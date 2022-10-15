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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 4730
Хеккен
4:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
39' Гол
Садик Ибраим
1:1
45' Гол
Энгблум Понтус
2:1
54' Гол
Ховланд Эвен
3:1
65' Гол
Рюгор Миккель
4:1
68' Гол в свои ворота
Forrest Lasso
79' Желтая карточка
Рюгор Миккель
90' Красная карточка
Блумквист Александр
4:1
90' Не забитый пенальти
Еремеефф Александер
90'+4
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
14
Густафссон
Симон
24
Ларсен
Ларс
Олден
9
Еремеефф
Александер
37
Садик
Ибраим
35
Йонссон
Оскар
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
19
Стенсхаген
Теодор
15
Лундстрём
Роберт
30
Корона
Джо
23
Ludvig
Naavik
5
Олссон
Деннис
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
11
Юлятупа
Саку
Хеккен
4-3-3
Сундсвалль
3-4-3

История личных встреч

Хеккен
Сундсвалль

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

А
1:5
А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
3:0
К
1:1
А
2:0
А
1:2
А
0:0
А
0:1
А
3:1
А
1:1
А
1:2
А
2:1
ШК
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 21 (4) 0.81
Рюгор Миккель 8 0.31
Удденес Оскар 7 0.27
Садик Ибраим 6 0.23
Ховланд Эвен 4 0.15
Берггрен Густав 2 0.08
Ларсен Ларс Олден 2 0.08
Тёрготт Блэйр 1 0.04
Хаммар Юхан 1 0.04
Бенгтссон Лео 1 0.04
Юссеф Али 1 0.04
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Густафссон Симон 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 10 (3) 0.38
Юлятупа Саку 5 0.19
Дамус Роналдо 5 0.19
Стенссон Даниэль 2 0.08
Андерссон Эрик 1 0.04
Блумквист Александр 1 0.04
Panagiotis Makrillos 1 0.04
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Лундстрём Роберт 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 4 0
Хаммар Юхан 4 0
Еремеефф Александер 4 0
Густафссон Самуэль 4 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 4 0
Абрахамссон Петер 2 1
Берггрен Густав 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Ходжич Кадир 1 1
Удденес Оскар 2 0
Фрайберг Эрик 1 0
Сана Тобиас 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Тотлэнд Томас 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 5 1
Forrest Lasso 5 0
Андерссон Эрик 4 0
Стенссон Даниэль 4 0
Лундстрём Роберт 4 0
Блумквист Александр 2 1
Gabriel Castro 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
10
14 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
12%
1
10%
1-15
2
6%
1
10%
16-30
8
24%
2
20%
31-45
7
21%
1
10%
46-60
3
9%
2
20%
61-75
9
27%
3
30%
76-90

Пропущено

17
32
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
12%
4
13%
1-15
3
18%
4
13%
16-30
1
6%
8
25%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
2
12%
3
9%
61-75
7
41%
9
28%
76-90

Забито

25
17
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
4
16%
5
29%
29%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
9
36%
2
12%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
33
7 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
13%
8
24%
1-15
1
7%
6
18%
16-30
4
27%
4
12%
31-45
2
13%
2
6%
46-60
1
7%
5
15%
61-75
5
33%
8
24%
76-90

Забито

58
27
21 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
8
14%
6
22%
1-15
3
5%
1
4%
16-30
10
17%
5
19%
31-45
16
28%
3
11%
46-60
6
10%
4
15%
61-75
15
26%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

32
65
13 В 1-м тайме 34
19 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
4
13%
12
18%
1-15
4
13%
10
15%
16-30
5
16%
12
18%
31-45
4
13%
6
9%
46-60
3
9%
8
12%
61-75
12
38%
17
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1
Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2
АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 26 15 9 2 58 - 32 54
2. Юргорден 25 14 6 5 46 - 20 48
3. Хаммарбю 25 13 7 5 49 - 22 46
4. Кальмар 1:1 26 13 6 7 32 - 21 45
5. АИК 25 12 8 5 40 - 30 44
6. Мальмё 25 12 6 7 33 - 23 42
7. Эльфсборг 26 9 10 7 46 - 34 37
8. Гётеборг 25 11 3 11 34 - 30 36
9. Мьельбю 25 8 10 7 25 - 26 34
10. Вернаму 1:1 26 8 9 9 30 - 39 33
11. Сириус 2:0 26 8 6 12 25 - 36 30
12. Норрчёпинг 0:2 26 7 8 11 34 - 37 29
13. Варберг БоИС 26 7 7 12 25 - 43 28
14. Дегерфорс 26 5 8 13 25 - 45 23
15. Хельсинборг 26 4 5 17 21 - 43 17
16. Сундсвалль 26 4 2 20 25 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 12 10 1 1 33 - 8 31
2. Кальмар 1:1 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 13 8 4 1 20 - 8 28
4. Хаммарбю 13 8 4 1 32 - 10 28
5. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
6. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
7. Эльфсборг 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Вернаму 1:1 13 5 6 2 15 - 11 21
9. Сириус 2:0 13 6 1 6 15 - 14 19
10. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
11. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
12. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
13. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Норрчёпинг 0:2 13 4 4 5 22 - 19 16
15. Сундсвалль 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 13 2 3 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 7 6 0 25 - 15 27
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. Мьельбю 13 4 4 5 9 - 12 16
6. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
7. Кальмар 1:1 13 4 4 5 17 - 16 16
8. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 0:2 13 3 4 6 12 - 18 13
11. Вернаму 1:1 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 2:0 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Хельсинборг 13 2 2 9 13 - 25 8
15. Дегерфорс 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Энгблум Понтус бьет в цель!
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Садик Ибраим бьет в цель!
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