Динамо Москва

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Главным арбитром на этот матч назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Андрей Веретёшкин из Санкт-Петербурга и Дмитрий Жвакин из Ленинградской области. Резервным арбитром на этот матч назначен Константин Юданов из Москвы. За VAR будут отвечать Сергей Иванов из Ростова-на-Дону и Александр Богданов из Вереи.