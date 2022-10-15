  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Модена
5:1
Конец матча
Комо
0'
5' Желтая карточка
Базелли Даниэле
1:0
11' Гол
Antonio Pergreffi
2:0
23' Гол
Antonio Pergreffi
39' Желтая карточка
Копполаро Мауро
3:0
41' Гол
Армеллино Марко
47' Желтая карточка
Виньяли Лука
4:0
50' Гол
Дьяв Давиде
51' Желтая карточка
Antonio Pergreffi
53' Желтая карточка
Дьяв Давиде
59' Желтая карточка
Иоанну Николас
5:0
72' Гол
Маньино Лука
75' Желтая карточка
Edoardo Duca
5:1
84' Гол
Кутроне Патрик
90'

Ход матча

5'
 
Базелли Даниэле
11'
Antonio Pergreffi
(Тремолада Лука)
1:0
23'
Antonio Pergreffi
(Тремолада Лука)
2:0
39'
Копполаро Мауро
 
41'
Армеллино Марко
(Тремолада Лука)
3:0
46'
 
Иоанну Николас
Каньяно Андреа
46'
 
Беллемо Алессандро
Бланко Алехандро
47'
 
Виньяли Лука
50'
Дьяв Давиде
(Тремолада Лука)
4:0
51'
Antonio Pergreffi
 
53'
Дьяв Давиде
 
59'
 
Иоанну Николас
59'
 
Чаджиа Мутир
Базелли Даниэле
60'
 
Черри Альберто
Манкузо Леонардо
69'
Бонфанти Николас
Фальчинелли Диего
 
69'
Edoardo Duca
Тремолада Лука
 
72'
Маньино Лука
(Antonio Pergreffi)
5:0
75'
Edoardo Duca
 
81'
Панада Симоне
Джерли Фабио
 
81'
Matteo Piacentini
Копполаро Мауро
 
82'
 
Иовин Алессио
Арригони Томмазо
84'
5:1
Кутроне Патрик
(Черри Альберто)
85'
Ренцетти Франческо
Армеллино Марко
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
27
Paulo
Dentello
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
11
Фальчинелли
Диего
99
Дьяв
Давиде
99
Вигорито
Мауро
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
16
Солини
Маттео
3
Каньяно
Андреа
21
Арригони
Томмазо
10
Базелли
Даниэле
19
Бланко
Алехандро
4
Фабрегас
Сеск
63
Кутроне
Патрик
77
Манкузо
Леонардо
Модена
4-3-1-2
Комо
4-3-1-2

История личных встреч

Модена
Комо

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 (1) 0.44
Antonio Pergreffi 2 0.22
Фальчинелли Диего 2 0.22
Бонфанти Николас 2 0.22
Тремолада Лука 1 0.11
Армеллино Марко 1 0.11
Маньино Лука 1 0.11
Марсура Давиде 0 0
Джерли Фабио 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 3 0.33
Бланко Алехандро 1 0.11
Арригони Томмазо 1 0.11
Манкузо Леонардо 1 0.11
Иоанну Николас 1 0.11
Виньяли Лука 1 0.11
Liam Kerrigan2 1 0.11
Фабрегас Сеск 0 0
Черри Альберто 0 0
Чаджиа Мутир 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 5 0
Antonio Pergreffi 3 0
Панада Симоне 3 0
Читтадини Джорджо 3 0
Маньино Лука 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Армеллино Марко 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Джерли Фабио 1 0
Tomasso Silvestri 1 0
Edoardo Duca 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базелли Даниэле 4 0
Бинкс Луис 2 1
Арригони Томмазо 1 1
Фабрегас Сеск 2 0
Фараго Паоло 2 0
Виньяли Лука 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Иоанну Николас 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Целехин Энрико 1 0
Одентал Кас 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3
Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3
Комо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2
Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тернана 9 6 1 2 16 - 11 19
2. Реджина 9 6 0 3 17 - 5 18
3. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
4. Фрозиноне 9 6 0 3 14 - 6 18
5. Дженоа 9 5 3 1 11 - 6 18
6. Парма 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Брешия 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
9. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
10. Козенца 9 3 2 4 9 - 11 11
11. Зюйдтироль 8 3 2 3 8 - 11 11
12. СПАЛ 9 2 4 3 10 - 13 10
13. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
14. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
15. Беневенто 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Венеция 9 2 2 5 11 - 15 8
17. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
18. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
19. Комо 9 1 3 5 9 - 19 6
20. Перуджа 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
12. СПАЛ 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Зюйдтироль 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Комо 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 5 4 0 1 7 - 3 12
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
6. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
10. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
12. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Беневенто 4 1 2 1 3 - 2 5
14. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
19. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
20. Перуджа 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Модена Дьяв Давиде 5
Пиза Марин Мариус 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Армеллино Марко бьет в цель!
    • Желтая карточка
      39'
      Копполаро Мауро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Antonio Pergreffi бьет в цель!
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Antonio Pergreffi бьет в цель!
    Где смотреть матч Модена 5:1 Комо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     