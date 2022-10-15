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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Тромсё
0:1
Первый тайм: 10'
Одд

Ход матча

8'
0:1
Ингебритсен Микаэль
(Йоргенсен Филип)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Одд
3.80
4.40
4.93
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
14
Каманси
Уоррен
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
7
Винтер
Феликс
9
Нордас
Лассе
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
14
Валлем
Конрад
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
24
Dennis
Gjengaar
8
Евтович
Милан
15
Ингебритсен
Микаэль
11
Ролантссон
Гилли
Тромсё
5-3-2
Одд
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Одд

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:0
Т
2:0
Т
3:0
ТМК
4:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
3:1
К
3:2
Т
0:0
Т
3:2
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 9 0.35
Миккельсен Эугуст 6 (1) 0.23
Каманси Уоррен 4 0.15
Эбийе Мозес 3 0.12
Опсал Сакариас 2 0.08
Вестерлунн Никлас 2 0.08
Йенсен Рубен 2 0.08
Псише Кристоф 2 0.08
Гундерсен Йостейн 2 0.08
Нильсен Лассе III 1 0.04
Нордас Лассе 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Норхейм Рунар 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 10 (4) 0.38
Леуритсен Тобиас 6 0.23
Рууд Эспен 3 (1) 0.12
Dennis Gjengaar 3 0.12
Йоргенсен Филип 2 0.08
Ингебритсен Микаэль 2 0.08
Валлем Конрад 2 0.08
Бьортуфт Один Лурас 1 0.04
Диоманде Адама 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Abel William Stensrud 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Аас Сайвер 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 6 0
Йенсен Рубен 5 0
Гундерсен Йостейн 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Китолано Эрик 4 0
Хаугор Якоб 3 0
Опсал Сакариас 3 0
Псише Кристоф 2 0
Енссен Андерс 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Рууд Эспен 5 0
Валлем Конрад 5 0
Хаген Стеффен 2 1
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Аас Сайвер 3 0
Овусу Соломон 2 0
Месик Иван 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Кителано Йон 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Dennis Gjengaar 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
6
27%
0
0%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
5
23%
5
42%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
4
18%
1
8%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
3
16%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
6
32%
31-45
4
24%
3
16%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
3
18%
1
5%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
7%
4
20%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
4
29%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
29%
4
20%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
3
16%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
2
8%
5
26%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
29%
29%
4
21%
76-90

Забито

36
32
17 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
7
19%
4
13%
1-15
5
14%
6
19%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
9
25%
10
31%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
8
22%
5
16%
76-90

Пропущено

41
38
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
5
12%
6
16%
1-15
7
17%
7
18%
16-30
7
17%
7
18%
31-45
6
15%
8
21%
46-60
6
15%
5
13%
61-75
10
24%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2
Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3
Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 20 3 2 60 - 21 63
2. Будё-Глимт 25 14 6 5 64 - 32 48
3. Лиллестрём 25 14 5 6 44 - 28 47
4. Русенборг 25 13 8 4 56 - 35 47
5. Волеренга 25 13 3 9 46 - 35 42
6. Одд 1:0 26 11 5 10 32 - 39 38
7. Тромсё 0:1 26 8 10 8 36 - 42 34
8. Викинг 25 9 6 10 40 - 41 33
9. Сарпсборг-08 25 10 2 13 47 - 46 32
10. Стрёмсгодсет 25 9 5 11 39 - 40 32
11. Хёугесунн 25 8 6 11 36 - 41 30
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 25 5 11 9 28 - 36 26
14. Саннефьёрд 25 6 5 14 37 - 59 23
15. Кристиансунд 25 4 6 15 30 - 51 18
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 12 10 2 0 30 - 10 32
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
6. Тромсё 0:1 13 7 3 3 22 - 18 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Одд 1:0 13 6 1 6 19 - 20 19
11. Викинг 12 5 4 3 19 - 13 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Кристиансунд 12 3 4 5 22 - 27 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Одд 1:0 13 5 4 4 13 - 19 19
5. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
6. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
7. Волеренга 13 4 2 7 19 - 25 14
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Тромсё 0:1 13 1 7 5 14 - 24 10
12. Хёугесунн 12 2 3 7 13 - 21 9
13. Хам-Кам 12 1 6 5 13 - 22 9
14. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Одд
3.80
4.40
4.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 0:1 Одд онлайн

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