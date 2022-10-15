Тур: 8. Стадион: Пантессалико.
2:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаФернандес Пауло
52' Желтая карточкаЭшковал Жоау
0:1
53' ГолМоутинью Тьерри
1:1
62' ГолЦоканис Тасос
2:1
67' ГолДелетич Милош
90' Желтая карточкаКноккар Антони
90'+5
Ход матча
28'
52'
53'
0:1
62'
1:1
67'
2:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 8
-
11 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Jonas ToroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jasminko Velic
История личных встреч
Волос
Левадиакос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|4
|0.5
|Цоканис Тасос
|3
|0.38
|Ожегович Огнен
|2
|0.25
|Фернандес Пауло
|1
|0.13
|Луна Антонио
|1
|0.13
|Ван Веерт Том
|1
|0.13
|Куциас Георгиос
|1
|0.13
|Баррьентос Жан
|1 (1)
|0.13
|Мескида Николас
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|2
|0.25
|Бельмонт Антони
|1
|0.13
|Panagiotis Liagas
|1
|0.13
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Антонио
|3
|0
|Эшковал Жоау
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Сьелис Христос
|2
|0
|Алхо Николай
|0
|1
|Баррьентос Жан
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Кноккар Антони
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Фернандес Пауло
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|4
|0
|Константинидис Димитрис
|3
|0
|Винисиус Пауло II
|1
|1
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Konstantinos Doumtsios
|2
|0
|Panagiotis Vichos
|2
|0
|Вракас Георгиос
|2
|0
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Stephen Kwabena
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
5
56%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
14
4
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
3
27%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
6
55%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0
Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1
Левадиакос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1
Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Эгалео1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|7
|0
|0
|12 - 2
|21
|2.
|Волос
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|3.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|4.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Атромитос
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Панетоликос
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|8.
|Арис Салоники
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ламия
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|ОФИ
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|12.
|ПАС Янина
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Атромитос
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Арис Салоники
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|ПАОК
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|7.
|Атромитос
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|8.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|13.
|Ионикос
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|14.
|ПАС Янина
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|4
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (2)
|ПАОК
|Нарей Халед
|3 (2)
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4
|Ламия
|Цилулис Сотирис
|4