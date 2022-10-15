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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Волос
2:1
Конец матча
Левадиакос
0'
28' Желтая карточка
Фернандес Пауло
52' Желтая карточка
Эшковал Жоау
0:1
53' Гол
Моутинью Тьерри
1:1
62' Гол
Цоканис Тасос
2:1
67' Гол
Делетич Милош
90' Желтая карточка
Кноккар Антони
90'+5

Ход матча

28'
Фернандес Пауло
 
46'
 
Баханак Патрик
Вракас Георгиос
52'
Эшковал Жоау
 
53'
0:1
Моутинью Тьерри
61'
 
Theodoros Tsirigotis
Konstantinos Doumtsios
62'
Цоканис Тасос
1:1
67'
Делетич Милош
(Мескида Николас)
2:1
69'
Кноккар Антони
Мескида Николас
 
73'
 
Луа-Луа Казенга
Stavros Panagiotou
74'
 
Stephen Kwabena
Jonas Toro
76'
Куциас Георгиос
Ожегович Огнен
 
83'
Матилья Хавьер
Делетич Милош
 
90'
Кноккар Антони
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 8
  • 11 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
20
Мескида
Николас
7
Делетич
Милош
9
Ожегович
Огнен
44
Маркович
Матей
6
Triantafyllos
Tsapras
5
Винисиус
Пауло
II
24
Panagiotis
Liagas
30
Stavros
Panagiotou
11
Jonas
Toro
12
Мехия
Альфредо
8
Georgios
Nikas
19
Вракас
Георгиос
20
Моутинью
Тьерри
27
Konstantinos
Doumtsios
Волос
4-2-3-1
Левадиакос
4-5-1

История личных встреч

Волос
Левадиакос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 4 0.5
Цоканис Тасос 3 0.38
Ожегович Огнен 2 0.25
Фернандес Пауло 1 0.13
Луна Антонио 1 0.13
Ван Веерт Том 1 0.13
Куциас Георгиос 1 0.13
Баррьентос Жан 1 (1) 0.13
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 2 0.25
Бельмонт Антони 1 0.13
Panagiotis Liagas 1 0.13

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Антонио 3 0
Эшковал Жоау 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Матилья Хавьер 2 0
Клейман Борис 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Сьелис Христос 2 0
Алхо Николай 0 1
Баррьентос Жан 1 0
Делетич Милош 1 0
Кноккар Антони 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Фернандес Пауло 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 4 0
Константинидис Димитрис 3 0
Винисиус Пауло II 1 1
Моутинью Тьерри 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Konstantinos Doumtsios 2 0
Panagiotis Vichos 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Цимопулос Темистоклис 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Stephen Kwabena 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
5
56%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

14
4
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
3
27%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
6
55%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0
Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1
Левадиакос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1
Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Эгалео1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 7 0 0 12 - 2 21
2. Волос 8 5 2 1 14 - 8 17
3. АЕК 7 5 0 2 14 - 4 15
4. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
5. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
6. Атромитос 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
8. Арис Салоники 7 3 1 3 8 - 8 10
9. Астерас 7 1 4 2 6 - 7 7
10. Ламия 7 1 4 2 3 - 6 7
11. ОФИ 7 1 1 5 5 - 12 4
12. ПАС Янина 7 1 1 5 5 - 15 4
13. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
14. Ионикос 7 0 2 5 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
4. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Атромитос 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Арис Салоники 4 2 1 1 5 - 3 7
7. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
7. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
8. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
9. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
13. Ионикос 4 0 0 4 2 - 10 0
14. ПАС Янина 4 0 0 4 1 - 9 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 4
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Астерас Гардавски Михаэль 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Ламия Цилулис Сотирис 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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