  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 7.
Эносис
0:0
Первый тайм: 25'
Анортосис
0'
4' Желтая карточка
Артиматас Костакис
6' Желтая карточка
Нинга Казимир

Ход матча

4'
 
Артиматас Костакис
6'
 
Нинга Казимир
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Анортосис
5.90
5.20
1.73
Все Коэффициенты
Эносис
Анортосис

История личных встреч

Эносис
Анортосис

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
4:2
ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
К
0:0
ПД
2:0
К
2:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
4:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рушиас Онисифорос 2 0.29
Сильва Луис 1 0.14
Julien Lamy 1 0.14
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 3 0.43
Амбарцумян Оганес 1 0.14

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Константину Константинос 3 0
Эхманн Марко 3 0
Demetris Mavroudis 3 0
Andreas Christofi 3 0
Вукчевич Стефан 2 0
Сильва Луис 2 0
Fotis Kotsonis 2 0
Adrian Oscar Lucero 1 0
Дрекса Павел 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Marko Jevremovic 1 0
Мейра Марсиу 1 0
Дьявара Кандет 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 3 0
Нинга Казимир 2 0
Панчеон Джейсон 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Сабо Эрик 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Радонич Деян 1 0
Иоанну Михалис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0
Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Эносис 1:1
Анортосис
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2
Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Аполлон 6 4 2 0 7 - 3 14
3. Арис Лимассол 6 4 0 2 13 - 5 12
4. АЕК Ларнака 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Неа Саламина 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Омония 6 3 0 3 10 - 6 9
7. АПОЭЛ 6 2 3 1 5 - 2 9
8. Анортосис 0:0 7 2 2 3 5 - 9 8
9. Кармиотисса 6 2 1 3 4 - 9 7
10. Докса Катокопия 7 2 1 4 4 - 9 7
11. Эносис 0:0 7 2 1 4 4 - 10 7
12. АЕЛ Лимаcсол 6 1 2 3 3 - 5 5
13. Олимпиакос Никосия 6 1 1 4 2 - 10 4
14. Акритас Хлоракас 6 1 1 4 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 3 3 0 0 8 - 0 9
2. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
6. Арис Лимассол 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Эносис 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Олимпиакос Никосия 4 1 1 2 2 - 4 4
9. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Кармиотисса 3 1 0 2 2 - 4 3
11. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 1 - 7 3
12. АПОЭЛ 4 0 3 1 1 - 2 3
13. Анортосис 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
2. Аполлон 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Анортосис 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
5. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 0 6
6. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
8. Омония 4 1 0 3 3 - 4 3
9. АЕК Ларнака 3 1 0 2 4 - 5 3
10. Эносис 0:0 4 1 0 3 1 - 8 3
11. Неа Саламина 3 1 0 2 2 - 4 3
12. АЕЛ Лимаcсол 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Арис Лимассол Кокорин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 4
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 2
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Анортосис
5.90
5.20
1.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эносис 0:0 Анортосис онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эносис
Анортосис
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 