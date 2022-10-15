Тур: 9. Стадион: Сан Никола.
0'
15' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
18' Желтая карточкаДжоване Самуэль
35' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
52' Желтая карточкаКваранта Данило
55' Желтая карточкаДионизи Федерико
61' Желтая карточкаГондо Седрик
64' Желтая карточкаБенедетти Леонардо
0:1
78' ГолШимич Лоренцо
87' Желтая карточкаД'Эррико Андреа
0:2
90' ГолДионизи Федерико
90' Вторая желтая карточкаГондо Седрик
90'+8
Ход матча
18'
35'
52'
55'
61'
78'
0:1
87'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
18
Каприле
Элия
27
Эрамо
Мирко
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Сетер ДамирНападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Бауман НоамВратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
История личных встреч
Бари
Асколи
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walid Cheddira
|8 (1)
|0.89
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.56
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.33
|Белломо Никола
|1
|0.11
|Шедлер Орельен
|1
|0.11
|Майта Маттиа
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Сальседо Эдди
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.44
|Боттегин Эрик
|2
|0.22
|Дионизи Федерико
|2
|0.22
|Коллоколо Микеле
|1
|0.11
|Шимич Лоренцо
|1
|0.11
|Лунгой Кристофер
|1
|0.11
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|5
|0
|Риччи Джакомо
|2
|1
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|1
|Майта Маттиа
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Антенуччи Мирко
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Walid Cheddira
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|5
|1
|Гондо Седрик
|5
|1
|Калигара Фабрицио
|2
|1
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Джоване Самуэль
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Эрамо Мирко
|1
|0
|Фаласко Никола
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
22%
2
18%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
3
27%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1
Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0
Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тернана
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|2.
|Реджина
|9
|6
|0
|3
|17 - 5
|18
|3.
|Фрозиноне
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|4.
|Бари
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|5.
|Дженоа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|6.
|Парма
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Брешия
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|10.
|Асколи
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|11.
|Козенца
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|12.
|Зюйдтироль
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|13.
|СПАЛ
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|14.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|15.
|Беневенто
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Венеция
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|17.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|18.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|19.
|Комо
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|20.
|Перуджа
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|СПАЛ
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|14.
|Зюйдтироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Комо
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|9.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|11.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|13.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Беневенто
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|15.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 4
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4