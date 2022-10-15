Тур: 26. Стадион: Олимпия (Хельсинборг).
0:2
Второй тайм: 51'
0'
26' Желтая карточкаЙенссон Расмус
0:1
27' ГолЙоханссон Александр
31' Желтая карточкаБиркфельдт Йон
31' Желтая карточкаФальцетас Александр
31' Желтая карточкаХалили Абдул
37' Желтая карточкаЛе Ру Люк
0:2
45' ГолЛе Ру Люк
Ход матча
26'
27'
31'
31'
37'
45'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
23
Сульич
Али
19
Халили
Абдул
33
Amar
Muhsin
42
Лукич
Стоян
22
Боман
Андре
19
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
42 Diego Fumaca
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
- Основной состав
-
42 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Filip BohmanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
-
-
21 Filipe Sisse
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Хельсинборг
Варберг БоИС
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|4
|0.15
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.12
|Али Таха Абди
|3
|0.12
|Олссон Деннис
|2
|0.08
|Гигович Армин
|2
|0.08
|Лупер Вильгельм
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|1
|0.04
|Веберг Чарли
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Benjamin Acquah
|1
|0.04
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Рогне Томас
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симович Робин
|5 (2)
|0.19
|Йоханссон Александр
|4
|0.15
|Альфонси Оливер
|2
|0.08
|Filipe Sisse
|2
|0.08
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.04
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Eliton Junior
|1
|0.04
|Винбо Альбин
|1
|0.04
|Filip Bohman
|1
|0.04
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.04
|Менса Гидеон
|1
|0.04
|Станисич Оливер
|1
|0.04
|Ле Ру Люк
|1
|0.04
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.04
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Виделль Каспер
|4
|0
|Рогне Томас
|3
|0
|Халили Абдул
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Давидсен Вильормур
|3
|0
|Йенссон Расмус
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Али Таха Абди
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Олссон Деннис
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Фальцетас Александр
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Diego Fumaca
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|9
|0
|Станисич Оливер
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Ле Ру Люк
|6
|0
|Лушаку Исмет
|6
|0
|Альфонси Оливер
|5
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Менса Гидеон
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Линднер Йоаким
|3
|0
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Filipe Sisse
|1
|1
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|2
|0
|Лильенбэк Антон
|2
|0
|Eliton Junior
|2
|0
|Боман Андре
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Filip Bohman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
0
0%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
15
25
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
12%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
1
7%
7
28%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
6
40%
3
12%
61-75
3
20%
7
28%
76-90
Забито
16
13
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
19%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
6
38%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
5
38%
76-90
Пропущено
22
17
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
9%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
6
35%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
9
41%
3
18%
76-90
Забито
23
22
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 11
3
13%
4
18%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
8
35%
4
18%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
5
22%
6
27%
76-90
Пропущено
37
42
12 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
2
5%
5
12%
1-15
6
16%
4
10%
16-30
4
11%
9
21%
31-45
5
14%
9
21%
46-60
8
22%
5
12%
61-75
12
32%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Гётеборг - Хельсинборг 1:3
Вернаму - Хельсинборг 3:2 Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|1:1
|26
|14
|10
|2
|55 - 32
|52
|2.
|Юргорден
|25
|14
|6
|5
|46 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|25
|13
|7
|5
|49 - 22
|46
|4.
|Кальмар
|25
|13
|5
|7
|31 - 20
|44
|5.
|АИК
|25
|12
|8
|5
|40 - 30
|44
|6.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|7.
|Эльфсборг
|26
|9
|10
|7
|46 - 34
|37
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|10
|7
|25 - 26
|34
|10.
|Вернаму
|25
|8
|8
|9
|29 - 38
|32
|11.
|Норрчёпинг
|25
|7
|8
|10
|34 - 35
|29
|12.
|Варберг БоИС
|2:0
|26
|7
|7
|12
|24 - 42
|28
|13.
|Сириус
|25
|7
|6
|12
|23 - 36
|27
|14.
|Дегерфорс
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|15.
|Хельсинборг
|0:2
|26
|4
|5
|17
|20 - 42
|17
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|26
|4
|3
|19
|25 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|12
|10
|1
|1
|33 - 8
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|Хаммарбю
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|6.
|Хеккен
|1:1
|13
|7
|4
|2
|30 - 17
|25
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Вернаму
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|2:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|13.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|14.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|15.
|Сундсвалль
|1:1
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|0:2
|13
|2
|3
|8
|7 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|1:1
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|6.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|7.
|Кальмар
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|8.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Вернаму
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|2:0
|13
|3
|2
|8
|11 - 25
|11
|14.
|Хельсинборг
|0:2
|13
|2
|2
|9
|13 - 25
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|13
|0
|3
|10
|8 - 31
|3
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (9)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6