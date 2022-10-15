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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Металлист
3:2
Конец матча
Ворскла
0'
22' Желтая карточка
Yevgen Pidlepenets
1:0
44' Гол
Прядун Максим
2:0
49' Гол
Каплиенко Александр
2:1
54' Гол
Пердута Игорь
3:1
56' Гол
Прядун Максим
3:2
80' Гол
Марлисон
89' Желтая карточка
Ралюченко Андрей
90'+5
99
Костик
Орест
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
6
Ралюченко
Андрей
26
Каплиенко
Александр
4
Чайковский
Игорь
70
Aleks
Chidomere
12
Yevgen
Pidlepenets
29
Танковский
Вячеслав
11
Картушов
Егор
9
Прядун
Максим
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
13
Яворский
Сергей
17
Чеснаков
Владимир
20
Кравец
Василий
6
Скляр
Александр
80
Юрченко
Владлен
8
Кравчук
Андрей
7
Олейник
Денис
16
Сулейманов
Таулан
11
Степанюк
Руслан
Металлист
Ворскла

История личных встреч

Металлист
Ворскла

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
2:0
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 5 0.71
Каплиенко Александр 2 0.29
Yevgen Pidlepenets 1 0.14
Панасенко Сергей 1 0.14
Oleksandr Mizyuk 1 0.14
Aleks Chidomere 1 0.14
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.14
Картушов Егор 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Демченко Егор 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олейник Денис 2 (1) 0.29
Марлисон 2 (1) 0.29
Степанюк Руслан 1 0.14
Чеснаков Владимир 1 0.14
Скляр Александр 1 0.14
Пердута Игорь 1 0.14
Сулейманов Таулан 1 0.14
Кравец Василий 0 0
Толи Ардит 0 0
Кравчук Андрей 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 2 1
Романюк Юрий 3 0
Ралюченко Андрей 2 0
Bogdan Porokh 0 1
Рыбка Александр 1 0
Федорив Виталий 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Танковский Вячеслав 1 0
Клименчук Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0
Yevgen Pidlepenets 1 0
Aleks Chidomere 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 3 0
Яворский Сергей 2 0
Зайков Джоко 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Челядин Артём 2 0
Пердута Игорь 0 1
Бацула Андрей 1 0
Юрченко Владлен 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
5
42%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3
Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1
Ворскла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2
Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 5 5 0 0 14 - 0 15
2. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
4. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
5. Верес 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Заря 6 3 1 2 12 - 13 10
8. Динамо Киев 5 3 0 2 7 - 6 9
9. Металлист-1925 6 2 3 1 7 - 7 9
10. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
11. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Львов 6 1 2 3 5 - 9 5
13. Рух Львов 6 1 1 4 6 - 11 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 6 0 3 3 2 - 5 3
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Металлист-1925 4 2 2 0 7 - 4 8
4. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
5. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
8. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 3 1 0 2 4 - 8 3
9. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Рух Львов 3 0 1 2 2 - 7 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 5 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Колос Ковалёвка Милько Вадим 4
Верес Дахновский Виталий 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Прядун Максим бьет в цель!
    • Желтая карточка
      22'
      Yevgen Pidlepenets получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Металлист 68.1% (79)
    X 23.3% (27)
    Ворскла 8.6% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Металлист 3:2 Ворскла

    Исход игры
    Металлист
    68.1% (79)
    Ничья
    23.3% (27)
    Ворскла
    8.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    63.79% (74)
    Нет
    36.21% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Металлист
    37.1% (43)
    1:0 Металлист
    22.4% (26)
    1:1 Ничья
    21.6% (25)
    2:0 Металлист
    6.9% (8)
    1:2 Ворскла
    4.3% (5)
    0:1 Ворскла
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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