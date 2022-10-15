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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 26. Стадион: .
Сириус
2:0
Перерыв
Норрчёпинг
0'
1:0
37' Гол
Aron Bjarnason I
45' Желтая карточка
Матисен Маркус
2:0
45' Гол
Мэтьюз Ташрик

Ход матча

22'
 
Бинаку Эгзон
Агардиус Виктор
37'
Aron Bjarnason I
(Рогич Филип)
1:0
42'
 
Fritiof Hellichius
Траустасон Арнор
45'
Матисен Маркус
 
45'
Мэтьюз Ташрик
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Норрчёпинг
3.40
3.42
38.08
Все Коэффициенты
34
Вайо
Томми
7
Рогич
Филип
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
12
Oli
Omarsson
5
Роше
Джейми
18
Стенссон
Даниэль
21
Видгрен
Деннис
14
Aron
Bjarnason
I
9
Куаку
Кристиан
III
23
Мэтьюз
Ташрик
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
16
Агардиус
Виктор
20
Daniel
Eid
7
Ортмарк
Якоб
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
9
Траустасон
Арнор
17
Шабани
Лаорент
Сириус
3-4-3
Норрчёпинг
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Норрчёпинг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

А
0:1
А
2:4
А
1:1
А
1:2
А
4:2
А
0:2
А
0:1
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
0:2
С
3:0
С
1:1
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.23
Зейдан Мустафа 4 0.15
Aron Bjarnason I 4 0.15
Матисен Маркус 2 0.08
Рогич Филип 1 (1) 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Бьоркстрем Тим 1 0.04
Сугита Юкия 1 0.04
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0.04
Мэтьюз Ташрик 1 0.04
Ларсон Карл 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Райт Кевин 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 11 0.42
Леви Йонатан 6 0.23
Ортмарк Якоб 5 0.19
Сигурдссон Арнор 5 (2) 0.19
Траустасон Арнор 2 0.08
Сема Майч 1 0.04
Daniel Eid 1 0.04
Гудьонсен Андри 1 0.04
Агардиус Виктор 1 0.04
Марковик Эман 1 0.04
Скуласон Ари 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Экполо Годсвилл 0 0
Абдулразак Исхак 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 9 0
Бьоркстрем Тим 5 0
Куаку Кристиан III 5 0
Силисуфай Эди 4 0
Хелльборг Адам 4 0
Шабани Лаорент 4 0
Видгрен Деннис 2 1
Рогич Филип 3 0
Олссон Филип 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Роше Джейми 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Райт Кевин 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортмарк Якоб 6 0
Лунд Марко 3 1
Скуласон Ари 4 0
Салес Жеан Карлос 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Вальквист Линус 3 0
Марковик Эман 3 0
Леви Йонатан 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Салихович Дино 2 0
Сема Майч 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Янссон Оскар 1 0
Бинаку Эгзон 1 0
Эрикссон Антон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
0
0%
5
42%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
6
38%
61-75
3
20%
5
31%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
10%
2
9%
1-15
3
30%
2
9%
16-30
1
10%
6
26%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
2
20%
6
26%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
5%
3
17%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
8
36%
4
22%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
23%
5
28%
76-90

Забито

22
35
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
1
5%
7
20%
1-15
4
18%
4
11%
16-30
3
14%
7
20%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
4
18%
7
20%
61-75
4
18%
7
20%
76-90

Пропущено

37
34
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
2
5%
4
12%
1-15
5
14%
2
6%
16-30
12
32%
6
18%
31-45
7
19%
4
12%
46-60
3
8%
8
24%
61-75
8
22%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3
Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1
Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 26 15 9 2 58 - 32 54
2. Юргорден 25 14 6 5 46 - 20 48
3. Хаммарбю 25 13 7 5 49 - 22 46
4. Кальмар 1:1 26 13 6 7 32 - 21 45
5. АИК 25 12 8 5 40 - 30 44
6. Мальмё 25 12 6 7 33 - 23 42
7. Эльфсборг 26 9 10 7 46 - 34 37
8. Гётеборг 25 11 3 11 34 - 30 36
9. Мьельбю 25 8 10 7 25 - 26 34
10. Вернаму 1:1 26 8 9 9 30 - 39 33
11. Сириус 2:0 26 8 6 12 25 - 36 30
12. Норрчёпинг 0:2 26 7 8 11 34 - 37 29
13. Варберг БоИС 26 7 7 12 25 - 43 28
14. Дегерфорс 26 5 8 13 25 - 45 23
15. Хельсинборг 26 4 5 17 21 - 43 17
16. Сундсвалль 26 4 2 20 25 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 12 10 1 1 33 - 8 31
2. Кальмар 1:1 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 13 8 4 1 20 - 8 28
4. Хаммарбю 13 8 4 1 32 - 10 28
5. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
6. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
7. Эльфсборг 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Вернаму 1:1 13 5 6 2 15 - 11 21
9. Сириус 2:0 13 6 1 6 15 - 14 19
10. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
11. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
12. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
13. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Норрчёпинг 0:2 13 4 4 5 22 - 19 16
15. Сундсвалль 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 13 2 3 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 7 6 0 25 - 15 27
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. Мьельбю 13 4 4 5 9 - 12 16
6. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
7. Кальмар 1:1 13 4 4 5 17 - 16 16
8. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 0:2 13 3 4 6 12 - 18 13
11. Вернаму 1:1 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 2:0 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Хельсинборг 13 2 2 9 13 - 25 8
15. Дегерфорс 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
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Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Норрчёпинг
3.40
3.42
38.08
Все Коэффициенты
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