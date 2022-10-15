Тур: 26. Стадион: Бравида Арена.
1:1
Второй тайм: 52'
Ход матча
39'
45'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
27
Amane
Romeo
37
Садик
Ибраим
30
Корона
Джо
11
Юлятупа
Саку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Юлятупа СакуНападающий
- Запасные игроки
-
34 Молин ГуставВратарь
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
История личных встреч
Хеккен
Сундсвалль
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
15 матчей
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|21 (4)
|0.81
|Рюгор Миккель
|7
|0.27
|Удденес Оскар
|7
|0.27
|Садик Ибраим
|6
|0.23
|Ховланд Эвен
|3
|0.12
|Берггрен Густав
|2
|0.08
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0.08
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.04
|Хаммар Юхан
|1
|0.04
|Бенгтссон Лео
|1
|0.04
|Юссеф Али
|1
|0.04
|Густафссон Симон
|0
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|10 (3)
|0.38
|Юлятупа Саку
|5
|0.19
|Дамус Роналдо
|5
|0.19
|Стенссон Даниэль
|2
|0.08
|Андерссон Эрик
|1
|0.04
|Блумквист Александр
|1
|0.04
|Panagiotis Makrillos
|1
|0.04
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|4
|0
|Еремеефф Александер
|4
|0
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|4
|0
|Абрахамссон Петер
|2
|1
|Рюгор Миккель
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Удденес Оскар
|2
|0
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|5
|1
|Forrest Lasso
|5
|0
|Андерссон Эрик
|4
|0
|Стенссон Даниэль
|4
|0
|Лундстрём Роберт
|4
|0
|Gabriel Castro
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Блумквист Александр
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
8
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
13%
1
13%
1-15
2
7%
1
13%
16-30
7
23%
1
13%
31-45
6
20%
1
13%
46-60
2
7%
1
13%
61-75
9
30%
3
38%
76-90
Пропущено
15
29
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
4
14%
1-15
3
20%
4
14%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
7
47%
9
31%
76-90
Забито
25
17
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
16%
5
29%
29%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
9
36%
2
12%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
33
7 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
13%
8
24%
1-15
1
7%
6
18%
16-30
4
27%
4
12%
31-45
2
13%
2
6%
46-60
1
7%
5
15%
61-75
5
33%
8
24%
76-90
Забито
55
25
20 В 1-м тайме 11
35 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
8
15%
6
24%
1-15
3
5%
1
4%
16-30
9
16%
4
16%
31-45
15
27%
3
12%
46-60
5
9%
3
12%
61-75
15
27%
8
32%
76-90
Пропущено
30
62
12 В 1-м тайме 33
18 Во 2-м тайме 29
6 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 23
4
13%
12
19%
1-15
4
13%
10
16%
16-30
4
13%
11
18%
31-45
4
13%
5
8%
46-60
2
7%
7
11%
61-75
12
40%
17
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1
Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2
АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|1:1
|26
|14
|10
|2
|55 - 32
|52
|2.
|Юргорден
|25
|14
|6
|5
|46 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|25
|13
|7
|5
|49 - 22
|46
|4.
|Кальмар
|25
|13
|5
|7
|31 - 20
|44
|5.
|АИК
|25
|12
|8
|5
|40 - 30
|44
|6.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|7.
|Эльфсборг
|26
|9
|10
|7
|46 - 34
|37
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|10
|7
|25 - 26
|34
|10.
|Вернаму
|25
|8
|8
|9
|29 - 38
|32
|11.
|Норрчёпинг
|25
|7
|8
|10
|34 - 35
|29
|12.
|Варберг БоИС
|2:0
|26
|7
|7
|12
|24 - 42
|28
|13.
|Сириус
|25
|7
|6
|12
|23 - 36
|27
|14.
|Дегерфорс
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|15.
|Хельсинборг
|0:2
|26
|4
|5
|17
|20 - 42
|17
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|26
|4
|3
|19
|25 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|12
|10
|1
|1
|33 - 8
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|Хаммарбю
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|6.
|Хеккен
|1:1
|13
|7
|4
|2
|30 - 17
|25
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Вернаму
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|2:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|13.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|14.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|15.
|Сундсвалль
|1:1
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|0:2
|13
|2
|3
|8
|7 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|1:1
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|6.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|7.
|Кальмар
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|8.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Вернаму
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|2:0
|13
|3
|2
|8
|11 - 25
|11
|14.
|Хельсинборг
|0:2
|13
|2
|2
|9
|13 - 25
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|13
|0
|3
|10
|8 - 31
|3
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (9)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6