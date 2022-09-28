Тур: 13. Стадион: Арена Химки.
История личных встреч
Химки
Факел
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.33
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.17
|Кухарчук Илья
|2
|0.17
|Мирзов Резиуан
|2
|0.17
|Ломовицкий Александр
|1
|0.08
|Магомедов Бутта
|1
|0.08
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|3 (1)
|0.25
|Максимов Максим
|3
|0.25
|Акбашев Роман
|2
|0.17
|Дашаев Аслан
|2
|0.17
|Морозов Евгений
|2
|0.17
|Альшин Ильнур
|1
|0.08
|Божин Сергей
|1
|0.08
|Аппаев Хызыр
|1
|0.08
|Квеквескири Ираклий
|1
|0.08
|Шляков Евгений
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|3
|0
|Волков Захар
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Роман Мори Диаман
|2
|0
|Глушаков Денис
|1
|0
|Идову Брайн Оладапо
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Акбашев Роман
|3
|0
|Божин Сергей
|3
|0
|Мендель Андрей
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Суслов Кирилл
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Дмитриев Олег
|2
|0
|Гонгадзе Георгий
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
15
9
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
6
40%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Забито
12
17
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
8%
4
24%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
5
42%
1
6%
76-90
Пропущено
24
22
17 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
5
21%
1
5%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
9
38%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
2
8%
7
32%
61-75
4
17%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1
Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0
Факел
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1
Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|33 - 5
|30
|2.
|Ростов
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 17
|25
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 20
|20
|7.
|Оренбург
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|20 - 28
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|Пари НН
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|13.
|Факел
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|16 - 23
|10
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 26
|9
|15.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|Ростов
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 8
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (5)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|14 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|8 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|Ростов
|Комличенко Николай
|8 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Факел
Исход игры
Химки
37.8% (17)
Ничья
33.3% (15)
Факел
28.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.86% (18)
Меньше
58.14% (25)
Обе команды забьют
Да
74.42% (32)
Нет
25.58% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (14)
2:1 Химки
20% (9)
1:2 Факел
15.6% (7)
1:0 Химки
11.1% (5)
2:0 Химки
4.4% (2)
0:1 Факел
4.4% (2)
1:3 Факел
4.4% (2)
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