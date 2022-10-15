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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Торино
0:0
Первый тайм: 23'
Ювентус
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 133
Торино 9.8% (13)
X 19.5% (26)
Ювентус 70.7% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Ювентус
3.29
3.20
2.95
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Шуурс
Перр
13
Родригес
Рикардо
34
Эйна
Ола
19
Лазаро
Валентино
10
Лукич
Саша
77
Линетти
Кароль
59
Миранчук
Алексей
49
Радоньич
Неманья
16
Влашич
Никола
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
11
Куадрадо
Хуан
17
Костич
Филип
8
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
18
Кин
Мойзе
9
Влахович
Душан
Торино
3-4-2-1
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Торино
Ювентус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
450%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед

25 матчей

4%
20%
76%
1 победа 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

8%
24%
68%
2 победы 6 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
К
2:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:4
К
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.3
Санабрия Антонио 2 0.2
Миранчук Алексей 1 0.1
Лукич Саша 1 0.1
Радоньич Неманья 1 0.1
Войвода Мергим 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (1) 0.5
Милик Аркадиуш 3 0.3
Костич Филип 1 0.1
Ди Мария Анхель 1 0.1
Бонуччи Леонардо 1 0.1
Бремер Глейсон 1 0.1
Куадрадо Хуан 0 0
Алекс Сандро 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Миретти Фабио 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 3 0
Синго Вилфред 3 0
Юрич Иван 1 1
Линетти Кароль 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Эйна Ола 2 0
Лукич Саша 2 0
Лазаро Валентино 1 0
Влашич Никола 1 0
Шуурс Перр 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Куадрадо Хуан 1 1
Милик Аркадиуш 1 1
Алекс Сандро 2 0
Паредес Леандро 2 0
Кин Мойзе 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Данило Луис 1 0
Костич Филип 1 0
Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0
Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4
Ювентус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0
Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Аталанта Заявка 9 6 3 0 14 - 5 21
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 21 - 5 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
5. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус 0:0 Заявка 10 3 5 2 12 - 7 14
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
11. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 9 0 3 6 7 - 19 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
7. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
8. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Торино 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
16. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
17. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
18. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино 0:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 4 3
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Фиорентина Роша Игор II 1 3
Верона Чеккерини Федерико 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Складывается такое ощущение, что равную игру на поле мы наблюдаем. В некоторых эпизодах даже туринский клуб немного впереди.
  • 21'
    Саша Лукич не стал сейчас делиться мячом с Миранчуком, а сам пробил по воротам соперника. До ворот 26 метров было, но мяч он послал значительно выше цели!
  • 19'
    Куадрадо сделал передачу не самую точную с правого фланга, и повезло Хуану, что соперники не смогли провести качественное наступление.
  • 18'
    Практически 20 минут откатали уже соперники в этой встрече. Оба наставника на ногах проводят первый тайм и на лавку на садятся совсем.
  • 17'
    "Ювентус" хорошо действует в прессинге, а вот игрокам "Торино" приходится долгое время действовать без мяча. Вряд ли в таком темпе можно играть безошибочно.
  • Угловой
    15'
    Неудачно угловой сейчас разыграли у ворот соперника игроки "Ювентуса". Мяч после подачи с левого фланга не нашел головы адресата.
  • Опасный момент
    14'
    МОМЕНТ! Первый опасный удар, и, что приятно, он в исполнении Миранчука, который сместился с левого края в центр, после чего нанес выстрел по воротам, но прямо в руки голкиперу!
  • 12'
    Щесны после подачи от Эйны среагировал в рамке. Снова поляк сыграл в рамке довольно надежно. Мяч как будто прилип к его рукам.
  • 11'
    Джиджи сейчас уверенно отработал в обороне, не позволил "старой синьоре" выполнить заброс с левого края. Мяч был выбит за боковую линию.
  • 10'
    Влашич и Миранчук разыгрывали свою атаку. В итоге на Николу пошла слишком сильная передача. Снова выдвинулся на перехват Щесны.
  • 9'
    Пока особо моментов нет в нашей встрече, но "Ювентус" обозначает с первых минут преимущество на всех участках футбольного поля. Оно и понятно, играет фаворит.
  • 8'
    Влашич прокинул мяч слишком сильно. В итоге Щесны имел возможность сыграть на выходе и зафиксировать сферу в своих перчатках. Сыграно надежно.
  • 6'
    Саша Лукич по левому краю попытался пройти к воротам соперника, но атака ничего Саше не принесла. Мяч его коллектив в атаке снова потерял.
  • 5'
    Попытался Рабио выполнить навес к воротам соперника, но слишком сильно полетел навес в адрес одного из партнеров. Защита играет надежно.
  • 4'
    Миранчук сегодня в старте. Фанаты российского игрока надеются, что ему удастся отличиться. Будем держать кулачки и мы.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Футболисты "Торино" предстали сегодня в бордовых цветах, а игроки "Ювентуса" вышли на газон в черно-белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Турине! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Торино 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Торино
    9.8% (13)
    Ничья
    19.5% (26)
    Ювентус
    70.7% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (56)
    Меньше
    52.94% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    63.03% (75)
    Нет
    36.97% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    36.1% (48)
    0:1 Ювентус
    20.3% (27)
    1:1 Ничья
    15% (20)
    0:2 Ювентус
    6% (8)
    1:0 Торино
    4.5% (6)
    2:1 Торино
    3% (4)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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