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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Металлист-1925
2:2
Второй тайм: 71'
Львов
0'
1:0
5' Пенальти
Мартынюк Ярослав
1:1
8' Гол
Бугай Владислав
14' Желтая карточка
Мартынюк Ярослав
2:1
22' Гол
Русин Ростислав
53' Желтая карточка
Васильев Александр Андреевич
59' Желтая карточка
Крушиньский Борис
2:2
66' Гол в свои ворота
Безуглый Никита

Ход матча

5'
Мартынюк Ярослав
1:0
8'
1:1
Бугай Владислав
(Шишка Михаил)
14'
Мартынюк Ярослав
 
22'
Русин Ростислав
(Курило Игорь)
2:1
53'
 
Васильев Александр Андреевич
59'
 
Крушиньский Борис
66'
2:2
Безуглый Никита
68'
 
Мышенко Богдан
Бугай Владислав
Прогнозы 117
Металлист-1925 70.9% (83)
X 20.5% (24)
Львов 8.5% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Львов
3.05
3.85
7.80
Все Коэффициенты
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
23
Шершень
Михаил
10
Русин
Ростислав
28
Габелок
Артём
8
Мартынюк
Ярослав
27
Кравченко
Дмитрий
11
Ременюк
Андрей
9
Борячук
Андрей
55
Ivan
Ponomarenko
22
Бусько
Андрей
3
Муравский
Назарий
15
Крушиньский
Борис
33
Мильченко
Артём
28
Полегенько
Павел
73
Васильев
Александр
Андреевич
23
Шишка
Михаил
8
Бойко
Виталий
99
Нич
Назарий
11
Бугай
Владислав
Металлист-1925
Львов

История личных встреч

Металлист-1925
Львов

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.33
Борячук Андрей 2 0.33
Русин Ростислав 2 0.33
Дмитренко Владислав 1 0.17
Жичиков Максим 0 0
Курило Игорь 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойко Виталий 1 0.17
Васильев Александр Андреевич 1 0.17
Бугай Владислав 1 0.17
Нич Назарий 1 0.17
Шишка Михаил 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 3 0
Капинус Дмитрий 0 1
Борячук Андрей 1 0
Мозиль Олег 1 0
Курило Игорь 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Бичек Константин 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бусько Андрей 3 0
Шишка Михаил 1 1
Грисьо Максим 1 1
Васильев Александр Андреевич 2 0
Муравский Назарий 2 0
Якимив Андрей 1 0
Мильченко Артём 1 0
Вовкун Артем 1 0
Нич Назарий 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0
Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0
Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0
Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 5 5 0 0 14 - 0 15
2. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Металлист 3:2 7 4 1 2 12 - 13 13
4. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
5. Верес 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Заря 6 3 1 2 12 - 13 10
8. Динамо Киев 5 3 0 2 7 - 6 9
9. Металлист-1925 2:2 6 2 3 1 7 - 7 9
10. Ворскла 2:3 7 2 1 4 9 - 12 7
11. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Львов 2:2 6 1 2 3 5 - 9 5
13. Рух Львов 6 1 1 4 6 - 11 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 6 0 3 3 2 - 5 3
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Металлист-1925 2:2 4 2 2 0 7 - 4 8
4. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
5. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Металлист 3:2 3 1 1 1 5 - 9 4
8. Ворскла 2:3 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Львов 2:2 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Металлист 3:2 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Львов 2:2 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 3 1 0 2 4 - 8 3
9. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 2:3 4 1 0 3 6 - 9 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2:2 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Рух Львов 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 5 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Верес Пасич Геннадий 1 3
Колос Ковалёвка Милько Вадим 4
Верес Дахновский Виталий 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогнозы 117
Металлист-1925 70.9% (83)
X 20.5% (24)
Львов 8.5% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Львов
3.05
3.85
7.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Металлист-1925 2:2 Львов онлайн

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Прогнозы на матч Металлист-1925 2:2 Львов

Исход игры
Металлист-1925
70.9% (83)
Ничья
20.5% (24)
Львов
8.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (35)
Меньше
70.09% (82)
Обе команды забьют
Да
46.15% (54)
Нет
53.85% (63)
Популярный счёт
1:0 Металлист-1925
42.7% (50)
2:1 Металлист-1925
17.9% (21)
1:1 Ничья
17.1% (20)
2:0 Металлист-1925
6% (7)
1:2 Львов
5.1% (6)
0:0 Ничья
2.6% (3)
1:3 Львов
1.7% (2)
0:1 Львов
1.7% (2)
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Металлист-1925
Львов
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