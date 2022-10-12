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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Торино
 
Позже
Ювентус

История личных встреч

Торино
Ювентус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
450%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед

25 матчей

4%
20%
76%
1 победа 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

8%
24%
68%
2 победы 6 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
К
2:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:4
К
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.33
Санабрия Антонио 2 0.22
Миранчук Алексей 1 0.11
Лукич Саша 1 0.11
Радоньич Неманья 1 0.11
Войвода Мергим 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (1) 0.56
Милик Аркадиуш 3 0.33
Костич Филип 1 0.11
Ди Мария Анхель 1 0.11
Бонуччи Леонардо 1 0.11
Бремер Глейсон 1 0.11
Куадрадо Хуан 0 0
Алекс Сандро 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Миретти Фабио 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 3 0
Синго Вилфред 3 0
Юрич Иван 1 1
Линетти Кароль 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Эйна Ола 2 0
Лукич Саша 2 0
Лазаро Валентино 1 0
Влашич Никола 1 0
Шуурс Перр 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Куадрадо Хуан 1 1
Милик Аркадиуш 1 1
Алекс Сандро 2 0
Паредес Леандро 2 0
Кин Мойзе 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Данило Луис 1 0
Костич Филип 1 0
Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0
Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4
Ювентус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0
Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Аталанта Заявка 9 6 3 0 14 - 5 21
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 21 - 5 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
5. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Монца Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
15. Эмполи Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 9 0 3 6 7 - 19 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
7. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
8. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Фиорентина Роша Игор II 1 3
Верона Чеккерини Федерико 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Торино 5.6% (2)
    X 11.1% (4)
    Ювентус 83.3% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Ювентус
    3.30
    3.34
    3.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Торино - Ювентус

    Исход игры
    Торино
    5.9% (2)
    Ничья
    8.8% (3)
    Ювентус
    85.3% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (22)
    Меньше
    35.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    73.53% (25)
    Нет
    26.47% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    58.8% (20)
    0:1 Ювентус
    17.6% (6)
    0:2 Ювентус
    8.8% (3)
    1:1 Ничья
    8.8% (3)
    2:1 Торино
    5.9% (2)
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    Ювентус
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