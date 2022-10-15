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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Краснодар
1:2
Первый тайм: 40'
Ахмат
0'
0:1
18' Пенальти
Бериша Бернард
1:1
30' Гол
Сперцян Эдуард
1:2
35' Гол
Тимофеев Артём
38' Желтая карточка
Баньяц Михайло
1:1. Гол Эдуарда Сперцяна (видео...
0:1. Гол Бернарда Бериши с пенал...
Баньяц попадает в перекладину (в...

Ход матча

18'
0:1
Бериша Бернард
30'
Сперцян Эдуард
(Ахметов Ильзат)
1:1
35'
1:2
Тимофеев Артём
(Олейников Иван)
38'
Баньяц Михайло
 
Прогнозы 139
Краснодар 87.1% (121)
X 7.2% (10)
Ахмат 5.8% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Ахмат
2.30
3.95
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
44
Бородин
Сергей
Алексеевич
84
Литвинов
Вячеслав
6
Рамирес
Кристиан
7
Ахметов
Ильзат
88
Кривцов
Никита
10
Сперцян
Эдуард
14
Баньяц
Михайло
9
Кордоба
Джон
40
Олусегун
Олакунле
88
Шелия
Гиорги
17
Карапузов
Владислав
23
Швец
Антон
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
11
Садулаев
Лечи
94
Тимофеев
Артём
21
Олейников
Иван
18
Камилов
Владислав
7
Бериша
Бернард
29
Ильин
Владимир
Краснодар
4-3-3
Ахмат
4-5-1

История личных встреч

Краснодар
Ахмат

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

25 матчей

52%
12%
36%
13 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 8 (3) 0.62
Олусегун Олакунле 4 0.31
Кордоба Джон 3 0.23
Рамирес Кристиан 2 0.15
Ионов Алексей 2 0.15
Кривцов Никита 1 0.08
Ахметов Ильзат 1 0.08
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.08
Кутовой Максим 1 0.08
Баньяц Михайло 0 0
Фортеш Башиеза Жоау Педру 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 4 0.31
Бериша Бернард 3 (1) 0.23
Трошечкин Александр 2 0.15
Садулаев Лечи 2 0.15
Швец Антон 2 0.15
Тимофеев Артём 2 0.15
Журавлёв Юрий 1 0.08
Ильин Владимир 1 0.08
Агаларов Гамид 1 0.08
Харин Евгений 1 0.08
Олейников Иван 0 0
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Панталеао Кайо Фернандо 3 1
Ионов Алексей 3 0
Кривцов Никита 3 0
Кордоба Джон 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Баньяц Михайло 2 0
Черников Александр 0 1
Рамирес Кристиан 1 0
Сорокин Егор 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Фортеш Башиеза Жоау Педру 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Пина 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 6 0
Конате Мохамед II 2 1
Садулаев Лечи 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Бериша Бернард 3 0
Быстров Марат 3 0
Нижич Зоран 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Камилов Владислав 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
8%
3
17%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
6
33%
31-45
8
32%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
5
20%
2
11%
76-90

Пропущено

15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
3
20%
5
26%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1
Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Ахмат
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2
Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
3. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Краснодар 1:2 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Ахмат 2:1 Заявка 13 6 2 5 20 - 20 20
8. Оренбург Заявка 12 6 0 6 20 - 28 18
9. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10. Пари НН Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
12. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
13. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
14. Крылья Советов Заявка 12 2 5 5 12 - 19 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Краснодар 1:2 Заявка 7 4 1 2 14 - 10 13
7. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
8. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ахмат 2:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Ахмат 2:1 Заявка 7 4 0 3 13 - 12 12
3. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар 1:2 Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
14. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Ахмат Швец Антон 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Олейников совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Иван выполнил передачу в центр штрафной площади на Садулаева, Сафонов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    40'
    Кордоба от линии штрафной площади плотно пробил под левый угол ворот, Шелия в прыжке спас свою команду. 
  • 39'
    Ильин под давлением соперника пробил в правый угол ворот с приличной дистанции, мяч ушёл в сторону от левой штанги. 
  • Желтая карточка
    38'
    Полузащитник "Краснодара" Михайло Баньяц получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Угловой
    37'
    Баньяц с углового выполнил передачу низом на ближний угол вратарской, Сперцян зацепился за мяч и затем от лицевой линии поля Эдуард выполнил прострел в центр к линии вратарской, после борьбы мяч отскочил чуть левее на Кривцова, Никита в касание пробил по воротам, Тимофеев грамотно блокировал попытку. 
  • 36'
    Баньяц со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Ахмата", которую грамотно выстроил Шелия, а затем ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Садулаев на своей половине поля нарушил правила против Кривцова. Игроки "Краснодара" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Тимофеев!!! Бериша выиграл борьбу за мяч на левом фланге у Литвинова, далее Бернард ушёл от Волкова и выполнил передачу к радиусу штрафной площади, мяч от Олейникова отскочил чуть назад на левую половину поля, Тимофеев в касание пробил на исполнение в ближний угол ворот, Сафонов не успел среагировать, мяч в итоге вновь оказался в сетке. 
  • 33'
    Олусегун совершил рывок вперёд по правому флангу, Богосавац грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Сперцян!!! Ахметов совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Ильзат вошёл в штрафную площадь, стянул на себя Камилова, а затем Ахметов от лицевой линии поля выполнил хорошую передачу в центр к линии вратарской, Сперцян оторвался от соперников и уверенно отправил мяч в сетку ворот. 
  • 31'
    Рамирес получил передачу на ход по левому флангу от Баньяца, далее Ильзат выполнил ответный пас к радиусу штрафной площади, защитники "Ахмата" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 30'
    Бериша от лицевой линии поля с левого фланга выполнил прострел к ближней штанге, мяч полетел точно в руки Сафонову. 
  • Угловой
    29'
    Садулаев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Швец под давлением Бородина головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    28'
    Садулаев с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, после небольшой борьбы Бородин головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • 27'
    Ильин с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Кривцова и ушёл на угловой. 
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    • Угловой
      26'
      Сперцян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ахмата" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • 25'
      Баньяц выполнил передачу на ход Волкову по правому флангу, Сергей под давлением Богосаваца заработал угловой для своей команды.
    • Судья
      24'
      Олейников от правого угла штрафной площади выполнил заброс в центр штрафной, мяч задел локоть Кривцова, на этот раз Ян Бобровский сразу же показал, что нужно играть дальше. 
    • 23'
      Карапузов выполнил проникающую передачу в центр к линии штрафной площади, Ильин не смог зацепиться за мяч, в итоге он достался Сафонову. 
    • 22'
      Ахметов с левого фланга затащил мяч в штрафную площадь и протолкнул его на Сперцяна, Эдуард оторвался от соперника и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Олусегун в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 21'
      Сперцян совершил рывок вперёд по левой половине поля, но под давлением соперников Эдуард всё же потерял мяч. 
    • Пенальти
      20'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Бериша!!! Бернард Бериша с "точки" сильно пробил в левый угол ворот, Сафонов гадал и прыгнул в правый угол ворот.
    • Пенальти!
      19'
      Ян Бобровский посмотрел повтор момента и принял решение назначить пенальти в ворота "Краснодара". 
    • Видеоповтор
      18'
      Ян Бобровский получил подсказку от судей из комнаты VAR. В прошлом эпизоде мяч до отскока к Ильину был у Кривцова, Никита пытался обыграть Олейникова, но в итоге полузащитник "Краснодара" сыграл неудачно и сбил соперника. 
    • 17'
      Бериша с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Ильин подкараулил отскок и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Краснодара". 
    • Угловой
      16'
      Угловой у ворот "Ахмата". Бериша выполнил подачу в центр вратарской, Волков головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Штанга
      15'
      Олусегун разогнал атаку по правой половине поля, далее Олакунле выполнил передачу чуть назад от правого угла штрафной площади, Баньяц неплохо пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, перекладина спасла "Ахмат" от пропущенного мяча, а затем уже на подборе оказался Кордоба, который в момент удара Баньяца был в офсайде. 
    • 14'
      Кривцов продвинулся к радиусу штрафной площади, а затем Никита пробил по воротам на исполнение, мяч полетел точно по центру, Шелия выловил его без всякого труда. 
    • 13'
      Ахметов совершил рывок вперёд по левому флангу, Карапузов накрыл Ильзата и выбил мяч в аут. 
    • 12'
      Литвинов из центра поля выполнил заброс на ход Ахметову по левому флангу, Ильзат под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
    • Угловой
      11'
      Садулаев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Олейников в позиционной борьбе нарушил правила против Кордобы. 
    • Угловой
      10'
      Бериша с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Олусегун в борьбе с соперником головой выбил мяч на повторный корнер. 
    • 9'
      Богосавац с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бериша быстро выполнил прострел в центр к линии вратарской, Волков грамотно подставил ногу, мяч ушёл на угловой.
    • Опасный момент
      8'
      Рамирес с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Сперцяна, Эдуард сместился по линии штрафной ближе к центру и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 7'
      Ахметов при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался со Сперцяном, который был у левого угла штрафной площади, но затем Ильзат выполнил не самый лучший прострел в центр штрафной, защитники "Ахмата" выбили мяч в аут. 
    • 6'
      Олейников совершил рывок вперёд по правой половине поля, далее Иван выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Ильина, защитники "Краснодара" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 5'
      Волков совершил рывок вперёд по правому флангу, под давлением Богосаваца Сергей выполнил прострел в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у флангового защитника "Краснодара" и полетел точно в руки Шелии. 
    • 4'
      Из центра поля Кривцов выполнил слишком сильный заброс на ход Кордобе в штрафную площадь, Шелия немного размялся при игре на выходе. 
    • Опасный момент
      3'
      Бериша на левом фланге получил мяч от Ильина, далее Бернард выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Олейников в свою очередь сместился к ближнему углу вратарской и плотно пробил в ближний угол ворот, Сафонов успел среагировать и спасти свою команду. 
    • 2'
      Бериша совершил рывок вперёд по левому флангу, Волков накрыл капитана "Ахмата" и выбил мяч в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между командами, которые в прошлом туре потерпели выездные поражения. Напомним, что "Краснодар" в гостях уступил "Ростову" со счётом 2:3, а "Ахмат" на выезде уступил "Оренбургу" со счётом 1:2. Сегодня обе команды наверняка будут стараться показывать яркий футбол, который вновь должен будет порадовать нас немалым количеством забитых мячей. 
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    Прогнозы на матч Краснодар 1:2 Ахмат

    Исход игры
    Краснодар
    87.1% (121)
    Ничья
    7.2% (10)
    Ахмат
    5.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.5% (93)
    Меньше
    22.5% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    81.67% (98)
    Нет
    18.33% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    55.4% (77)
    2:0 Краснодар
    7.9% (11)
    1:0 Краснодар
    7.2% (10)
    3:1 Краснодар
    6.5% (9)
    1:1 Ничья
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    1:2 Ахмат
    1.4% (2)
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    Краснодар
    Ахмат
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