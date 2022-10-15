Тур: 7.
Ход матча
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Защитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
99 Julien Lamy
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Миланич Дарко
История личных встреч
Эносис
Анортосис
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.29
|Сильва Луис
|1
|0.14
|Julien Lamy
|1
|0.14
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|3
|0.43
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.14
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Константину Константинос
|3
|0
|Эхманн Марко
|3
|0
|Demetris Mavroudis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Fotis Kotsonis
|2
|0
|Adrian Oscar Lucero
|1
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Marko Jevremovic
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|3
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0
Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Эносис 1:1
Анортосис
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2
Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Аполлон
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Арис Лимассол
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|4.
|АЕК Ларнака
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|Неа Саламина
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Омония
|6
|3
|0
|3
|10 - 6
|9
|7.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|8.
|Анортосис
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|9.
|Кармиотисса
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Эносис
|0:0
|7
|2
|1
|4
|4 - 10
|7
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|13.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|14.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Арис Лимассол
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|7.
|Эносис
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Кармиотисса
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|12.
|АПОЭЛ
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Анортосис
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Докса Катокопия
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|2.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Докса Катокопия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Анортосис
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|8.
|Омония
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|9.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Эносис
|0:0
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|11.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Акритас Хлоракас
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|2
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|4
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|3