Тур: 13. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
74
Фомин
Даниил
10
Смолов
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
76 Купцов ИльяВратарь
-
43 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йоканович Славиша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Динамо Москва
Оренбург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|5 (2)
|0.42
|Тюкавин Константин
|3
|0.25
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.17
|Фомин Даниил
|2 (2)
|0.17
|Макаров Денис
|2
|0.17
|Захарян Арсен
|1
|0.08
|Фернандес Роберто
|1
|0.08
|Гладышев Ярослав
|1
|0.08
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|7 (1)
|0.58
|Аюпов Тимур
|4
|0.33
|Марин Джимми
|3 (1)
|0.25
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.17
|Эктов Александр
|1
|0.08
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.08
|Башич Иван
|1
|0.08
|Вера Лукас Габриэль
|0
|0
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|3
|2
|Захарян Арсен
|3
|1
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Сазонов Саба
|4
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|5
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2
|1
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Гойкович Ренато
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
20
2 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
5
25%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
50%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
25%
2
10%
61-75
1
25%
2
10%
76-90
Забито
9
14
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
1
7%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
17
20
13 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
6%
2
10%
1-15
5
29%
29%
1
5%
16-30
7
41%
5
25%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
1
6%
2
10%
76-90
Пропущено
15
28
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
20%
5
18%
1-15
1
7%
7
25%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
3
20%
5
18%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
2
13%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2
Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5
Оренбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2
Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|33 - 5
|30
|2.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 19
|25
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 20
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 20
|20
|7.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|20 - 28
|18
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|Пари НН
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|13.
|Факел
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 23
|11
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|14.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (3)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|14 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|8 (5)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Оренбург
Исход игры
Динамо Москва
83.6% (122)
Ничья
7.5% (11)
Оренбург
8.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (68)
Меньше
42.86% (51)
Обе команды забьют
Да
61.34% (73)
Нет
38.66% (46)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
40.4% (59)
2:0 Динамо Москва
14.4% (21)
1:0 Динамо Москва
13.7% (20)
1:1 Ничья
4.8% (7)
1:2 Оренбург
2.1% (3)
3:0 Динамо Москва
1.4% (2)
3:1 Динамо Москва
1.4% (2)
3:2 Динамо Москва
1.4% (2)
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