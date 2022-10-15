Тур: 9. Стадион: Сардиния Арена.
0'
1:0
10' ГолЛувумбо Зито
2:0
33' ГолДейола Алессандро
37' Желтая карточкаГалацци Николас
2:1
90' ГолОлзер Джакомо
90' Желтая карточкаОлзер Джакомо
90'+4
Ход матча
10'
1:0
33'
37'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
6 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
77
Лувумбо
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Лелла НунциоЗащитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клотет Пеп
История личных встреч
Кальяри
Брешия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|2
|0.22
|Лувумбо Зито
|2
|0.22
|Дейола Алессандро
|1
|0.11
|Рог Марко
|1
|0.11
|Лападула Джанлука
|1
|0.11
|Перейро Гастон
|1
|0.11
|Макумбу Антуан
|1
|0.11
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|3
|0.33
|Бьянки Флавио
|3 (1)
|0.33
|Морео Стефано
|2
|0.22
|Олзер Джакомо
|2
|0.22
|Галацци Николас
|1
|0.11
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.11
|Ндой Эмануэле
|1
|0.11
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рог Марко
|3
|0
|Оберт Адам
|1
|1
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Ди Пардо Алессандро
|0
|1
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Нандес Найтан
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Карачич Фран
|3
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Ндой Эмануэле
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
3
43%
2
17%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
5
38%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2
Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1
Брешия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3
Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тернана
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|2.
|Реджина
|9
|6
|0
|3
|17 - 5
|18
|3.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|4.
|Фрозиноне
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|5.
|Дженоа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|6.
|Парма
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Брешия
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|10.
|Козенца
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|11.
|Зюйдтироль
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|12.
|СПАЛ
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|13.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Беневенто
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Венеция
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|17.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|18.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|19.
|Комо
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|20.
|Перуджа
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|СПАЛ
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Комо
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|6.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|10.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|12.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Беневенто
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4
|Модена
|Дьяв Давиде
|5
|Пиза
|Марин Мариус
|5