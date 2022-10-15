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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
1:1
Второй тайм: 66'
ЛАСК
0'
0:1
15' Гол
Любичич Марин
45' Желтая карточка
Любичич Марин
1:1
63' Гол
Арвайлер Йонас

Ход матча

15'
0:1
Любичич Марин
45'
 
Любичич Марин
46'
Бонна Соломон
Sinan Karweina
 
61'
Арвайлер Йонас
Ридер Флориан
 
61'
 
Цуль Роберт
Хорват Саша
63'
Арвайлер Йонас
(Christopher Cvetko)
1:1
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
ЛАСК
4.17
3.72
2.95
Все Коэффициенты
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
19
Andy
Irving
8
Kosmas
Gezos
14
Christopher
Cvetko
9
Sinan
Karweina
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
3
Кечкеш
Акош
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
ЛАСК

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

24 матча

25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Б
3:1
Б
2:2
Б
1:1
К
5:3
ТМК
2:0
ЭЛ
0:5
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
0:7
Л
3:2
Л
4:1
Л
3:1
Л
0:4
Л
0:5
Л
1:3
Л
5:0
Л
0:0
Л
4:0
Л
1:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 7 0.58
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.25
Andy Irving 2 (2) 0.17
Ридер Флориан 2 0.17
Kosmas Gezos 2 0.17
Арвайлер Йонас 2 0.17
Christopher Cvetko 1 0.08
Бонна Соломон 1 0.08
Верницниг Кристофер 0 0
Sinan Karweina 0 0
Бенателли Рико 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 8 0.67
Накамура Кейто 6 0.5
Гойгингер Томас 3 0.25
Цуль Роберт 1 0.08
Кулурис Эфтимос 1 0.08
Хорват Саша 1 0.08
Йовичич Бранко 1 0.08
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Реннер Рене 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинк Маркус 3 0
Kosmas Gezos 3 0
Nicolas Wimmer 3 0
Ридер Флориан 3 0
Бенателли Рико 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Шумахер Тилль 1 0
Sinan Karweina 1 0
Nikola Djoric 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 6 0
Любичич Марин 2 1
Стойкович Филип 1 1
Михорль Петер 1 1
Реннер Рене 2 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Челич Неманя 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
3
75%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
7%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
43%
2
18%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
4
31%
1
9%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Забито

20
20
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
3
15%
5
25%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
7
35%
3
15%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 10
4
20%
1
7%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
4
27%
61-75
4
20%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4
Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2
ЛАСК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4
Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 8 2 1 26 - 7 26
2. Штурм 11 7 3 1 19 - 6 24
3. ЛАСК 1:1 12 5 5 2 21 - 16 20
4. Аустрия Вена 11 5 3 3 20 - 18 18
5. Аустрия Клагенфурт 1:1 12 5 3 4 21 - 21 18
6. Вольфсбергер 11 4 2 5 22 - 22 14
7. Рапид Вена 0:1 11 4 2 5 14 - 12 14
8. Сваровски Тироль 3:1 12 4 2 6 17 - 22 14
9. Аустрия Лустенау 1:3 12 3 3 6 15 - 24 12
10. Рид 1:0 12 3 2 7 9 - 18 11
11. Хартберг 10 3 1 6 12 - 18 10
12. Альтах 11 2 2 7 14 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Штурм 6 4 1 1 10 - 3 13
3. ЛАСК 1:1 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Вена 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Аустрия Клагенфурт 1:1 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Сваровски Тироль 3:1 6 2 2 2 8 - 12 8
7. Рид 1:0 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Аустрия Лустенау 1:3 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Вольфсбергер 6 1 1 4 10 - 15 4
11. Рапид Вена 0:1 5 1 1 3 5 - 8 4
12. Альтах 6 1 1 4 9 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 15 - 4 12
2. Штурм 5 3 2 0 9 - 3 11
3. ЛАСК 1:1 6 2 4 0 10 - 5 10
4. Аустрия Вена 6 3 1 2 12 - 11 10
5. Рапид Вена 0:1 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Аустрия Клагенфурт 1:1 6 3 1 2 14 - 13 10
7. Вольфсбергер 5 3 1 1 12 - 7 10
8. Сваровски Тироль 3:1 6 2 0 4 9 - 10 6
9. Аустрия Лустенау 1:3 7 1 2 4 7 - 12 5
10. Хартберг 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
12. Рид 1:0 6 1 1 4 3 - 9 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 8 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Рид Leo Mikic 2 2
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 3
Альтах Райтер Доминик 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Marin Ljubicic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
ЛАСК
4.17
3.72
2.95
Все Коэффициенты
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