Тур: 12. Стадион: Josko Arena.
1:0
Второй тайм: 65'
0'
41' Желтая карточкаКершбаум Роман
1:0
50' ПенальтиМоншайн Кристоф
53' Желтая карточкаБайич Анте
Ход матча
41'
50'
1:0
53'
66
David
Ungar
19
Julian
Turi
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
29
Байич
Анте
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
-
19 Julian TuriЗащитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
21 Leo MikicПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Рид
Рапид Вена
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
34 матча
8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 31 победа
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 23 победы
49 матчей
24.5%
12.2%
63.3%
12 побед 6 ничьих 31 победа
Первый тайм
18.4%
40.8%
40.8%
9 побед 20 ничьих 20 побед
Второй тайм
14.3%
38.8%
46.9%
7 побед 19 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|2
|0.17
|Philipp Pomer
|2
|0.17
|Leo Mikic
|2
|0.17
|Моншайн Кристоф
|2 (2)
|0.17
|Висмейер Юлиан
|1
|0.08
|Нутц Штефан
|0
|0
|Michael Martin
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|0.36
|Циммерманн Бернхард
|3
|0.27
|Грюлль Марко
|2
|0.18
|Дрёйф Ферди
|1
|0.09
|Кюн Николас
|1
|0.09
|Байич Анте
|1
|0.09
|Демир Юсуф
|1
|0.09
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.09
|Шик Торстен
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Грайль Патрик
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|2
|2
|Лакнер Маркус
|2
|1
|Цигль Марсель
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|David Ungar
|1
|1
|Моншайн Кристоф
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Michael Martin
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Пеич Алекса
|3
|0
|Байич Анте
|1
|1
|Martin Moormann
|1
|1
|Виммер Кевин
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Циммерманн Бернхард
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Шик Торстен
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
4
44%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
60%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
1
11%
2
14%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
33%
6
43%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
24%
5
45%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
18%
61-75
3
18%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вольфсбергер - Рид 1:2 Рид - Альтах 2:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3
ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3
Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|2.
|Штурм
|11
|7
|3
|1
|19 - 6
|24
|3.
|ЛАСК
|1:1
|12
|5
|5
|2
|21 - 16
|20
|4.
|Аустрия Вена
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|6.
|Вольфсбергер
|11
|4
|2
|5
|22 - 22
|14
|7.
|Рапид Вена
|0:1
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|8.
|Сваровски Тироль
|3:1
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|9.
|Аустрия Лустенау
|1:3
|12
|3
|3
|6
|15 - 24
|12
|10.
|Рид
|1:0
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|11.
|Хартберг
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|12.
|Альтах
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|ЛАСК
|1:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Сваровски Тироль
|3:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|7.
|Рид
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Аустрия Лустенау
|1:3
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Вольфсбергер
|6
|1
|1
|4
|10 - 15
|4
|11.
|Рапид Вена
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|2.
|Штурм
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|ЛАСК
|1:1
|6
|2
|4
|0
|10 - 5
|10
|4.
|Аустрия Вена
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|5.
|Рапид Вена
|0:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|6
|3
|1
|2
|14 - 13
|10
|7.
|Вольфсбергер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|8.
|Сваровски Тироль
|3:1
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|1:3
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|10.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|12.
|Рид
|1:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
- — Выход в группу лидеров
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|8 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 3
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3