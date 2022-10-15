Тур: 26. Стадион: Финнведсваллен.
Ход матча
4'
1:0
26'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
39
Саетра
Ларс
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Papa Diouf1
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Вернаму
Кальмар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|19 (1)
|0.73
|Магаши Абдуссалам
|4
|0.15
|Йоханссон Оскар
|3
|0.12
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Зелькович Айдин
|1
|0.04
|Виндехолл Чарли
|1
|0.04
|Винст Фредди
|0
|0
|Evaldo Neto
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
|Эдвардссон Давид
|0
|0
|Ларссон Виктор
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|6 (1)
|0.23
|Скрабб Симон
|3
|0.12
|Нанаси Себастьян
|3
|0.12
|Саетра Ларс
|3
|0.12
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.08
|Шамун Ноа
|2
|0.08
|Сахпекидис Филип
|2
|0.08
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.08
|Янссон Исак
|1
|0.04
|Линдаль Аксель
|1
|0.04
|Густафссон Карл
|1
|0.04
|Ромариньо Перейра
|1
|0.04
|Isak Bjerkebo
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Вендерсон
|7
|0
|Evaldo Neto
|6
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Кенндал Уильям
|3
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Войтехович Филипп
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|4
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|4
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Линдаль Аксель
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
4
27%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
5
38%
31-45
6
40%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
4
22%
31-45
3
33%
3
17%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
1
11%
4
22%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
7%
4
29%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
6
40%
2
14%
76-90
Пропущено
28
6
9 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 5
2
7%
2
33%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
2
7%
1
17%
31-45
5
18%
2
33%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
8
29%
1
17%
76-90
Забито
30
27
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
5
17%
5
19%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
5
17%
8
30%
30%
31-45
7
23%
5
19%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
8
27%
6
22%
76-90
Пропущено
37
24
13 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 15
3
8%
5
21%
1-15
6
16%
2
8%
16-30
4
11%
5
21%
31-45
8
22%
5
21%
46-60
7
19%
2
8%
61-75
9
24%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3
Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1
Кальмар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|26
|15
|9
|2
|58 - 32
|54
|2.
|Юргорден
|25
|14
|6
|5
|46 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|25
|13
|7
|5
|49 - 22
|46
|4.
|Кальмар
|1:1
|26
|13
|6
|7
|32 - 21
|45
|5.
|АИК
|25
|12
|8
|5
|40 - 30
|44
|6.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|7.
|Эльфсборг
|26
|9
|10
|7
|46 - 34
|37
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|10
|7
|25 - 26
|34
|10.
|Вернаму
|1:1
|26
|8
|9
|9
|30 - 39
|33
|11.
|Сириус
|2:0
|26
|8
|6
|12
|25 - 36
|30
|12.
|Норрчёпинг
|0:2
|26
|7
|8
|11
|34 - 37
|29
|13.
|Варберг БоИС
|26
|7
|7
|12
|25 - 43
|28
|14.
|Дегерфорс
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|15.
|Хельсинборг
|26
|4
|5
|17
|21 - 43
|17
|16.
|Сундсвалль
|26
|4
|2
|20
|25 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|12
|10
|1
|1
|33 - 8
|31
|2.
|Кальмар
|1:1
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|Хаммарбю
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Вернаму
|1:1
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|9.
|Сириус
|2:0
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|10.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|11.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|13.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Норрчёпинг
|0:2
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|6.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|7.
|Кальмар
|1:1
|13
|4
|4
|5
|17 - 16
|16
|8.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|0:2
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|11.
|Вернаму
|1:1
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|2:0
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Хельсинборг
|13
|2
|2
|9
|13 - 25
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (9)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6