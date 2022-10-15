Руденко на правом фланге атаки сумел обыграть Суслова, но потом несколько замешкался, что позволило защитнику выбить мяч за лицевую линию.

Рискованно защитники "Химок" пасовали мяч на вратаря, но Гудиев на мгновение всё-таки опередил прессингующего Гонгадзе, носком выбив мяч в аут.

Пытаются гости прибавить в темпе в концовке первого тайма, чтобы была возможность забить "гол в раздевалку".

Квеквескири и Мирзов после стыка оказались на газоне, после чего Ираклий решил изобразить удушающий приём на оппоненте. Резиуан не стал возмущаться, оценив юмор.

Штрафной удар в 28 метрах от ворот соперника левее центральной оси заработали химчане. Со стандарта Зуев достаточно опасно пробивал над "стенкой" в ближнюю "девятку", но всё-таки немного перекрутил мяч.

Гонгадзе в стыке с Чежией в середине поля получил по затылку. Пришлось выбить мяч за пределы поля, чтобы нападающий гостей пришёл в себя.

Первый тайм окончен! Без голов пока что у нас в Подмосковье. Отдыхаем...

Контратаку левым краем провели воронежцы, в ходе которой Аппаев ворвался в штрафную площадку и плотно пробивал с левой ноги - мяч полетел над воротами.

Суслов в середине поля грубовато сыграл против Руденко. Арбитр решил не наказывать в этом эпизоде нарушителя жёлтой карточкой, ограничившись устным замечанием.

Вторая половина первого тайма получается куда интересней первой. Команды сейчас стараются не задерживаться в середине поля, а поскорее переводят игровой снаряд к чужим воротам.

Конфликт какой-то возник в районе центрального круга. Аппаев завёлся, толкнув Волкова локтем под рёбра. Захар мог бы упасть и изобразить муки боли, но повёл он себя по-мужски. В итоге всё закончилось без карточек.

Аппаев в контратаке с левого фланга выполнил короткий пас на Квеквескири, который тут же пробивал по воротам с левой ноги, но удар на себя принял защитник.

Штрафной удар на левом фланге атаки заработали химчане. Планирующая диагональная подача последовала в центр штрафной площади, но там Свинов уверенно сыграл на выходе кулаком.

Аппаев по левому флангу протащил мяч, после чего пытался за счёт дриблинга продраться в штрафную площадку, но не преуспел в этом начинании.

Фанаты "Факела" на трибунах не замолкают ни на минуту, постоянно скандируя различные кричался. Такое ощущение, что на трибунах больше именно воронежцев, нежели болельщиков "Химок".

31' На правом фланге очередной угловой заработала команда Спартака Гогниева. После чего решила регулярно его подать. Перед подачей Ломовицкого несколько игроков "Химок" взялись за руки и начали кружиться, после чего в рассыпную бросились по разным сторонам, но борьбу в воздухе всё-таки выиграли защитники "Факела".

30' С левого фланга угловой подали химчане, но эти стандартные положение в первую треть матча совсем не получаются опасными. Подачи выполняются не лучшим образом.

29' ОПАСНО! Мирзов с левого фланга ворвался под острым углом в штрафную площадку, выполнял прострел в центр, и мяч рикошетом от Морозова едва не вошёл в ворота, но попал в опорную ногу Свинова, от которой ушёл на угловой.

28' Свой первый угловой с правого фланга подали сейчас хозяева поля, но мяч пошёл в район 11-метровой отметки, где были только два игрока "Факела".

27' В быстрой атаке Руденко сумел войти в чужую штрафную площадку и пробить по воротам гостей, но практически по центру ворот получилось, поэтому Свинов совершил спасение.

26' Подача углового с левого фланга снова не получилась опасной у "Факела". Хозяева поля отбились и попытались разогнать быструю контратаку, но закончилась она потерей игрового снаряда.

25' Острый диагональный навес следовал на Суслова, который чуть-чуть не достал мяч, чтобы переправить его мимо Гудиева. Вратарь отбил мяч перед собой, после чего химчане вынесли мяч на угловой.

24' Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали воронежцы. Готовятся они к подаче мяча в штрафную площадку.

23' Ещё активней начали вести себя немногочисленные болельщики на трибунах, напоминая игрокам, что они ждут от них только победы, поэтому стоило бы агрессивней действовать в атаке.