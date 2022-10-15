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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Antonio Rapuano
Эмполи
1:0
Второй тайм: 54'
Монца
0'
1:0
11' Гол
Хаас Николас
17' Желтая карточка
Стоянович Петар
18' Желтая карточка
Дестро Маттиа
24' Желтая карточка
Сенси Стефано
27' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
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Дестро Маттиа
1:0. Гол Николаса Хааса (видео)....

Ход матча

11'
Хаас Николас
1:0
17'
Стоянович Петар
 
18'
Дестро Маттиа
 
24'
 
Сенси Стефано
27'
Хендерсон Лиам
 
46'
 
Донати Джулио
Марлон
51'
Дестро Маттиа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 119
Эмполи 56.3% (67)
X 36.1% (43)
Монца 7.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Монца
2.75
3.35
2.92
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Де
Винтер
Кони
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
8
Хендерсон
Лиам
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
9
Сатриано
Мартин
23
Дестро
Маттиа
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
6
Ровелла
Николо
12
Сенси
Стефано
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
9
Гюткьяр
Кристиан
17
Капрари
Джанлука
Эмполи
4-3-1-2
Монца
3-4-3

История личных встреч

Эмполи
Монца

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.2
Ламмерс Сэм 1 0.1
Дестро Маттиа 1 0.1
Хаас Николас 1 0.1
Байрами Недим 1 0.1
Паризи Фабьяно 1 0.1
Сатриано Мартин 1 0.1
Бальданци Томмазо 1 0.1
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 2 0.2
Пессина Маттео 1 0.1
Капрари Джанлука 1 0.1
Мари Пабло 1 0.1
Гюткьяр Кристиан 1 0.1
Мота Дани 1 0.1
Колпани Андреа 1 0.1
Аугусто Карлос 1 0.1
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Хендерсон Лиам 3 0
Занетти Паоло 1 1
Луперто Себастьяно 1 1
Стоянович Петар 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Марин Рэзван 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Хаас Николас 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Де Винтер Кони 1 0
Фаццини Якопо 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 3 0
Кальдирола Лука 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Мари Пабло 1 0
Иццо Армандо 1 0
Марлон 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
40%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
4
36%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2
Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1
Монца
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1
Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Аталанта Заявка 9 6 3 0 14 - 5 21
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 21 - 5 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
5. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Эмполи 1:0 Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Монца 0:1 Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 9 0 3 6 7 - 19 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
7. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
8. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
17. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
18. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи 1:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Фиорентина Роша Игор II 1 3
Верона Чеккерини Федерико 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Эмполи отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      52'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О О Л! Эмполи забивает! Дестро Маттиа отличился.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Донати Джулио из команды Монца поставил подножку. Пострадал Паризи Фабьяно
    • 50'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Эмполи: 37%, Монца: 63%.
    • 50'
      Монца контролирует мяч.
    • 49'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Капрари Джанлука пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем
    • 49'
      Монца пытается что-то создать.
    • 48'
      Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 47'
      Монца пытается что-то создать.
    • 47'
      Монца пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Марлон уходит с поля и его заменяет Донати Джулио
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Эмполи 56.3% (67)
    X 36.1% (43)
    Монца 7.6% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Монца
    2.75
    3.35
    2.92
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Монца

    Исход игры
    Эмполи
    55.8% (67)
    Ничья
    36.7% (44)
    Монца
    7.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.73% (33)
    Меньше
    72.27% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (70)
    Нет
    41.18% (49)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (37)
    1:0 Эмполи
    30% (36)
    2:1 Эмполи
    20.8% (25)
    2:0 Эмполи
    5% (6)
    1:2 Монца
    4.2% (5)
    0:1 Монца
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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