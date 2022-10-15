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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Арис Салоники
0:1
Перерыв
Ионикос
0'
0:1
42' Гол
Vasilios Mantzis
45' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
45' Желтая карточка
Аосман Аяс

Ход матча

42'
Гарсия Мануэль
Мансини Даниэль
 
42'
0:1
Vasilios Mantzis
45'
 
Сакик Эмануэль
45'
 
Аосман Аяс

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Ионикос
1.41
4.70
9.00
Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
3
Н'Кулу
Николя
18
Мазику
Брэдли
13
Этебо
Огенекаро
6
Дабо
Брайан
7
Мансини
Даниэль
17
Пальма
Луис
64
Камашу
Рафаэл
27
Жервиньо
Куасси
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
6
Fabien
Antunes
24
Ромао
Алаиксис
66
Сакик
Эмануэль
75
Фадига
Бандиугу
34
Ловера
Максимилиано
87
Каньяс
Хосе
91
Элефтериадис
Христос
99
Vasilios
Mantzis
77
Аосман
Аяс
Арис Салоники
4-2-3-1
Ионикос
4-3-3

История личных встреч

Арис Салоники
Ионикос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мансини Даниэль 3 0.38
Грэй Андре 2 0.25
Пальма Луис 2 0.25
М'баката Салем 1 0.13
Гарсия Мануэль II 0 0
Одубаджо Мозес 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 2 0.25
Мендоса Хавьер 2 0.25
Элефтериадис Христос 1 0.13
Каньяс Хосе 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабо Брайан 3 1
Дукуре Шейк III 3 0
Шейх Пап 2 0
Фабиано Лейсманн 2 0
Матео Гарсия 0 1
Брабец Якуб 1 0
Итурбе Хуан 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендоса Хавьер 3 0
Валерианос Йоргос 2 0
Federico Milo 2 0
Fabien Antunes 2 0
Vasilios Mantzis 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Ромао Алаиксис 1 0
Элефтериадис Христос 1 0
Каньяс Хосе 1 0
Аосман Аяс 1 0
Georgios Mygas 1 0
Сакик Эмануэль 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
3
20%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2
Ионикос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4
Олимпиакос - Ионикос 3:1 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 7 0 0 12 - 2 21
2. Волос 8 5 2 1 14 - 8 17
3. АЕК 7 5 0 2 14 - 4 15
4. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
5. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
6. Атромитос 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Панетоликос 7 3 1 3 12 - 10 10
8. Арис Салоники 0:1 8 3 1 4 8 - 9 10
9. Астерас 7 1 4 2 6 - 7 7
10. Ламия 7 1 4 2 3 - 6 7
11. Ионикос 1:0 8 1 2 5 5 - 15 5
12. ОФИ 7 1 1 5 5 - 12 4
13. ПАС Янина 7 1 1 5 5 - 15 4
14. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
4. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Атромитос 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Арис Салоники 0:1 5 2 1 2 5 - 4 7
7. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ламия 3 1 1 1 1 - 3 4
10. ПАС Янина 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 1:0 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Панетоликос 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Панатинаикос 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
7. Атромитос 3 1 0 2 5 - 5 3
8. Арис Салоники 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
9. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Ионикос 1:0 5 1 0 4 3 - 10 3
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. ПАС Янина 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 4
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Астерас Гардавски Михаэль 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Ламия Цилулис Сотирис 4
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Ионикос
1.41
4.70
9.00
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