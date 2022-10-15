Садулаев на своей половине поля нарушил правила против Кривцова. Игроки "Краснодара" тщательно готовятся к стандарту.

Баньяц со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Ахмата", которую грамотно выстроил Шелия, а затем ушёл на угловой.

Баньяц с углового выполнил передачу низом на ближний угол вратарской, Сперцян зацепился за мяч и затем от лицевой линии поля Эдуард выполнил прострел в центр к линии вратарской, после борьбы мяч отскочил чуть левее на Кривцова, Никита в касание пробил по воротам, Тимофеев грамотно блокировал попытку.

Ильин под давлением соперника пробил в правый угол ворот с приличной дистанции, мяч ушёл в сторону от левой штанги.

Кордоба от линии штрафной площади плотно пробил под левый угол ворот, Шелия в прыжке спас свою команду.

Олейников совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Иван выполнил передачу в центр штрафной площади на Садулаева, Сафонов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

Ильин с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Кривцова и ушёл на угловой.

Садулаев с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, после небольшой борьбы Бородин головой выбил мяч на повторный корнер.

Садулаев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Швец под давлением Бородина головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Бериша от лицевой линии поля с левого фланга выполнил прострел к ближней штанге, мяч полетел точно в руки Сафонову.

Рамирес получил передачу на ход по левому флангу от Баньяца, далее Ильзат выполнил ответный пас к радиусу штрафной площади, защитники "Ахмата" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Сперцян!!! Ахметов совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Ильзат вошёл в штрафную площадь, стянул на себя Камилова, а затем Ахметов от лицевой линии поля выполнил хорошую передачу в центр к линии вратарской, Сперцян оторвался от соперников и уверенно отправил мяч в сетку ворот.

Олусегун совершил рывок вперёд по правому флангу, Богосавац грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Тимофеев!!! Бериша выиграл борьбу за мяч на левом фланге у Литвинова, далее Бернард ушёл от Волкова и выполнил передачу к радиусу штрафной площади, мяч от Олейникова отскочил чуть назад на левую половину поля, Тимофеев в касание пробил на исполнение в ближний угол ворот, Сафонов не успел среагировать, мяч в итоге вновь оказался в сетке.

26' Сперцян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ахмата" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

25' Баньяц выполнил передачу на ход Волкову по правому флангу, Сергей под давлением Богосаваца заработал угловой для своей команды.

24' Олейников от правого угла штрафной площади выполнил заброс в центр штрафной, мяч задел локоть Кривцова, на этот раз Ян Бобровский сразу же показал, что нужно играть дальше.

23' Карапузов выполнил проникающую передачу в центр к линии штрафной площади, Ильин не смог зацепиться за мяч, в итоге он достался Сафонову.

22' Ахметов с левого фланга затащил мяч в штрафную площадь и протолкнул его на Сперцяна, Эдуард оторвался от соперника и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Олусегун в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

21' Сперцян совершил рывок вперёд по левой половине поля, но под давлением соперников Эдуард всё же потерял мяч.

20' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Бериша!!! Бернард Бериша с "точки" сильно пробил в левый угол ворот, Сафонов гадал и прыгнул в правый угол ворот.

19' Ян Бобровский посмотрел повтор момента и принял решение назначить пенальти в ворота "Краснодара".

18' Ян Бобровский получил подсказку от судей из комнаты VAR. В прошлом эпизоде мяч до отскока к Ильину был у Кривцова, Никита пытался обыграть Олейникова, но в итоге полузащитник "Краснодара" сыграл неудачно и сбил соперника.