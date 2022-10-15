Тур: 26. Стадион: Альфхейм. Главный судья: Marius Hansen Groetta
Ход матча
8'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Daniel Bassi
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Тромсё
Одд
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|9
|0.35
|Миккельсен Эугуст
|6 (1)
|0.23
|Каманси Уоррен
|4
|0.15
|Эбийе Мозес
|3
|0.12
|Опсал Сакариас
|2
|0.08
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.08
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Псише Кристоф
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Нильсен Лассе III
|1
|0.04
|Нордас Лассе
|1
|0.04
|Туоминен Яссе
|1
|0.04
|Норхейм Рунар
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|10 (4)
|0.38
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.23
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.12
|Dennis Gjengaar
|3
|0.12
|Йоргенсен Филип
|2
|0.08
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.08
|Валлем Конрад
|2
|0.08
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.04
|Диоманде Адама
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Abel William Stensrud
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Аас Сайвер
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе III
|6
|0
|Йенсен Рубен
|5
|0
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Китолано Эрик
|4
|0
|Хаугор Якоб
|3
|0
|Опсал Сакариас
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Енссен Андерс
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Каманси Уоррен
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|Рууд Эспен
|5
|0
|Валлем Конрад
|5
|0
|Хаген Стеффен
|2
|1
|Евтович Милан
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Аас Сайвер
|3
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
6
27%
0
0%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
5
23%
5
42%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
4
18%
1
8%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
3
16%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
6
32%
31-45
4
24%
3
16%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
3
18%
1
5%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
7%
4
20%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
4
29%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
29%
4
20%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
3
16%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
2
8%
5
26%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
29%
29%
4
21%
76-90
Забито
36
32
17 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
7
19%
4
13%
1-15
5
14%
6
19%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
9
25%
10
31%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
8
22%
5
16%
76-90
Пропущено
41
38
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
5
12%
6
16%
1-15
7
17%
7
18%
16-30
7
17%
7
18%
31-45
6
15%
8
21%
46-60
6
15%
5
13%
61-75
10
24%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2
Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3
Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|20
|3
|2
|60 - 21
|63
|2.
|Будё-Глимт
|25
|14
|6
|5
|64 - 32
|48
|3.
|Лиллестрём
|25
|14
|5
|6
|44 - 28
|47
|4.
|Русенборг
|25
|13
|8
|4
|56 - 35
|47
|5.
|Волеренга
|25
|13
|3
|9
|46 - 35
|42
|6.
|Одд
|1:0
|26
|11
|5
|10
|32 - 39
|38
|7.
|Тромсё
|0:1
|26
|8
|10
|8
|36 - 42
|34
|8.
|Викинг
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|9.
|Сарпсборг-08
|25
|10
|2
|13
|47 - 46
|32
|10.
|Стрёмсгодсет
|25
|9
|5
|11
|39 - 40
|32
|11.
|Хёугесунн
|25
|8
|6
|11
|36 - 41
|30
|12.
|Олесунн
|24
|7
|7
|10
|26 - 38
|28
|13.
|Хам-Кам
|25
|5
|11
|9
|28 - 36
|26
|14.
|Саннефьёрд
|25
|6
|5
|14
|37 - 59
|23
|15.
|Кристиансунд
|25
|4
|6
|15
|30 - 51
|18
|16.
|Дьерв
|24
|4
|2
|18
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|12
|10
|2
|0
|30 - 10
|32
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|3.
|Волеренга
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Будё-Глимт
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|6.
|Тромсё
|0:1
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Одд
|1:0
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Викинг
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|14.
|Кристиансунд
|12
|3
|4
|5
|22 - 27
|13
|15.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|5
|6
|19 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Одд
|1:0
|13
|5
|4
|4
|13 - 19
|19
|5.
|Русенборг
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|6.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|7.
|Волеренга
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|8.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|1
|7
|23 - 25
|13
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Тромсё
|0:1
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Хёугесунн
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|13.
|Хам-Кам
|12
|1
|6
|5
|13 - 22
|9
|14.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|15.
|Кристиансунд
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|12
|0
|1
|11
|10 - 36
|1
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|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|11 (7)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3