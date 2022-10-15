Тур: 26. Стадион: Бравида Арена. Зрители: 4730
4:1
Конец матча
0'
1:0
39' ГолСадик Ибраим
1:1
45' ГолЭнгблум Понтус
2:1
54' ГолХовланд Эвен
3:1
65' ГолРюгор Миккель
4:1
68' Гол в свои воротаForrest Lasso
79' Желтая карточкаРюгор Миккель
90' Красная карточкаБлумквист Александр
4:1
90' Не забитый пенальтиЕремеефф Александер
90'+4
Ход матча
39'
45'
1:1
54'
65'
68'
4:1
79'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
10 Угловые 0
-
3 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
73 Владение мячом, % 27
27
Amane
Romeo
37
Садик
Ибраим
30
Корона
Джо
11
Юлятупа
Саку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Юлятупа СакуНападающий
- Запасные игроки
-
34 Молин ГуставВратарь
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
История личных встреч
Хеккен
Сундсвалль
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
15 матчей
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|21 (4)
|0.81
|Рюгор Миккель
|8
|0.31
|Удденес Оскар
|7
|0.27
|Садик Ибраим
|6
|0.23
|Ховланд Эвен
|4
|0.15
|Берггрен Густав
|2
|0.08
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0.08
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.04
|Хаммар Юхан
|1
|0.04
|Бенгтссон Лео
|1
|0.04
|Юссеф Али
|1
|0.04
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|10 (3)
|0.38
|Юлятупа Саку
|5
|0.19
|Дамус Роналдо
|5
|0.19
|Стенссон Даниэль
|2
|0.08
|Андерссон Эрик
|1
|0.04
|Блумквист Александр
|1
|0.04
|Panagiotis Makrillos
|1
|0.04
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Хаммар Юхан
|4
|0
|Еремеефф Александер
|4
|0
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|4
|0
|Абрахамссон Петер
|2
|1
|Берггрен Густав
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Удденес Оскар
|2
|0
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|5
|1
|Forrest Lasso
|5
|0
|Андерссон Эрик
|4
|0
|Стенссон Даниэль
|4
|0
|Лундстрём Роберт
|4
|0
|Блумквист Александр
|2
|1
|Gabriel Castro
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
10
14 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
12%
1
10%
1-15
2
6%
1
10%
16-30
8
24%
2
20%
31-45
7
21%
1
10%
46-60
3
9%
2
20%
61-75
9
27%
3
30%
76-90
Пропущено
17
32
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
12%
4
13%
1-15
3
18%
4
13%
16-30
1
6%
8
25%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
2
12%
3
9%
61-75
7
41%
9
28%
76-90
Забито
25
17
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
4
16%
5
29%
29%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
9
36%
2
12%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
33
7 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
13%
8
24%
1-15
1
7%
6
18%
16-30
4
27%
4
12%
31-45
2
13%
2
6%
46-60
1
7%
5
15%
61-75
5
33%
8
24%
76-90
Забито
58
27
21 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
8
14%
6
22%
1-15
3
5%
1
4%
16-30
10
17%
5
19%
31-45
16
28%
3
11%
46-60
6
10%
4
15%
61-75
15
26%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
32
65
13 В 1-м тайме 34
19 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
4
13%
12
18%
1-15
4
13%
10
15%
16-30
5
16%
12
18%
31-45
4
13%
6
9%
46-60
3
9%
8
12%
61-75
12
38%
17
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1
Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2
АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|26
|15
|9
|2
|58 - 32
|54
|2.
|Юргорден
|25
|14
|6
|5
|46 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|25
|13
|7
|5
|49 - 22
|46
|4.
|Кальмар
|1:1
|26
|13
|6
|7
|32 - 21
|45
|5.
|АИК
|25
|12
|8
|5
|40 - 30
|44
|6.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|7.
|Эльфсборг
|26
|9
|10
|7
|46 - 34
|37
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|10
|7
|25 - 26
|34
|10.
|Вернаму
|1:1
|26
|8
|9
|9
|30 - 39
|33
|11.
|Сириус
|2:0
|26
|8
|6
|12
|25 - 36
|30
|12.
|Норрчёпинг
|0:2
|26
|7
|8
|11
|34 - 37
|29
|13.
|Варберг БоИС
|26
|7
|7
|12
|25 - 43
|28
|14.
|Дегерфорс
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|15.
|Хельсинборг
|26
|4
|5
|17
|21 - 43
|17
|16.
|Сундсвалль
|26
|4
|2
|20
|25 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|12
|10
|1
|1
|33 - 8
|31
|2.
|Кальмар
|1:1
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|Хаммарбю
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Вернаму
|1:1
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|9.
|Сириус
|2:0
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|10.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|11.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|13.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Норрчёпинг
|0:2
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|6.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|7.
|Кальмар
|1:1
|13
|4
|4
|5
|17 - 16
|16
|8.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|0:2
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|11.
|Вернаму
|1:1
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|2:0
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Хельсинборг
|13
|2
|2
|9
|13 - 25
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (9)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6