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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 26. Стадион: .
Хельсинборг
0:2
Второй тайм: 51'
Варберг БоИС
0'
26' Желтая карточка
Йенссон Расмус
0:1
27' Гол
Йоханссон Александр
31' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
31' Желтая карточка
Фальцетас Александр
31' Желтая карточка
Халили Абдул
37' Желтая карточка
Ле Ру Люк
0:2
45' Гол
Ле Ру Люк

Ход матча

26'
Йенссон Расмус
 
27'
0:1
Йоханссон Александр
31'
 
Биркфельдт Йон
31'
Фальцетас Александр
 
31'
Халили Абдул
 
37'
 
Ле Ру Люк
45'
0:2
Ле Ру Люк
46'
Видесхейм-Пауль Расмус
Йенссон Расмус
 
46'
Кабаши Ариан
Лупер Вильгельм
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Варберг БоИС
3.15
3.45
3.35
Все Коэффициенты
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
23
Сульич
Али
4
Давидсен
Вильормур
10
Йенссон
Расмус
16
Фальцетас
Александр
19
Халили
Абдул
13
Лупер
Вильгельм
33
Amar
Muhsin
11
Али
Таха
Абди
42
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
2
Биркфельдт
Йон
20
Карлссон
Тобиас
III
22
Боман
Андре
23
Лильенбэк
Антон
7
Транберг
Робин
8
Ле
Ру
Люк
16
Йоханссон
Александр
19
Filip
Bohman
9
Симович
Робин
Хельсинборг
4-3-3
Варберг БоИС
3-5-2

История личных встреч

Хельсинборг
Варберг БоИС

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

А
0:0
А
1:3
А
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:0
С
3:3
КШ
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 4 0.15
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.12
Али Таха Абди 3 0.12
Олссон Деннис 2 0.08
Гигович Армин 2 0.08
Лупер Вильгельм 1 0.04
Кабаши Ариан 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Benjamin Acquah 1 0.04
Давидсен Вильормур 0 0
Рогне Томас 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симович Робин 5 (2) 0.19
Йоханссон Александр 4 0.15
Альфонси Оливер 2 0.08
Filipe Sisse 2 0.08
Карлссон Тобиас III 1 0.04
Линднер Йоаким 1 0.04
Eliton Junior 1 0.04
Винбо Альбин 1 0.04
Filip Bohman 1 0.04
Транберг Робин 1 0.04
Карлссон Аджей Симон 1 0.04
Менса Гидеон 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Ле Ру Люк 1 0.04
Jaheem Burke 1 (1) 0.04
Лильенбэк Антон 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Боман Андре 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Philip Reinhold 4 0
Виделль Каспер 4 0
Рогне Томас 3 0
Халили Абдул 3 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Давидсен Вильормур 3 0
Йенссон Расмус 3 0
Гигович Армин 3 0
Али Таха Абди 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Олссон Деннис 2 0
Сульич Али 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Фальцетас Александр 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Diego Fumaca 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 9 0
Станисич Оливер 7 0
Транберг Робин 6 0
Ле Ру Люк 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Альфонси Оливер 5 0
Симович Робин 4 0
Менса Гидеон 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Линднер Йоаким 3 0
Йоханссон Александр 3 0
Filipe Sisse 1 1
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Лильенбэк Антон 2 0
Eliton Junior 2 0
Боман Андре 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Андерссон Фредрик 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Filip Bohman 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
0
0%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

15
25
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
12%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
1
7%
7
28%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
6
40%
3
12%
61-75
3
20%
7
28%
76-90

Забито

16
13
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
19%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
6
38%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
5
38%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
9%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
6
35%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
9
41%
3
18%
76-90

Забито

23
22
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 11
3
13%
4
18%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
8
35%
4
18%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
5
22%
6
27%
76-90

Пропущено

37
42
12 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
2
5%
5
12%
1-15
6
16%
4
10%
16-30
4
11%
9
21%
31-45
5
14%
9
21%
46-60
8
22%
5
12%
61-75
12
32%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Гётеборг - Хельсинборг 1:3
Вернаму - Хельсинборг 3:2 Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 1:1 26 14 10 2 55 - 32 52
2. Юргорден 25 14 6 5 46 - 20 48
3. Хаммарбю 25 13 7 5 49 - 22 46
4. Кальмар 25 13 5 7 31 - 20 44
5. АИК 25 12 8 5 40 - 30 44
6. Мальмё 25 12 6 7 33 - 23 42
7. Эльфсборг 26 9 10 7 46 - 34 37
8. Гётеборг 25 11 3 11 34 - 30 36
9. Мьельбю 25 8 10 7 25 - 26 34
10. Вернаму 25 8 8 9 29 - 38 32
11. Норрчёпинг 25 7 8 10 34 - 35 29
12. Варберг БоИС 2:0 26 7 7 12 24 - 42 28
13. Сириус 25 7 6 12 23 - 36 27
14. Дегерфорс 26 5 8 13 25 - 45 23
15. Хельсинборг 0:2 26 4 5 17 20 - 42 17
16. Сундсвалль 1:1 26 4 3 19 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 12 10 1 1 33 - 8 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 13 8 4 1 20 - 8 28
4. Хаммарбю 13 8 4 1 32 - 10 28
5. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
6. Хеккен 1:1 13 7 4 2 30 - 17 25
7. Эльфсборг 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Вернаму 12 5 5 2 14 - 10 20
9. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
11. Варберг БоИС 2:0 13 4 5 4 13 - 17 17
12. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
13. Сириус 12 5 1 6 13 - 14 16
14. Норрчёпинг 13 4 4 5 22 - 19 16
15. Сундсвалль 1:1 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 0:2 13 2 3 8 7 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 1:1 13 7 6 0 25 - 15 27
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. Мьельбю 13 4 4 5 9 - 12 16
6. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
7. Кальмар 12 4 3 5 16 - 15 15
8. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
11. Вернаму 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 2:0 13 3 2 8 11 - 25 11
14. Хельсинборг 0:2 13 2 2 9 13 - 25 8
15. Дегерфорс 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 1:1 13 0 3 10 8 - 31 3
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Ле Ру Люк бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Ле Ру Люк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Халили Абдул получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Варберг БоИС
3.15
3.45
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хельсинборг 0:2 Варберг БоИС онлайн

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Хельсинборг
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