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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Торпедо Москва
0:0
Перерыв
Локомотив Москва
0'
31' Желтая карточка
Ненахов Максим
42' Желтая карточка
Самсонов Артём

Ход матча

31'
 
Ненахов Максим
42'
Самсонов Артём
 
Прогнозы 142
Торпедо Москва 17.6% (25)
X 24.6% (35)
Локомотив Москва 57.7% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Локомотив Москва
4.85
4.02
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Бабурин
Егор
13
Шапич
Стефан
4
Кожемякин
Олег
44
Самсонов
Артём
Владимирович
28
Смольников
Игорь
90
Роганович
Боян
24
Савич
Игор
35
Енин
Иван
18
Караев
Давид
22
Эркинов
Хожимат
19
Турищев
Максим
1
Алвим
Маринато
Гилерме
24
Ненахов
Максим
20
Кузьмичёв
Иван
4
Магкеев
Станислав
71
Тикнизян
Наир
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
69
Куликов
Даниил
10
Изидор
Вильсон
9
Игнатьев
Иван
25
Камано
Франсуа
Торпедо Москва
3-4-2-1
Локомотив Москва
4-1-2-3

История личных встреч

Торпедо Москва
Локомотив Москва

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смольников Игорь 1 0.08
Лебеденко Игорь 1 0.08
Караев Давид 1 0.08
Шапич Стефан 1 0.08
Померко Алексей 1 (1) 0.08
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 4 (4) 0.31
Игнатьев Иван 4 0.31
Керк Джирано 2 0.15
Марадишвили Константин 2 0.15
Изидор Вильсон 1 0.08
Баринов Дмитрий 1 0.08
Камано Франсуа 1 0.08
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Кутепов Илья 2 1
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Померко Алексей 2 0
Бабурин Егор 2 0
Роганович Боян 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Савич Игор 2 0
Темников Иван 1 0
Ле Таллек Дамьен Венсан Дени 1 0
Смольников Игорь 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Турищев Максим 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Ненахов Максим 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Миранчук Антон 2 0
Камано Франсуа 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Карпукас Артём 2 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Изидор Вильсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
9
60%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
67%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
50%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
5
45%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

5
15
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
3
60%
2
13%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Пропущено

25
26
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
4%
4
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
10
40%
4
15%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
5
20%
7
27%
61-75
6
24%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0
Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0
Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
3. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 23 - 17 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Оренбург Заявка 12 6 0 6 20 - 28 18
8. Ахмат Заявка 12 5 2 5 18 - 19 17
9. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10. Пари НН Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
12. Факел 0:0 Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
13. Крылья Советов Заявка 12 2 5 5 12 - 19 11
14. Локомотив Москва 0:0 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
15. Химки 0:0 Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 13 1 4 8 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
7. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
8. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел 0:0 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва 0:0 Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 11 5
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Ахмат Заявка 6 3 0 3 11 - 11 9
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
11. Факел 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
12. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
13. Локомотив Москва 0:0 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
15. Химки 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Ахмат Швец Антон 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 43'
    Карпукас после передачи Камано пробивает в касание с линии штрафной - Бабурин накрывает мяч, катившийся в нижний угол.
  • Желтая карточка
    42'
    Самсонов получает желтую карточку за фол против Камано на своей половине поля.
  • 41'
    Ошибка Кожемякина приводит к перехвату и удару Игнатьева из-за пределов штрафной - Бабурин забирает мяч.
  • 40'
    Игнатьев со штрафного с 28 метров пробивает над перекладиной, не самый удачный удар от форварда "Локомотива".
  • 38'
    Позиционно атакует "Локомотив", Ненахов простреливает с правого фланга, но торпедовцы мяч выносят.
  • 36'
    Самсонов исполняет подачу с левого фланга, однако мяч перелетает через всех игроков, дальше снаряд подхватил Смольников, но продолжение атаки получилось не опасным.
  • Угловой
    34'
    Еще два угловых с правого фланга исполнили хозяева поля, однако остроты у ворот Гилерме не возникло.
  • Угловой
    33'
    После розыгрыша углового последовала подача на дальнюю штангу, скидка Кожемякина получилась неточной, но было в этом моменте касание Игнатьева - угловой с другого фланга
  • 32'
    Савич после передачи с правого фланга пробивает в касание, мяч цепляет Кузьмичёва и проходит рядом со штангой.
  • Желтая карточка
    31'
    Ненахов получает желтую карточку за срыв атаки, придержал Максим за руку одного из оппонентов.
  • 29'
    Роганович подает с левого фланга, Гилерме на выходе замешкался, но всё же борьба в воздухе остается за Кузьмичёвым.
  • Офсайд
    27'
    Игнатьев открылся под заброс Баринова, ворвался в штрафную, Бабурина не переиграл, но Изидор послал мяч в сетку на добивании. Впрочем, у Ивана зафиксирован офсайд.
  • 26'
    Всего 28 процентов владения у "Торпедо", однако хозяева атакуют гораздо острее в первой части этой встречи.
  • 25'
    Турищев с левого фланга исполняет подачу в штрафную, однако мяч сваливается с ноги и улетает за ворота Гилерме.
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    • 24'
      Последние минуты проходят с перевесом "Торпедо", очень повезло "Локомотиву", что они не пропустили в эти минуты.
    • 22'
      Перехватили черно-белые мяч на правом фланге, оттуда последовала подача в штрафную, Эркинов пытается пробить в падении головой, но не попал по мячу как следует.
    • Опасный момент
      21'
      Подачу Смольникова с правого фланга Карпукас прервал, мяч однако дошел в штрафную до Караева, Давид пробил слёта с разворота, однако снаряд прошел рядом с дальней штангой.
    • Угловой
      19'
      Второй угловой "Локомотива" также не получается опасным, спокойно "Торпедо" отбивается.
    • 18'
      Тикнизян подбирает мяч на левом краю штрафной, однако удар Наира оказался заблокирован.
    • 17'
      Роганович с левого фланга исполняет передачу в штрафную, однако Гилерме на выходе спокойно забрал мяч.
    • Угловой
      16'
      После навеса с углового Баринов с ближней штанги продлил траекторию полёта мяча, но дальше торпедовцы отбились.
    • 15'
      Подачу с правого фланга прервал защитник "Торпедо", Бабурин должен был забирать мяч, однако упустил его за лицевую.
    • 14'
      Ничего интересного на поле не происходит, "Локомотив" контролирует мяч на чужой половине поля, но без особого обострения.
    • 12'
      По-прежнему у нас совсем нет моментов и ударов, хотя преимущество "Локомотива" постепенно вырисовывается.
    • Фол, нарушение
      11'
      Ненахов включается по правому флангу, но фолит против Рогановича, который выиграл позицию у защитника "Локо".
    • 9'
      Многовато мелких фолов в дебюте встречи, не удается командам разогнаться и показать свои лучшие качества.
    • 7'
      Изидор прострелил с правого фланга в штрафную, Игнатьев пяткой продлил траекторию, но до удара по воротам дело не дошло.
    • 6'
      Штрафной на правом полуфланге заработали гости, но подача в штрафную "Торпедо" точной не получилась.
    • Угловой
      4'
      Неудачным получился первый угловой в исполнении "Торпедо", спокойно отбивается "Локомотив".
    • 3'
      Прорыв Турищева по центру завершился угловым, пробить по воротам Максиму не позволил соперник.
    • 2'
      Сегодня встречаются две команды, которые на неделе сменили тренера, посмотрим, чем закончится дебютный матч Андрея Талалаева и уже не дебютный матч Заура Хапова.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Торпедо Москва
    17.6% (25)
    Ничья
    24.6% (35)
    Локомотив Москва
    57.7% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.9% (57)
    Меньше
    52.1% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    72.27% (86)
    Нет
    27.73% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    26.8% (38)
    1:1 Ничья
    21.8% (31)
    0:1 Локомотив Москва
    15.5% (22)
    2:1 Торпедо Москва
    7.7% (11)
    1:3 Локомотив Москва
    3.5% (5)
    1:0 Торпедо Москва
    3.5% (5)
    0:2 Локомотив Москва
    2.8% (4)
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    Локомотив Москва
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