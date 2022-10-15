Тур: 26. Стадион: Студентернас.
2:0
Перерыв
Ход матча
37'
1:0
45'
45'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
34
Вайо
Томми
12
Oli
Omarsson
20
Daniel
Eid
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
- Основной состав
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Oli OmarssonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Сириус
Норрчёпинг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|6
|0.23
|Зейдан Мустафа
|4
|0.15
|Aron Bjarnason I
|4
|0.15
|Матисен Маркус
|2
|0.08
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Бьоркстрем Тим
|1
|0.04
|Сугита Юкия
|1
|0.04
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0.04
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0.04
|Ларсон Карл
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|11
|0.42
|Леви Йонатан
|6
|0.23
|Ортмарк Якоб
|5
|0.19
|Сигурдссон Арнор
|5 (2)
|0.19
|Траустасон Арнор
|2
|0.08
|Сема Майч
|1
|0.04
|Daniel Eid
|1
|0.04
|Гудьонсен Андри
|1
|0.04
|Агардиус Виктор
|1
|0.04
|Марковик Эман
|1
|0.04
|Скуласон Ари
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Экполо Годсвилл
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|9
|0
|Бьоркстрем Тим
|5
|0
|Куаку Кристиан III
|5
|0
|Силисуфай Эди
|4
|0
|Хелльборг Адам
|4
|0
|Шабани Лаорент
|4
|0
|Видгрен Деннис
|2
|1
|Рогич Филип
|3
|0
|Олссон Филип
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ортмарк Якоб
|6
|0
|Лунд Марко
|3
|1
|Скуласон Ари
|4
|0
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Марковик Эман
|3
|0
|Леви Йонатан
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
0
0%
5
42%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
6
38%
61-75
3
20%
5
31%
76-90
Забито
10
23
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
10%
2
9%
1-15
3
30%
2
9%
16-30
1
10%
6
26%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
2
20%
6
26%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
5%
3
17%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
8
36%
4
22%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
23%
5
28%
76-90
Забито
22
35
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
1
5%
7
20%
1-15
4
18%
4
11%
16-30
3
14%
7
20%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
4
18%
7
20%
61-75
4
18%
7
20%
76-90
Пропущено
37
34
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
2
5%
4
12%
1-15
5
14%
2
6%
16-30
12
32%
6
18%
31-45
7
19%
4
12%
46-60
3
8%
8
24%
61-75
8
22%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3
Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1
Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|26
|15
|9
|2
|58 - 32
|54
|2.
|Юргорден
|25
|14
|6
|5
|46 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|25
|13
|7
|5
|49 - 22
|46
|4.
|Кальмар
|1:1
|26
|13
|6
|7
|32 - 21
|45
|5.
|АИК
|25
|12
|8
|5
|40 - 30
|44
|6.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|7.
|Эльфсборг
|26
|9
|10
|7
|46 - 34
|37
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|10
|7
|25 - 26
|34
|10.
|Вернаму
|1:1
|26
|8
|9
|9
|30 - 39
|33
|11.
|Сириус
|2:0
|26
|8
|6
|12
|25 - 36
|30
|12.
|Норрчёпинг
|0:2
|26
|7
|8
|11
|34 - 37
|29
|13.
|Варберг БоИС
|26
|7
|7
|12
|25 - 43
|28
|14.
|Дегерфорс
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|15.
|Хельсинборг
|26
|4
|5
|17
|21 - 43
|17
|16.
|Сундсвалль
|26
|4
|2
|20
|25 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|12
|10
|1
|1
|33 - 8
|31
|2.
|Кальмар
|1:1
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|Хаммарбю
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Вернаму
|1:1
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|9.
|Сириус
|2:0
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|10.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|11.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|13.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Норрчёпинг
|0:2
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|6.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|7.
|Кальмар
|1:1
|13
|4
|4
|5
|17 - 16
|16
|8.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|0:2
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|11.
|Вернаму
|1:1
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|2:0
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Хельсинборг
|13
|2
|2
|9
|13 - 25
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (9)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6