Тур: 12. Стадион: Гульденспоренстадион.
1:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаКристенсен Лассе
4' Желтая карточкаВатанабэ Цуёси
23' Желтая карточкаДессолей Дорьян
1:0
25' ГолКейта Хабиб
27' Желтая карточкаВоссен Йелле
1:1
60' ГолMoudou Tambedou
1:2
65' ГолОффор Чинонсо
74' Желтая карточкаNovatus Disma
80' Желтая карточкаФадера Алию
1:3
87' ПенальтиГано Зиньо
88' Желтая карточкаМбайо Дилан
89' Желтая карточкаЛамкель Зе Дидье
90'+8
Ход матча
23'
25'
1:0
27'
60'
1:1
65'
1:2
74'
80'
87'
1:3
88'
89'
31
Илич
Марко
12
Кейта
Хабиб
77
Энен
Давид
25
Бостин
Луи
31
Lukas
Willen
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Adnan Custovic
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Lukas WillenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сормо БентЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
Главный тренер: Mbaye Leye
История личных встреч
Кортрейк
Зульте-Варегем
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|4
|0.33
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.08
|Авенатти Фелипе
|1
|0.08
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.08
|Мбайо Дилан
|1
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.08
|Кейта Хабиб
|1
|0.08
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадера Алию
|2
|0.17
|Воссен Йелле
|2
|0.17
|Nicolas Rommens
|1
|0.08
|Лопес Борха
|1
|0.08
|Оффор Чинонсо
|1
|0.08
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.08
|Stan Braem
|1
|0.08
|Moudou Tambedou
|1
|0.08
|Гано Зиньо
|1 (1)
|0.08
|Цука Рави
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Дессолей Дорьян
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Сильва Жоао
|1
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|4
|1
|Фадера Алию
|4
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Воссен Йелле
|2
|0
|Лопес Борха
|2
|0
|Nicolas Rommens
|2
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Оффор Чинонсо
|2
|0
|Lukas Willen
|2
|0
|Moudou Tambedou
|2
|0
|Дерейк Тимоти
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
1
10%
5
26%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Пропущено
21
27
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
10%
4
15%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
4
19%
3
11%
31-45
4
19%
8
30%
30%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
6
29%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4
Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0
Зульте-Варегем
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|5.
|АХ Лёвен
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|6.
|Вестерло
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|7.
|Стандард
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Гент
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|9.
|Шарлеруа
|0:0
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|10.
|Андерлехт
|11
|5
|1
|5
|19 - 12
|16
|11.
|Сент-Трейден
|0:0
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Серен Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|14.
|Мехелен
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|15.
|Кортрейк
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|16.
|Эйпен
|0:0
|12
|3
|1
|8
|9 - 20
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Шарлеруа
|0:0
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|14.
|Сент-Трейден
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Эйпен
|0:0
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Шарлеруа
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|9.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|10.
|Сент-Трейден
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Эйпен
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|13.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|14.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|18.
|Серкль Брюгге
|0:0
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5