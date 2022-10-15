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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 10'
Зульте-Варегем
0'
3' Желтая карточка
Кристенсен Лассе
4' Желтая карточка
Ватанабэ Цуёси

Ход матча

3'
 
Кристенсен Лассе
4'
Ватанабэ Цуёси
 
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Зульте-Варегем
3.85
4.05
4.20
Все Коэффициенты
31
Илич
Марко
6
Сич
Алексей
4
Ватанабэ
Цуёси
24
Дессолей
Дорьян
30
Д'Эне
Кристоф
12
Кейта
Хабиб
32
Танака
Сатоси
77
Энен
Давид
22
Ламкель
Зе
Дидье
10
Селемани
Фаиз
20
Авенатти
Фелипе
25
Бостин
Луи
18
Moudou
Tambedou
4
Дерейк
Тимоти
31
Lukas
Willen
14
Сиранни
Алессандро
20
Nicolas
Rommens
8
Кристенсен
Лассе
26
Novatus
Disma
7
Фадера
Алию
9
Воссен
Йелле
27
Оффор
Чинонсо
Кортрейк
4-2-3-1
Зульте-Варегем
3-4-3

История личных встреч

Кортрейк
Зульте-Варегем

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
5:0
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:5
ПДАТЗПВЛЕПО
4:2
ПДА
4:2
К
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
0:1
ПДА
2:2
ЛП
2:3
ЛП
2:1
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 4 0.33
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.08
Авенатти Фелипе 1 0.08
Гейе Папе Хабиб 1 0.08
Мбайо Дилан 1 0.08
Ватанабэ Цуёси 1 0.08
Д'Эне Кристоф 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадера Алию 2 0.17
Воссен Йелле 2 0.17
Nicolas Rommens 1 0.08
Лопес Борха 1 0.08
Драмбаев Aлександр 1 0.08
Stan Braem 1 0.08
Цука Рави 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Ндур Алиун 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Д'Эне Кристоф 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Авенатти Фелипе 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Танака Сатоси 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Сильва Жоао 1 0
Бруно Массимо 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Илич Марко 1 0
Радованович Александар 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Nayel Mehssatou 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 3 1
Сиссако Абдулайе 3 0
Фадера Алию 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Лопес Борха 2 0
Nicolas Rommens 2 0
Цука Рави 2 0
Оффор Чинонсо 2 0
Lukas Willen 2 0
Moudou Tambedou 2 0
Воссен Йелле 1 0
Дерейк Тимоти 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
1
10%
5
26%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

18
26
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
11%
4
15%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
4
22%
3
12%
31-45
3
17%
8
31%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
5
28%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4
Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0
Зульте-Варегем
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 19 - 15 22
5. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
6. Вестерло 12 6 1 5 22 - 20 19
7. Стандард 11 6 1 4 16 - 15 19
8. Гент 11 5 2 4 20 - 14 17
9. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
10. Шарлеруа 11 5 0 6 16 - 17 15
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Кортрейк 0:0 12 3 2 7 9 - 18 11
14. Серен Юнайтед 12 3 2 7 13 - 21 11
15. Мехелен 11 3 2 6 17 - 21 11
16. Эйпен 11 3 0 8 9 - 20 9
17. Серкль Брюгге 11 2 3 6 10 - 20 9
18. Зульте-Варегем 0:0 12 1 3 8 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
6. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 6 2 0 4 9 - 12 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Кортрейк 0:0 6 1 2 3 3 - 8 5
15. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 0:0 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
6. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
7. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
8. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Кортрейк 0:0 6 2 0 4 6 - 10 6
14. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Серкль Брюгге 6 1 0 5 6 - 15 3
18. Зульте-Варегем 0:0 6 0 3 3 2 - 7 3
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  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Зульте-Варегем
3.85
4.05
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кортрейк 0:0 Зульте-Варегем онлайн

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Зульте-Варегем
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