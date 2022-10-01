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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Ахмат

История личных встреч

Краснодар
Ахмат

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

25 матчей

52%
12%
36%
13 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 8 (3) 0.67
Олусегун Олакунле 4 0.33
Кордоба Джон 3 0.25
Рамирес Кристиан 2 0.17
Ионов Алексей 2 0.17
Кривцов Никита 1 0.08
Ахметов Ильзат 1 0.08
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.08
Кутовой Максим 1 0.08
Баньяц Михайло 0 0
Фортеш Башиеза Жоау Педру 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 4 0.33
Трошечкин Александр 2 0.17
Садулаев Лечи 2 0.17
Швец Антон 2 0.17
Бериша Бернард 2 0.17
Тимофеев Артём 2 0.17
Журавлёв Юрий 1 0.08
Ильин Владимир 1 0.08
Агаларов Гамид 1 0.08
Харин Евгений 1 0.08
Олейников Иван 0 0
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Панталеао Кайо Фернандо 3 1
Ионов Алексей 3 0
Кривцов Никита 3 0
Кордоба Джон 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Баньяц Михайло 2 0
Черников Александр 0 1
Рамирес Кристиан 1 0
Сорокин Егор 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Фортеш Башиеза Жоау Педру 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Пина 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 6 0
Конате Мохамед II 2 1
Садулаев Лечи 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Бериша Бернард 3 0
Быстров Марат 3 0
Нижич Зоран 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Камилов Владислав 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
8%
3
17%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
6
33%
31-45
8
32%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
5
20%
2
11%
76-90

Пропущено

15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
3
20%
5
26%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1
Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Ахмат
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2
Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Ростов Заявка 12 7 4 1 23 - 17 25
3. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 23 - 17 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Оренбург Заявка 12 6 0 6 20 - 28 18
8. Ахмат Заявка 12 5 2 5 18 - 19 17
9. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10. Пари НН Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Крылья Советов Заявка 12 2 5 5 12 - 19 11
12. Урал Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
13. Факел Заявка 12 1 7 4 16 - 23 10
14. Локомотив Москва Заявка 12 2 3 7 15 - 26 9
15. Химки Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Торпедо Москва Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. Ростов Заявка 7 5 2 0 14 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
7. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
8. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Ахмат Заявка 6 3 0 3 11 - 11 9
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
13. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
15. Локомотив Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Ахмат Швец Антон 6
Оренбург Сиваков Михаил 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Пари НН Майга Мамаду 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2022, осталось 2 дня 7 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 42
    Краснодар 95.2% (40)
    X 4.8% (2)
    Ахмат 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Ахмат
    2.16
    3.92
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Краснодар - Ахмат

    Исход игры
    Краснодар
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Ахмат
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (27)
    Нет
    25% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    48.8% (20)
    2:0 Краснодар
    12.2% (5)
    3:1 Краснодар
    9.8% (4)
    1:0 Краснодар
    9.8% (4)
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    Краснодар
    Ахмат
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