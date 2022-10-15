Тур: 7. Стадион: Авангард (Ужгород).
0'
22' Желтая карточкаYevgen Pidlepenets
1:0
44' ГолПрядун Максим
2:0
49' ГолКаплиенко Александр
2:1
54' Гол в свои воротаЧайковский Игорь
3:1
56' ГолПрядун Максим
3:2
80' ГолМарлисон
Ход матча
44'
1:0
49'
54'
2:1
56'
80'
3:2
89'
99
Костик
Орест
47
Романюк
Юрий
- Основной состав
-
99 Костик ОрестВратарь
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кныш ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Oleg Ratiy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тотре ЭннурПолузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Металлист
Ворскла
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|5
|0.71
|Каплиенко Александр
|2
|0.29
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.14
|Панасенко Сергей
|1
|0.14
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.14
|Aleks Chidomere
|1
|0.14
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.14
|Картушов Егор
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
|Демченко Егор
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.29
|Степанюк Руслан
|1
|0.14
|Чеснаков Владимир
|1
|0.14
|Скляр Александр
|1
|0.14
|Сулейманов Таулан
|1
|0.14
|Марлисон
|1 (1)
|0.14
|Толи Ардит
|0
|0
|Кравчук Андрей
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каплиенко Александр
|2
|1
|Романюк Юрий
|3
|0
|Bogdan Porokh
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Федорив Виталий
|1
|0
|Чайковский Игорь
|1
|0
|Коркишко Дмитрий
|1
|0
|Танковский Вячеслав
|1
|0
|Ралюченко Андрей
|1
|0
|Клименчук Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0
|Aleks Chidomere
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|3
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Ризнык Дмитрий
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Пердута Игорь
|0
|1
|Бацула Андрей
|1
|0
|Юрченко Владлен
|1
|0
|Сулейманов Таулан
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3
Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1
Ворскла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2
Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|14 - 0
|15
|2.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Металлист
|3:2
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|4.
|Колос Ковалёвка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|Верес
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12 - 13
|10
|8.
|Динамо Киев
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|9.
|Металлист-1925
|2:2
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Ворскла
|2:3
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|Минай
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Львов
|2:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Рух Львов
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Кривбасс
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Черноморец Од
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Металлист-1925
|2:2
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Металлист
|3:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|8.
|Ворскла
|2:3
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Львов
|2:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|2.
|Металлист
|3:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Львов
|2:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Минай
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заря
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ворскла
|2:3
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Металлист-1925
|2:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Рух Львов
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|5 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|4 (1)
|Минай
|Горин Олег
|5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|4
|Верес
|Дахновский Виталий
|4
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
Прогнозы на матч Металлист 3:2 Ворскла
Исход игры
Металлист
68.1% (79)
Ничья
23.3% (27)
Ворскла
8.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
63.79% (74)
Нет
36.21% (42)
Популярный счёт
2:1 Металлист
37.1% (43)
1:0 Металлист
22.4% (26)
1:1 Ничья
21.6% (25)
2:0 Металлист
6.9% (8)
1:2 Ворскла
4.3% (5)
0:1 Ворскла
4.3% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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