Тур: 13. Стадион: Краснодар.
История личных встреч
Краснодар
Ахмат
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
25 матчей
52%
12%
36%
13 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|8 (3)
|0.67
|Олусегун Олакунле
|4
|0.33
|Кордоба Джон
|3
|0.25
|Рамирес Кристиан
|2
|0.17
|Ионов Алексей
|2
|0.17
|Кривцов Никита
|1
|0.08
|Ахметов Ильзат
|1
|0.08
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.08
|Кутовой Максим
|1
|0.08
|Баньяц Михайло
|0
|0
|Фортеш Башиеза Жоау Педру
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|4
|0.33
|Трошечкин Александр
|2
|0.17
|Садулаев Лечи
|2
|0.17
|Швец Антон
|2
|0.17
|Бериша Бернард
|2
|0.17
|Тимофеев Артём
|2
|0.17
|Журавлёв Юрий
|1
|0.08
|Ильин Владимир
|1
|0.08
|Агаларов Гамид
|1
|0.08
|Харин Евгений
|1
|0.08
|Олейников Иван
|0
|0
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Панталеао Кайо Фернандо
|3
|1
|Ионов Алексей
|3
|0
|Кривцов Никита
|3
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Баньяц Михайло
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Фортеш Башиеза Жоау Педру
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|6
|0
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Садулаев Лечи
|2
|1
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Бериша Бернард
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Камилов Владислав
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
25
18
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
8%
3
17%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
6
33%
31-45
8
32%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
5
20%
2
11%
76-90
Пропущено
15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
3
20%
5
26%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1
Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Ахмат
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2
Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|33 - 5
|30
|2.
|Ростов
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 17
|25
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 20
|20
|7.
|Оренбург
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|20 - 28
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|Пари НН
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|13.
|Факел
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|16 - 23
|10
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 26
|9
|15.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Ростов
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 8
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (5)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|14 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|8 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Ахмат
Исход игры
Краснодар
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Ахмат
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
75% (27)
Нет
25% (9)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
48.8% (20)
2:0 Краснодар
12.2% (5)
3:1 Краснодар
9.8% (4)
1:0 Краснодар
9.8% (4)
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