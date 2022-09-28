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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Химки
 
Позже
Факел
Прогнозы 45
Химки 37.8% (17)
X 33.3% (15)
Факел 28.9% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Факел
2.80
3.58
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Факел

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
КФ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПД
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.33
Руденко Александр Александрович 2 0.17
Кухарчук Илья 2 0.17
Мирзов Резиуан 2 0.17
Ломовицкий Александр 1 0.08
Магомедов Бутта 1 0.08
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 3 (1) 0.25
Максимов Максим 3 0.25
Акбашев Роман 2 0.17
Дашаев Аслан 2 0.17
Морозов Евгений 2 0.17
Альшин Ильнур 1 0.08
Божин Сергей 1 0.08
Аппаев Хызыр 1 0.08
Квеквескири Ираклий 1 0.08
Шляков Евгений 0 0
Дмитриев Олег 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 3 0
Волков Захар 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Тихий Дмитрий 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Роман Мори Диаман 2 0
Глушаков Денис 1 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Долгов Александр 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 3 0
Акбашев Роман 3 0
Божин Сергей 3 0
Мендель Андрей 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Суслов Кирилл 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Магаль Руслан 2 0
Дмитриев Олег 2 0
Гонгадзе Георгий 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Черов Василий 1 0
Калинин Игорь 1 0
Максимов Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

15
9
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
6
40%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

12
17
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
8%
4
24%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
5
42%
1
6%
76-90

Пропущено

24
22
17 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
5
21%
1
5%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
9
38%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
2
8%
7
32%
61-75
4
17%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1
Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0
Факел
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1
Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 9 3 0 33 - 5 30
2. Ростов Заявка 12 7 4 1 23 - 17 25
3. Спартак Москва Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Краснодар Заявка 12 6 3 3 23 - 17 21
6. Сочи Заявка 12 6 2 4 22 - 20 20
7. Оренбург Заявка 12 6 0 6 20 - 28 18
8. Ахмат Заявка 12 5 2 5 18 - 19 17
9. Динамо Москва Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10. Пари НН Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Крылья Советов Заявка 12 2 5 5 12 - 19 11
12. Урал Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
13. Факел Заявка 12 1 7 4 16 - 23 10
14. Локомотив Москва Заявка 12 2 3 7 15 - 26 9
15. Химки Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Торпедо Москва Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. Ростов Заявка 7 5 2 0 14 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 6 5 1 0 18 - 5 16
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
7. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
8. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Пари НН Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
15. Торпедо Москва Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Крылья Советов Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Зенит Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Ахмат Заявка 6 3 0 3 11 - 11 9
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
10. Урал Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
13. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
15. Локомотив Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (5)
Сочи Нобоа Кристиан 14 (1)
Зенит Малком Филипе 8 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Ростов Комличенко Николай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Ахмат Швец Антон 6
Оренбург Сиваков Михаил 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Пари НН Майга Мамаду 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2022, осталось 2 дня 5 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Химки 37.8% (17)
    X 33.3% (15)
    Факел 28.9% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Факел
    2.80
    3.58
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Химки - Факел

    Исход игры
    Химки
    37.8% (17)
    Ничья
    33.3% (15)
    Факел
    28.9% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.1% (14)
    2:1 Химки
    20% (9)
    1:2 Факел
    15.6% (7)
    1:0 Химки
    11.1% (5)
    2:0 Химки
    4.4% (2)
    0:1 Факел
    4.4% (2)
    1:3 Факел
    4.4% (2)
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    Химки
    Факел
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