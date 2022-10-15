Тур: 12. Стадион: Вёртерзе-Штадион.
1:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолЛюбичич Марин
45' Желтая карточкаЛюбичич Марин
1:1
63' ГолАрвайлер Йонас
64' Желтая карточкаAndy Irving
1:2
71' ГолЛюбичич Марин
76' Желтая карточкаКечкеш Акош
1:3
78' ГолНакамура Кейто
80' Желтая карточкаБенателли Рико
82' Желтая карточкаВерницниг Кристофер
90'+4
Ход матча
15'
0:1
45'
63'
64'
71'
1:2
76'
78'
1:3
80'
19
Andy
Irving
32
Пинк
Маркус
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
ЛАСК
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
24 матча
25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|7
|0.58
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.25
|Арвайлер Йонас
|3
|0.25
|Andy Irving
|2 (2)
|0.17
|Ридер Флориан
|2
|0.17
|Kosmas Gezos
|2
|0.17
|Christopher Cvetko
|1
|0.08
|Бонна Соломон
|1
|0.08
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|9
|0.75
|Накамура Кейто
|7
|0.58
|Гойгингер Томас
|3
|0.25
|Цуль Роберт
|1
|0.08
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.08
|Хорват Саша
|1
|0.08
|Йовичич Бранко
|1
|0.08
|Михорль Петер
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Реннер Рене
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинк Маркус
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Kosmas Gezos
|3
|0
|Nicolas Wimmer
|3
|0
|Ридер Флориан
|3
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Andy Irving
|1
|0
|Шумахер Тилль
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
|Nikola Djoric
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|6
|0
|Любичич Марин
|2
|1
|Стойкович Филип
|1
|1
|Михорль Петер
|1
|1
|Реннер Рене
|2
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
29%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
3
25%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
4
40%
3
60%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
7%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
43%
2
18%
76-90
Пропущено
13
11
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
4
31%
1
9%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Забито
21
23
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
14%
6
26%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
7
33%
4
17%
76-90
Пропущено
23
16
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 11
5
22%
1
6%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
5
31%
61-75
5
22%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4
Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2
ЛАСК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4
Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|2.
|Штурм
|11
|7
|3
|1
|19 - 6
|24
|3.
|ЛАСК
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|4.
|Аустрия Вена
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|12
|5
|2
|5
|21 - 23
|17
|6.
|Вольфсбергер
|11
|4
|2
|5
|22 - 22
|14
|7.
|Рапид Вена
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|8.
|Сваровски Тироль
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|9.
|Аустрия Лустенау
|12
|3
|3
|6
|16 - 24
|12
|10.
|Рид
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|11.
|Хартберг
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|12.
|Альтах
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|ЛАСК
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|7.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Вольфсбергер
|6
|1
|1
|4
|10 - 15
|4
|11.
|Рапид Вена
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|3.
|Штурм
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|4.
|Аустрия Вена
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|5.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|3
|1
|2
|14 - 13
|10
|7.
|Вольфсбергер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|8.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|12.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|7 (3)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 3
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3