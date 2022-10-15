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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Кальяри
2:1
Конец матча
Брешия
0'
1:0
10' Гол
Лувумбо Зито
2:0
33' Гол
Дейола Алессандро
37' Желтая карточка
Галацци Николас
2:1
90' Гол
Олзер Джакомо
90' Желтая карточка
Олзер Джакомо
90'+4
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
16
Карбони
Франко
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
25
Фалько
Филиппо
77
Лувумбо
Зито
5
Манкозу
Марко
12
Леццерини
Лука
18
Яллоу
Александр
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
26
Бертаньоли
Массимо
7
Вивиани
Федерико
25
Бизоли
Димитри
9
Морео
Стефано
6
Галацци
Николас
11
Айе
Флориан
Кальяри
4-3-3
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Кальяри
Брешия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:2
СA
0:1
ТМК
2:2
СB
6:0
СB
4:0
СA
1:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 2 0.22
Лувумбо Зито 2 0.22
Дейола Алессандро 1 0.11
Рог Марко 1 0.11
Лападула Джанлука 1 0.11
Перейро Гастон 1 0.11
Макумбу Антуан 1 0.11
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 3 0.33
Бьянки Флавио 3 (1) 0.33
Морео Стефано 2 0.22
Олзер Джакомо 2 0.22
Галацци Николас 1 0.11
Бертаньоли Массимо 1 0.11
Ндой Эмануэле 1 0.11
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рог Марко 3 0
Оберт Адам 1 1
Гольданига Эдоардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Ди Пардо Алессандро 0 1
Паволетти Леонардо 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Нандес Найтан 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Карбони Франко 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 3 0
Карачич Фран 3 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Адорни Давиде 1 0
Ндой Эмануэле 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Уар Матье 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Папетти Андреа 1 0
Олзер Джакомо 1 0
Галацци Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
3
43%
2
17%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
5
38%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2
Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1
Брешия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3
Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тернана 9 6 1 2 16 - 11 19
2. Реджина 9 6 0 3 17 - 5 18
3. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
4. Фрозиноне 9 6 0 3 14 - 6 18
5. Дженоа 9 5 3 1 11 - 6 18
6. Парма 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Брешия 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
9. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
10. Козенца 9 3 2 4 9 - 11 11
11. Зюйдтироль 8 3 2 3 8 - 11 11
12. СПАЛ 9 2 4 3 10 - 13 10
13. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
14. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
15. Беневенто 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Венеция 9 2 2 5 11 - 15 8
17. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
18. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
19. Комо 9 1 3 5 9 - 19 6
20. Перуджа 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
12. СПАЛ 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Зюйдтироль 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Комо 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 5 4 0 1 7 - 3 12
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
6. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
10. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
12. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Беневенто 4 1 2 1 3 - 2 5
14. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
19. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
20. Перуджа 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Модена Дьяв Давиде 5
Пиза Марин Мариус 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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