Тур: 9. Стадион: Альберто Бралья.
0'
5' Желтая карточкаБазелли Даниэле
1:0
11' ГолAntonio Pergreffi
2:0
23' ГолAntonio Pergreffi
39' Желтая карточкаКопполаро Мауро
3:0
41' ГолАрмеллино Марко
47' Желтая карточкаВиньяли Лука
4:0
50' ГолДьяв Давиде
51' Желтая карточкаAntonio Pergreffi
53' Желтая карточкаДьяв Давиде
59' Желтая карточкаИоанну Николас
5:0
72' ГолМаньино Лука
75' Желтая карточкаEdoardo Duca
5:1
84' ГолКутроне Патрик
90'
Ход матча
11'
23'
39'
41'
47'
50'
4:0
53'
59'
72'
75'
84'
5:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 3
-
11 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Модена
Комо
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4 (1)
|0.44
|Antonio Pergreffi
|2
|0.22
|Фальчинелли Диего
|2
|0.22
|Бонфанти Николас
|2
|0.22
|Тремолада Лука
|1
|0.11
|Армеллино Марко
|1
|0.11
|Маньино Лука
|1
|0.11
|Марсура Давиде
|0
|0
|Джерли Фабио
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|3
|0.33
|Бланко Алехандро
|1
|0.11
|Арригони Томмазо
|1
|0.11
|Манкузо Леонардо
|1
|0.11
|Иоанну Николас
|1
|0.11
|Виньяли Лука
|1
|0.11
|Liam Kerrigan2
|1
|0.11
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Черри Альберто
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Читтадини Джорджо
|3
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Армеллино Марко
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Копполаро Мауро
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Tomasso Silvestri
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Бинкс Луис
|2
|1
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Виньяли Лука
|2
|0
|Да Рива Якопо
|0
|1
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Иоанну Николас
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3
Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3
Комо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2
Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тернана
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|2.
|Реджина
|9
|6
|0
|3
|17 - 5
|18
|3.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|4.
|Фрозиноне
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|5.
|Дженоа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|6.
|Парма
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Брешия
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|10.
|Козенца
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|11.
|Зюйдтироль
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|12.
|СПАЛ
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|13.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Беневенто
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Венеция
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|17.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|18.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|19.
|Комо
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|20.
|Перуджа
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|СПАЛ
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Комо
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|6.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|10.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|12.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Беневенто
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4
|Модена
|Дьяв Давиде
|5
|Пиза
|Марин Мариус
|5