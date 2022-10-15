Первый тайм

47' Аугусто Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Команда Эмполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Оооо... вот это был удар! Аугусто Карлос должен был забить с этой позиции.

46' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Монца

45' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Эмполи

42' Капрари Джанлука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

39' Удар от ворот произведет Монца

39' Удар от ворот произведет Эмполи

39' Аугусто Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Монца

37' Хендерсон Лиам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Удар от ворот произведет Эмполи

36' Гюткьяр Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Бандинелли Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Капрари Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Сенси Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Эмполи

32' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Сенси Стефано пробил со штрафного прямо в стенку

27' Хендерсон Лиам получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' ШТАНГА! Так было близко к голу - Дестро Маттиа нанес удар в каркас ворот!

25' Хендерсон Лиам из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Сенси Стефано получает желтую карточку за игру рукой

24' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Луперто Себастьяно получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Эмполи

18' Пессина Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хендерсон Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Сенси Стефано наказан за толчок Томмазо Балданци

12' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Г О О О О Л - Хаас Николас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

11' Кальдирола Лука плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

11' Оооо... вот это был удар! Сатриано Мартин должен был забить с этой позиции.

11' Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Дестро Маттиа из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Хаас Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Монца

10' Хендерсон Лиам из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Оооо... вот это был удар! Сатриано Мартин должен был забить с этой позиции.

10' Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Томмазо Балданци создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Аугусто Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Пессина Маттео из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Стоянович Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Монца начинает с центра поля