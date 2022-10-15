Тур: 13. Стадион: Стадион им. Эдуарда Стрельцова.
0:0
Перерыв
Ход матча
31'
42'
12
Бабурин
Егор
13
Шапич
Стефан
24
Савич
Игор
35
Енин
Иван
18
Караев
Давид
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
-
13 Шапич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Савич ИгорПолузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
-
18 Караев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Лаптев ДенисНападающий
-
26 Коста МаркНападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
-
12 Митай МариоЗащитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Циннбауэр Йозеф
История личных встреч
Торпедо Москва
Локомотив Москва
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смольников Игорь
|1
|0.08
|Лебеденко Игорь
|1
|0.08
|Караев Давид
|1
|0.08
|Шапич Стефан
|1
|0.08
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.08
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|4 (4)
|0.31
|Игнатьев Иван
|4
|0.31
|Керк Джирано
|2
|0.15
|Марадишвили Константин
|2
|0.15
|Изидор Вильсон
|1
|0.08
|Баринов Дмитрий
|1
|0.08
|Камано Франсуа
|1
|0.08
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Кутепов Илья
|2
|1
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Роганович Боян
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Савич Игор
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Ле Таллек Дамьен Венсан Дени
|1
|0
|Смольников Игорь
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Ненахов Максим
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Миранчук Антон
|2
|0
|Камано Франсуа
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
9
60%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
67%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
50%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
5
45%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
5
15
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
3
60%
2
13%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Пропущено
25
26
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
4%
4
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
10
40%
4
15%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
5
20%
7
27%
61-75
6
24%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0
Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0
Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|33 - 5
|30
|2.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 19
|25
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 20
|20
|7.
|Оренбург
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|20 - 28
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|Пари НН
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|12.
|Факел
|0:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 23
|11
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|14.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|15.
|Химки
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|16.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|13.
|Химки
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|14.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|15.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|11.
|Факел
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|12.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|13.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|15.
|Химки
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (5)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|14 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|8 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Локомотив Москва
Исход игры
Торпедо Москва
17.6% (25)
Ничья
24.6% (35)
Локомотив Москва
57.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
72.27% (86)
Нет
27.73% (33)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
26.8% (38)
1:1 Ничья
21.8% (31)
0:1 Локомотив Москва
15.5% (22)
2:1 Торпедо Москва
7.7% (11)
1:3 Локомотив Москва
3.5% (5)
1:0 Торпедо Москва
3.5% (5)
0:2 Локомотив Москва
2.8% (4)
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