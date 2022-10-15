Тур: 10. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Мариани Маурицио
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
26
Джиджи
Коффи
34
Эйна
Ола
10
Лукич
Саша
12
Алекс
Сандро
17
Костич
Филип
25
Рабио
Адриен
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Сек ДембаНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
-
17 Костич ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Ювентус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
450%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед
25 матчей
4%
20%
76%
1 победа 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
8%
24%
68%
2 победы 6 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влашич Никола
|3
|0.3
|Санабрия Антонио
|2
|0.2
|Миранчук Алексей
|1
|0.1
|Лукич Саша
|1
|0.1
|Радоньич Неманья
|1
|0.1
|Войвода Мергим
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|5 (1)
|0.5
|Милик Аркадиуш
|3
|0.3
|Костич Филип
|1
|0.1
|Ди Мария Анхель
|1
|0.1
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.1
|Бремер Глейсон
|1
|0.1
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Юрич Иван
|1
|1
|Линетти Кароль
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Эйна Ола
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Лазаро Валентино
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Шуурс Перр
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Массимилиано Аллегри
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|1
|Милик Аркадиуш
|1
|1
|Алекс Сандро
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Данило Луис
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0
Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4
Ювентус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0
Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 7
|23
|2.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|3.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|Удинезе
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 9
|19
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|11.
|Эмполи
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|12.
|Салернитана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|13.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 17
|8
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 11
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|8.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Торино
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|16.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|17.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
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|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 3
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 3
Прогнозы на матч Торино 0:0 Ювентус
Исход игры
Торино
9.8% (13)
Ничья
19.5% (26)
Ювентус
70.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (56)
Меньше
52.94% (63)
Обе команды забьют
Да
63.03% (75)
Нет
36.97% (44)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
36.1% (48)
0:1 Ювентус
20.3% (27)
1:1 Ничья
15% (20)
0:2 Ювентус
6% (8)
1:0 Торино
4.5% (6)
2:1 Торино
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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