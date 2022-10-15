Тур: 7. Стадион: Олимпийский (Киев).
2:2
Второй тайм: 71'
0'
1:0
5' ПенальтиМартынюк Ярослав
1:1
8' ГолБугай Владислав
14' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
2:1
22' ГолРусин Ростислав
53' Желтая карточкаВасильев Александр Андреевич
59' Желтая карточкаКрушиньский Борис
2:2
66' Гол в свои воротаБезуглый Никита
Ход матча
5'
1:0
8'
1:1
14'
22'
2:1
66'
2:2
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Дудик АртёмНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Нич НазарийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Металлист-1925
Львов
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.33
|Борячук Андрей
|2
|0.33
|Русин Ростислав
|2
|0.33
|Дмитренко Владислав
|1
|0.17
|Жичиков Максим
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойко Виталий
|1
|0.17
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.17
|Бугай Владислав
|1
|0.17
|Нич Назарий
|1
|0.17
|Шишка Михаил
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Мильченко Артём
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|3
|0
|Капинус Дмитрий
|0
|1
|Борячук Андрей
|1
|0
|Мозиль Олег
|1
|0
|Курило Игорь
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Бичек Константин
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бусько Андрей
|3
|0
|Шишка Михаил
|1
|1
|Грисьо Максим
|1
|1
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0
|Муравский Назарий
|2
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Мильченко Артём
|1
|0
|Вовкун Артем
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0
Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0
Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0
Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|14 - 0
|15
|2.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Металлист
|3:2
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|4.
|Колос Ковалёвка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|Верес
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12 - 13
|10
|8.
|Динамо Киев
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|9.
|Металлист-1925
|2:2
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Ворскла
|2:3
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|Минай
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Львов
|2:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Рух Львов
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Кривбасс
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Черноморец Од
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Металлист-1925
|2:2
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Металлист
|3:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|8.
|Ворскла
|2:3
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Львов
|2:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|2.
|Металлист
|3:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Львов
|2:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Минай
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заря
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ворскла
|2:3
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Металлист-1925
|2:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Рух Львов
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|5 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|4 (1)
|Минай
|Горин Олег
|5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|4
|Верес
|Дахновский Виталий
|4
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
Прогнозы на матч Металлист-1925 2:2 Львов
Исход игры
Металлист-1925
70.9% (83)
Ничья
20.5% (24)
Львов
8.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (35)
Меньше
70.09% (82)
Обе команды забьют
Да
46.15% (54)
Нет
53.85% (63)
Популярный счёт
1:0 Металлист-1925
42.7% (50)
2:1 Металлист-1925
17.9% (21)
1:1 Ничья
17.1% (20)
2:0 Металлист-1925
6% (7)
1:2 Львов
5.1% (6)
0:0 Ничья
2.6% (3)
1:3 Львов
1.7% (2)
0:1 Львов
1.7% (2)
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