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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Antonio Rapuano
Эмполи
1:0
Конец матча
Монца
0'
1:0
11' Гол
Хаас Николас
17' Желтая карточка
Стоянович Петар
18' Желтая карточка
Дестро Маттиа
24' Желтая карточка
Сенси Стефано
27' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
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Дестро Маттиа
55' Желтая карточка
Мари Пабло
60' Желтая карточка
Де Винтер Кони
72' Желтая карточка
Палладино Раффаэле
80' Желтая карточка
Кальдирола Лука
90' Красная карточка
Ровелла Николо
90' Желтая карточка
Марин Рэзван
90'+6
1:0. Гол Николаса Хааса (видео)....

Ход матча

11'
Хаас Николас
1:0
17'
Стоянович Петар
 
18'
Дестро Маттиа
 
24'
 
Сенси Стефано
27'
Хендерсон Лиам
 
46'
 
Донати Джулио
Марлон
51'
Дестро Маттиа
 
55'
 
Мари Пабло
59'
 
Колпани Андреа
Пессина Маттео
60'
 
Д'Аллесандро Марко
Капрари Джанлука
60'
Де Винтер Кони
 
62'
Байрами Недим
Бальданци Томмазо
 
62'
Эбюэхи Тайронн
Стоянович Петар
 
69'
 
Биринделли Самуэле
Чиурриа Патрик
70'
Ламмерс Сэм
Дестро Маттиа
 
72'
 
Палладино Раффаэле
79'
Марин Рэзван
Хендерсон Лиам
 
80'
Фаццини Якопо
Бандинелли Филиппо
 
80'
 
Барберис Андреа
Мари Пабло
80'
 
Кальдирола Лука
90'
 
Ровелла Николо
90'
Марин Рэзван
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Эмполи 55.8% (67)
X 36.7% (44)
Монца 7.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Де
Винтер
Кони
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
8
Хендерсон
Лиам
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
9
Сатриано
Мартин
23
Дестро
Маттиа
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
6
Ровелла
Николо
12
Сенси
Стефано
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
9
Гюткьяр
Кристиан
17
Капрари
Джанлука
Эмполи
4-3-1-2
Монца
3-4-3

История личных встреч

Эмполи
Монца

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.2
Ламмерс Сэм 1 0.1
Дестро Маттиа 1 0.1
Хаас Николас 1 0.1
Байрами Недим 1 0.1
Паризи Фабьяно 1 0.1
Сатриано Мартин 1 0.1
Бальданци Томмазо 1 0.1
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 2 0.2
Пессина Маттео 1 0.1
Капрари Джанлука 1 0.1
Мари Пабло 1 0.1
Гюткьяр Кристиан 1 0.1
Мота Дани 1 0.1
Колпани Андреа 1 0.1
Аугусто Карлос 1 0.1
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Хендерсон Лиам 3 0
Марин Рэзван 3 0
Занетти Паоло 1 1
Луперто Себастьяно 1 1
Стоянович Петар 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Де Винтер Кони 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Хаас Николас 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Фаццини Якопо 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 3 0
Сенси Стефано 3 0
Ровелла Николо 1 1
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Иццо Армандо 1 0
Марлон 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Раноккья Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
4
36%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2
Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1
Монца
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1
Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Аталанта Заявка 9 6 3 0 14 - 5 21
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 21 - 5 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
5. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус 0:0 Заявка 10 3 5 2 12 - 7 14
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
11. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 9 0 3 6 7 - 19 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
7. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
8. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Торино 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
16. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
17. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
18. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино 0:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 4 3
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Фиорентина Роша Игор II 1 3
Верона Чеккерини Федерико 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Эмполи вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Эмполи: 36%, Монца: 64%.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    95'
    Марин Рэзван получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 95'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Ровелла Николо оказался удален с поля
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Эмполи 55.8% (67)
    X 36.7% (44)
    Монца 7.5% (9)
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    Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Монца

    Исход игры
    Эмполи
    55.8% (67)
    Ничья
    36.7% (44)
    Монца
    7.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.73% (33)
    Меньше
    72.27% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (70)
    Нет
    41.18% (49)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (37)
    1:0 Эмполи
    30% (36)
    2:1 Эмполи
    20.8% (25)
    2:0 Эмполи
    5% (6)
    1:2 Монца
    4.2% (5)
    0:1 Монца
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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