0
Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2
Пиза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1
Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тернана 9 6 1 2 16 - 11 19
2. Реджина 9 6 0 3 17 - 5 18
3. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
4. Фрозиноне 9 6 0 3 14 - 6 18
5. Дженоа 9 5 3 1 11 - 6 18
6. Парма 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Брешия 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
9. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
10. Козенца 9 3 2 4 9 - 11 11
11. Зюйдтироль 8 3 2 3 8 - 11 11
12. СПАЛ 9 2 4 3 10 - 13 10
13. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
14. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
15. Беневенто 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Венеция 9 2 2 5 11 - 15 8
17. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
18. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
19. Комо 9 1 3 5 9 - 19 6
20. Перуджа 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
12. СПАЛ 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Зюйдтироль 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Комо 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 5 4 0 1 7 - 3 12
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
6. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
10. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
12. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Беневенто 4 1 2 1 3 - 2 5
14. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
19. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
20. Перуджа 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Модена Дьяв Давиде 5
Пиза Марин Мариус 5
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