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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 146
Динамо Москва 83.6% (122)
X 7.5% (11)
Оренбург 8.9% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Оренбург
1.97
4.04
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шунин
Антон
2
Даса
Элазар
18
Маричаль
Перес
Николас
6
Фернандес
Роберто
4
Паршивлюк
Сергей
47
Захарян
Арсен
50
Кутицкий
Александр
74
Фомин
Даниил
13
Нгамалё
Николас
10
Смолов
Фёдор
70
Тюкавин
Константин
90
Кеняйкин
Алексей
3
Сиваков
Михаил
15
Гойкович
Ренато
55
Капленко
Кирилл
19
Эктов
Александр
25
Печенин
Кирилл
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
5
Аюпов
Тимур
23
Вера
Лукас
Габриэль
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
77
Сычевой
Владимир
Динамо Москва
4-4-2
Оренбург
5-4-1

История личных встреч

Динамо Москва
Оренбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 5 (2) 0.42
Тюкавин Константин 3 0.25
Грулёв Вячеслав 2 0.17
Фомин Даниил 2 (2) 0.17
Макаров Денис 2 0.17
Захарян Арсен 1 0.08
Фернандес Роберто 1 0.08
Гладышев Ярослав 1 0.08
Паршивлюк Сергей 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 7 (1) 0.58
Аюпов Тимур 4 0.33
Марин Джимми 3 (1) 0.25
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.17
Эктов Александр 1 0.08
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.08
Башич Иван 1 0.08
Вера Лукас Габриэль 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 3 2
Захарян Арсен 3 1
Скопинцев Дмитрий 4 0
Сазонов Саба 4 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 2 0
Макаров Денис 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 5 0
Хотулёв Данила 4 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 1
Аюпов Тимур 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Гойкович Ренато 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Стаматов Матео 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
20
2 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
5
25%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
50%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
25%
2
10%
61-75
1
25%
2
10%
76-90

Забито

9
14
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
1
7%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

17
20
13 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
6%
2
10%
1-15
5
29%
29%
1
5%
16-30
7
41%
5
25%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
1
6%
2
10%
76-90

Пропущено

15
28
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
20%
5
18%
1-15
1
7%
7
25%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
3
20%
5
18%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
2
13%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2
Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5
Оренбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2
Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
3. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Оренбург Заявка 12 6 0 6 20 - 28 18
9. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10. Пари НН Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
12. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
13. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
14. Крылья Советов Заявка 12 2 5 5 12 - 19 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
8. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
3. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
14. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Ахмат Швец Антон 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 5
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Андрей Веретёшкин из Санкт-Петербурга и Дмитрий Жвакин из Ленинградской области. Резервным арбитром на этот матч назначен Константин Юданов из Москвы. За VAR будут отвечать Сергей Иванов из Ростова-на-Дону и Александр Богданов из Вереи. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 13 тура чемпионата России между московским "Динамо" и "Оренбургом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2022, осталось 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 146
Динамо Москва 83.6% (122)
X 7.5% (11)
Оренбург 8.9% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Оренбург
1.97
4.04
4.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Оренбург

Исход игры
Динамо Москва
83.6% (122)
Ничья
7.5% (11)
Оренбург
8.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (68)
Меньше
42.86% (51)
Обе команды забьют
Да
61.34% (73)
Нет
38.66% (46)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
40.4% (59)
2:0 Динамо Москва
14.4% (21)
1:0 Динамо Москва
13.7% (20)
1:1 Ничья
4.8% (7)
1:2 Оренбург
2.1% (3)
3:0 Динамо Москва
1.4% (2)
3:1 Динамо Москва
1.4% (2)
3:2 Динамо Москва
1.4% (2)
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