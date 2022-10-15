Тур: 10. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Antonio Rapuano
0'
1:0
11' ГолХаас Николас
17' Желтая карточкаСтоянович Петар
18' Желтая карточкаДестро Маттиа
24' Желтая карточкаСенси Стефано
27' Желтая карточкаХендерсон Лиам
51' Undefined phrase: football_event_Дестро Маттиа
55' Желтая карточкаМари Пабло
60' Желтая карточкаДе Винтер Кони
72' Желтая карточкаПалладино Раффаэле
80' Желтая карточкаКальдирола Лука
90' Красная карточкаРовелла Николо
90' Желтая карточкаМарин Рэзван
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
11'
1:0
17'
18'
24'
27'
46'
51'
55'
60'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
32
Хаас
Николас
4
Марлон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пьяца МаркоПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
История личных встреч
Эмполи
Монца
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.2
|Ламмерс Сэм
|1
|0.1
|Дестро Маттиа
|1
|0.1
|Хаас Николас
|1
|0.1
|Байрами Недим
|1
|0.1
|Паризи Фабьяно
|1
|0.1
|Сатриано Мартин
|1
|0.1
|Бальданци Томмазо
|1
|0.1
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сенси Стефано
|2
|0.2
|Пессина Маттео
|1
|0.1
|Капрари Джанлука
|1
|0.1
|Мари Пабло
|1
|0.1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.1
|Мота Дани
|1
|0.1
|Колпани Андреа
|1
|0.1
|Аугусто Карлос
|1
|0.1
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|1
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|Марин Рэзван
|3
|0
|Занетти Паоло
|1
|1
|Луперто Себастьяно
|1
|1
|Стоянович Петар
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Де Винтер Кони
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдирола Лука
|3
|0
|Сенси Стефано
|3
|0
|Ровелла Николо
|1
|1
|Палладино Раффаэле
|2
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Иццо Армандо
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Биринделли Самуэле
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
4
36%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2
Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1
Монца
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1
Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 7
|23
|2.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|3.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|Удинезе
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 9
|19
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|11.
|Эмполи
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|12.
|Салернитана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|13.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 17
|8
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 11
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|8.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Торино
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|16.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|17.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 3
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Монца
Исход игры
Эмполи
55.8% (67)
Ничья
36.7% (44)
Монца
7.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
27.73% (33)
Меньше
72.27% (86)
Обе команды забьют
Да
58.82% (70)
Нет
41.18% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (37)
1:0 Эмполи
30% (36)
2:1 Эмполи
20.8% (25)
2:0 Эмполи
5% (6)
1:2 Монца
4.2% (5)
0:1 Монца
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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