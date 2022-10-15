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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Химки
0:0
Перерыв
Факел
0'
9' Желтая карточка
Гулиев Аяз

Ход матча

9'
Гулиев Аяз
 
Прогнозы 135
Химки 31.9% (43)
X 45.2% (61)
Факел 23% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Химки
Ничья
Факел
3.33
3.58
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Гудиев
Виталий
17
Зуев
Александр
23
Волков
Захар
3
Чежия
Ираклий
11
Ломовицкий
Александр
99
Гулиев
Аяз
9
Руденко
Александр
Александрович
97
Магомедов
Бутта
77
Мирзов
Резиуан
8
Глушаков
Денис
7
Садыгов
Илья
1
Свинов
Илья
85
Морозов
Евгений
47
Божин
Сергей
15
Суслов
Кирилл
88
Мастерной
Владислав
13
Калинин
Игорь
18
Мендель
Андрей
33
Квеквескири
Ираклий
7
Акбашев
Роман
21
Гонгадзе
Георгий
14
Аппаев
Хызыр
Химки
4-1-4-1
Факел
3-4-1-2

История личных встреч

Химки
Факел

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
КФ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПД
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.31
Руденко Александр Александрович 2 0.15
Кухарчук Илья 2 0.15
Мирзов Резиуан 2 0.15
Ломовицкий Александр 1 0.08
Магомедов Бутта 1 0.08
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 3 (1) 0.23
Максимов Максим 3 0.23
Акбашев Роман 2 0.15
Дашаев Аслан 2 0.15
Морозов Евгений 2 0.15
Альшин Ильнур 1 0.08
Божин Сергей 1 0.08
Аппаев Хызыр 1 0.08
Квеквескири Ираклий 1 0.08
Шляков Евгений 0 0
Дмитриев Олег 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 3 0
Волков Захар 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Тихий Дмитрий 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Роман Мори Диаман 2 0
Глушаков Денис 1 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Данилкин Егор 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Долгов Александр 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 3 0
Акбашев Роман 3 0
Божин Сергей 3 0
Мендель Андрей 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Суслов Кирилл 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Магаль Руслан 2 0
Дмитриев Олег 2 0
Гонгадзе Георгий 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Черов Василий 1 0
Калинин Игорь 1 0
Максимов Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

15
9
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
6
40%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

12
17
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
8%
4
24%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
5
42%
1
6%
76-90

Пропущено

24
22
17 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
5
21%
1
5%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
9
38%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
2
8%
7
32%
61-75
4
17%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1
Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0
Факел
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1
Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
3. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 23 - 17 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Оренбург Заявка 12 6 0 6 20 - 28 18
8. Ахмат Заявка 12 5 2 5 18 - 19 17
9. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10. Пари НН Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
12. Факел 0:0 Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
13. Крылья Советов Заявка 12 2 5 5 12 - 19 11
14. Локомотив Москва 0:0 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
15. Химки 0:0 Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 13 1 4 8 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
7. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
8. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел 0:0 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва 0:0 Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 11 5
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Ахмат Заявка 6 3 0 3 11 - 11 9
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
11. Факел 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
12. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
13. Локомотив Москва 0:0 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
15. Химки 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Ахмат Швец Антон 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Без голов пока что у нас в Подмосковье. Отдыхаем...
  • Травма, повреждение
    45'
    Гонгадзе в стыке с Чежией в середине поля получил по затылку. Пришлось выбить мяч за пределы поля, чтобы нападающий гостей пришёл в себя.
  • Опасный момент
    44'
    Штрафной удар в 28 метрах от ворот соперника левее центральной оси заработали химчане. Со стандарта Зуев достаточно опасно пробивал над "стенкой" в ближнюю "девятку", но всё-таки немного перекрутил мяч.
  • Фол, нарушение
    43'
    Квеквескири и Мирзов после стыка оказались на газоне, после чего Ираклий решил изобразить удушающий приём на оппоненте. Резиуан не стал возмущаться, оценив юмор.
  • 42'
    Пытаются гости прибавить в темпе в концовке первого тайма, чтобы была возможность забить "гол в раздевалку".
  • 41'
    Рискованно защитники "Химок" пасовали мяч на вратаря, но Гудиев на мгновение всё-таки опередил прессингующего Гонгадзе, носком выбив мяч в аут.
  • 40'
    Руденко на правом фланге атаки сумел обыграть Суслова, но потом несколько замешкался, что позволило защитнику выбить мяч за лицевую линию.
  • 39'
    Фанаты "Факела" на трибунах не замолкают ни на минуту, постоянно скандируя различные кричался. Такое ощущение, что на трибунах больше именно воронежцев, нежели болельщиков "Химок".
  • 38'
    Аппаев по левому флангу протащил мяч, после чего пытался за счёт дриблинга продраться в штрафную площадку, но не преуспел в этом начинании.
  • Фол, нарушение
    37'
    Штрафной удар на левом фланге атаки заработали химчане. Планирующая диагональная подача последовала в центр штрафной площади, но там Свинов уверенно сыграл на выходе кулаком.
  • 36'
    Аппаев в контратаке с левого фланга выполнил короткий пас на Квеквескири, который тут же пробивал по воротам с левой ноги, но удар на себя принял защитник.
  • Судья
    35'
    Конфликт какой-то возник в районе центрального круга. Аппаев завёлся, толкнув Волкова локтем под рёбра. Захар мог бы упасть и изобразить муки боли, но повёл он себя по-мужски. В итоге всё закончилось без карточек.
  • 34'
    Вторая половина первого тайма получается куда интересней первой. Команды сейчас стараются не задерживаться в середине поля, а поскорее переводят игровой снаряд к чужим воротам.
  • Фол, нарушение
    33'
    Суслов в середине поля грубовато сыграл против Руденко. Арбитр решил не наказывать в этом эпизоде нарушителя жёлтой карточкой, ограничившись устным замечанием.
  • Опасный момент
    32'
    Контратаку левым краем провели воронежцы, в ходе которой Аппаев ворвался в штрафную площадку и плотно пробивал с левой ноги - мяч полетел над воротами.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      31'
      На правом фланге очередной угловой заработала команда Спартака Гогниева. После чего решила регулярно его подать. Перед подачей Ломовицкого несколько игроков "Химок" взялись за руки и начали кружиться, после чего в рассыпную бросились по разным сторонам, но борьбу в воздухе всё-таки выиграли защитники "Факела".
    • Угловой
      30'
      С левого фланга угловой подали химчане, но эти стандартные положение в первую треть матча совсем не получаются опасными. Подачи выполняются не лучшим образом.
    • Опасный момент
      29'
      ОПАСНО! Мирзов с левого фланга ворвался под острым углом в штрафную площадку, выполнял прострел в центр, и мяч рикошетом от Морозова едва не вошёл в ворота, но попал в опорную ногу Свинова, от которой ушёл на угловой.
    • Угловой
      28'
      Свой первый угловой с правого фланга подали сейчас хозяева поля, но мяч пошёл в район 11-метровой отметки, где были только два игрока "Факела".
    • Опасный момент
      27'
      В быстрой атаке Руденко сумел войти в чужую штрафную площадку и пробить по воротам гостей, но практически по центру ворот получилось, поэтому Свинов совершил спасение.
    • Угловой
      26'
      Подача углового с левого фланга снова не получилась опасной у "Факела". Хозяева поля отбились и попытались разогнать быструю контратаку, но закончилась она потерей игрового снаряда.
    • Опасный момент
      25'
      Острый диагональный навес следовал на Суслова, который чуть-чуть не достал мяч, чтобы переправить его мимо Гудиева. Вратарь отбил мяч перед собой, после чего химчане вынесли мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      24'
      Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали воронежцы. Готовятся они к подаче мяча в штрафную площадку.
    • 23'
      Ещё активней начали вести себя немногочисленные болельщики на трибунах, напоминая игрокам, что они ждут от них только победы, поэтому стоило бы агрессивней действовать в атаке.
    • Офсайд
      22'
      Передача прошла от Калинина на левый край штрафной площади на Акбашева, удар которого успели заблокировать, да ещё и судьи зафиксировали положение "вне игры" у Романа.
    • Угловой
      21'
      Подача углового у воронежцев с левого фланга следовала во вратарскую площадку, но там по-хозяйски мяч забрал Гудиев.
    • Опасный момент
      20'
      Гонгадзе с правого фланга остро простреливал в штрафную площадку на Акбашева, но Глушаков успел в полушпагате подставить ногу, переведя мяч на угловой.
    • 19'
      Если у Гудиева есть хоть какая-то работа в этом матче, то Свинов на противоположной стороне поля откровенно скучает. С дальней дистанции сейчас снова последовал удар по воротам хозяев, на этот раз от Акбашева, но слабо получилось, поэтому Гудиев играючи мяч поймал.
    • 18'
      Аппаев нанёс совершенно неподготовленный удар по воротам соперника с дистанции - мяч улетел далеко от створа ворот. Гудиеву придётся вводить мяч в игру ударом от ворот.
    • 17'
      По первой трети тайма видно, что команды не порадуют нас большим количеством острых моментов и, соответственно, забитых голов.
    • 16'
      Заброс по правому флангу в зону атаки прошёл на Мирзова, но тот под давлением двух соперников не сумел нормально обработать мяч.
    • 15'
      Калинин в контратаке с левого фланга выполнял по диагонали прострел в штрафную площадку на Аппаева, но защитнику в подкате удалось прервать этот пас.
    • 14'
      Регулярно пасуют мяч назад на Гудиева защитники "Химок". Спартак Гогниев решил именно его сделать основным вратарём, усадив на скамейку запасных Лантратова.
    • 13'
      На чужой половине поля только Гонгадзе и Аппаев изображают прессинг, но без особой агрессии - защитники "Химок" спокойно перепасовываются между собой.
    • 12'
      Стартовый сумбур постепенно стих. Игра начала переходить в более спокойное русло, а игроки всё чаще стали выполнять передачи назад.
    • 11'
      Зуев с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь гостей, но там Мастерной с лёту ногой выбил мяч в центр поля.
    • Желтая карточка
      10'
      Постепенно начали захватывать территориальное преимущество на поле химчане, но после обрезки на чужой половине рисковали нарваться на контратаку - Гулиеву пришлось срывать её ценой жёлтой карточки.
    • 9'
      Глушаков по левому флангу протащил мяч в зону атаки, но подачу в штрафную площадку выполнил по слишком высокой траектории.
    • 8'
      Спартак Гогниев у кромки поля ведёт себя очень эмоционально, в то время как его визави Дмитрий Пятибратов старается излучать спокойствие.
    • 7'
      С дальней дистанции по воротам хозяев поля решил Калилин, который очень сильно послал мяч в направлении чужой рамки, но снаряд полетел существенно выше перекладины.
    • 6'
      Завелись на трибунах приезжие фанаты "Факела", которые регулярно путешествуют по России со своим любимым клубом.
    • Опасный момент
      5'
      Аппаев продрался на левый край чужой штрафной площади, откуда пробивал из-под защитника с острого угла низом по воротам, но Гудиев успел сложиться и совершил спасение.
    • 4'
      Упорная борьба идёт за инициативу в середине поля. Сложно сказать, какая из команд будет выигрывать большую часть единоборств.
    • 3'
      "Факел" атаковал правым флангом, откуда Морозов простреливал в штрафную площадку на Гонгадзе, но тому пробить по воротам в касание помешали соперники.
    • 2'
      Маловато болельщиков на трибунах собралось, так что атмосферу на этом матче нельзя назвать завораживающей. Будем надеяться, что футболисты всё равно покажут нам качественную игру.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      9'
      Гулиев Аяз получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Химки 0:0 Факел

    Исход игры
    Химки
    31.6% (43)
    Ничья
    44.9% (61)
    Факел
    23.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (98)
    Нет
    17.65% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.7% (54)
    2:1 Химки
    16.9% (23)
    1:2 Факел
    10.3% (14)
    1:0 Химки
    7.4% (10)
    0:1 Факел
    2.9% (4)
    1:3 Факел
    2.2% (3)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
    0:2 Факел
    1.5% (2)
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