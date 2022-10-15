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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 3449
Вернаму
1:3
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
4' Гол
Йоханссон Оскар
1:1
26' Гол
Берг Оливер
28' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
47' Желтая карточка
Evaldo Neto
1:2
53' Гол
Сахпекидис Филип
55' Вторая желтая карточка
Оливейра Вендерсон
1:3
69' Гол
Карлссон Йохан
90'+5
30
Войтехович
Филипп
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
33
Вилар
Бернардо
5
Ларссон
Виктор
21
Магаши
Абдуссалам
7
Виндехолл
Чарли
18
Оливейра
Вендерсон
4
Evaldo
Neto
14
Антонссон
Маркус
9
Йоханссон
Оскар
30
Jakob
Kindberg
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
11
Скрабб
Симон
17
Густафссон
Карл
29
Ромариньо
Перейра
10
Сахпекидис
Филип
20
Берг
Оливер
12
Нанаси
Себастьян
Вернаму
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Кальмар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
1:0
ТМК
3:0
ТМК
2:1
К
2:1
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 19 (1) 0.73
Магаши Абдуссалам 4 0.15
Йоханссон Оскар 3 0.12
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Зелькович Айдин 1 0.04
Виндехолл Чарли 1 0.04
Винст Фредди 0 0
Evaldo Neto 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Эдвардссон Давид 0 0
Ларссон Виктор 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 6 (1) 0.23
Скрабб Симон 3 0.12
Нанаси Себастьян 3 0.12
Саетра Ларс 3 0.12
Сахпекидис Филип 3 0.12
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.08
Шамун Ноа 2 0.08
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.08
Янссон Исак 1 0.04
Карлссон Йохан 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Густафссон Карл 1 0.04
Ромариньо Перейра 1 0.04
Isak Bjerkebo 1 0.04

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Вендерсон 7 1
Evaldo Neto 7 0
Тихи Робин 4 0
Кенндал Уильям 3 0
Антонссон Маркус 2 0
Войтехович Филипп 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Виндехолл Чарли 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 4 0
Олафссон Давид-Кристьян 4 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
5
31%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
6
38%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
1
8%
4
21%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
4
33%
3
16%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
1
8%
4
21%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
1
7%
4
29%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
6
40%
2
14%
76-90

Пропущено

28
6
9 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 5
2
7%
2
33%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
2
7%
1
17%
31-45
5
18%
2
33%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
8
29%
1
17%
76-90

Забито

31
30
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
6
19%
5
17%
1-15
1
3%
2
7%
16-30
5
16%
8
27%
31-45
7
23%
6
20%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
8
26%
6
20%
76-90

Пропущено

40
25
14 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 16
3
8%
6
24%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
4
10%
5
20%
31-45
9
23%
5
20%
46-60
8
20%
2
8%
61-75
9
23%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3
Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1
Кальмар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 26 15 9 2 58 - 32 54
2. Юргорден 25 14 6 5 46 - 20 48
3. Кальмар 26 14 5 7 34 - 21 47
4. Хаммарбю 25 13 7 5 49 - 22 46
5. АИК 25 12 8 5 40 - 30 44
6. Мальмё 25 12 6 7 33 - 23 42
7. Эльфсборг 26 9 10 7 46 - 34 37
8. Гётеборг 25 11 3 11 34 - 30 36
9. Мьельбю 25 8 10 7 25 - 26 34
10. Вернаму 26 8 8 10 30 - 41 32
11. Сириус 26 8 6 12 25 - 36 30
12. Норрчёпинг 26 7 8 11 34 - 37 29
13. Варберг БоИС 26 7 7 12 25 - 43 28
14. Дегерфорс 26 5 8 13 25 - 45 23
15. Хельсинборг 26 4 5 17 21 - 43 17
16. Сундсвалль 26 4 2 20 25 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 12 10 1 1 33 - 8 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 13 8 4 1 20 - 8 28
4. Хаммарбю 13 8 4 1 32 - 10 28
5. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
6. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
7. Эльфсборг 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Вернаму 13 5 5 3 15 - 13 20
9. Сириус 13 6 1 6 15 - 14 19
10. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
11. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
12. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
13. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Норрчёпинг 13 4 4 5 22 - 19 16
15. Сундсвалль 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 13 2 3 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 7 6 0 25 - 15 27
2. Кальмар 13 5 3 5 19 - 16 18
3. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
4. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
5. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
6. Мьельбю 13 4 4 5 9 - 12 16
7. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
8. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 13 3 4 6 12 - 18 13
11. Вернаму 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Хельсинборг 13 2 2 9 13 - 25 8
15. Дегерфорс 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
АИК Ларссон Себастьян 8
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      28'
      Оливейра Вендерсон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Берг Оливер бьет в цель!
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Йоханссон Оскар бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вернаму 1:3 Кальмар онлайн

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