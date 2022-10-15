Первый тайм

22' Складывается такое ощущение, что равную игру на поле мы наблюдаем. В некоторых эпизодах даже туринский клуб немного впереди.

21' Саша Лукич не стал сейчас делиться мячом с Миранчуком, а сам пробил по воротам соперника. До ворот 26 метров было, но мяч он послал значительно выше цели!

19' Куадрадо сделал передачу не самую точную с правого фланга, и повезло Хуану, что соперники не смогли провести качественное наступление.

18' Практически 20 минут откатали уже соперники в этой встрече. Оба наставника на ногах проводят первый тайм и на лавку на садятся совсем.

17' "Ювентус" хорошо действует в прессинге, а вот игрокам "Торино" приходится долгое время действовать без мяча. Вряд ли в таком темпе можно играть безошибочно.

15' Неудачно угловой сейчас разыграли у ворот соперника игроки "Ювентуса". Мяч после подачи с левого фланга не нашел головы адресата.