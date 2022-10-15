Самсонов исполняет подачу с левого фланга, однако мяч перелетает через всех игроков, дальше снаряд подхватил Смольников, но продолжение атаки получилось не опасным.

Позиционно атакует "Локомотив", Ненахов простреливает с правого фланга, но торпедовцы мяч выносят.

Игнатьев со штрафного с 28 метров пробивает над перекладиной, не самый удачный удар от форварда "Локомотива".

Ошибка Кожемякина приводит к перехвату и удару Игнатьева из-за пределов штрафной - Бабурин забирает мяч.

Самсонов получает желтую карточку за фол против Камано на своей половине поля.

Карпукас после передачи Камано пробивает в касание с линии штрафной - Бабурин накрывает мяч, катившийся в нижний угол.

Турищев с левого фланга исполняет подачу в штрафную, однако мяч сваливается с ноги и улетает за ворота Гилерме.

Всего 28 процентов владения у "Торпедо", однако хозяева атакуют гораздо острее в первой части этой встречи.

Игнатьев открылся под заброс Баринова, ворвался в штрафную, Бабурина не переиграл, но Изидор послал мяч в сетку на добивании. Впрочем, у Ивана зафиксирован офсайд.

Роганович подает с левого фланга, Гилерме на выходе замешкался, но всё же борьба в воздухе остается за Кузьмичёвым.

Ненахов получает желтую карточку за срыв атаки, придержал Максим за руку одного из оппонентов.

Савич после передачи с правого фланга пробивает в касание, мяч цепляет Кузьмичёва и проходит рядом со штангой.

После розыгрыша углового последовала подача на дальнюю штангу, скидка Кожемякина получилась неточной, но было в этом моменте касание Игнатьева - угловой с другого фланга

Еще два угловых с правого фланга исполнили хозяева поля, однако остроты у ворот Гилерме не возникло.

24' Последние минуты проходят с перевесом "Торпедо", очень повезло "Локомотиву", что они не пропустили в эти минуты.

22' Перехватили черно-белые мяч на правом фланге, оттуда последовала подача в штрафную, Эркинов пытается пробить в падении головой, но не попал по мячу как следует.

21' Подачу Смольникова с правого фланга Карпукас прервал, мяч однако дошел в штрафную до Караева, Давид пробил слёта с разворота, однако снаряд прошел рядом с дальней штангой.

19' Второй угловой "Локомотива" также не получается опасным, спокойно "Торпедо" отбивается.

18' Тикнизян подбирает мяч на левом краю штрафной, однако удар Наира оказался заблокирован.

17' Роганович с левого фланга исполняет передачу в штрафную, однако Гилерме на выходе спокойно забрал мяч.

16' После навеса с углового Баринов с ближней штанги продлил траекторию полёта мяча, но дальше торпедовцы отбились.

15' Подачу с правого фланга прервал защитник "Торпедо", Бабурин должен был забирать мяч, однако упустил его за лицевую.

14' Ничего интересного на поле не происходит, "Локомотив" контролирует мяч на чужой половине поля, но без особого обострения.